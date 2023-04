Belarra pide a Díaz cerrar un acuerdo de primarias abiertas "esta misma tarde" y hacer campaña "juntas" para el 28M

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha hecho un llamamiento este sábado, a 24 horas del acto de Sumar, a Yolanda Díaz para cerrar un acuerdo para que la formación morada pueda acudir a arroparla en la presentación de su candidatura.

En una intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal del partido, Belarra le ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno que "basta con que esta misma tarde firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar primarias abiertas".

En este sentido, ha defendido que sin primarias el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca le hubiera ganado al aparato del PSOE y nunca habría sido secretario general de los socialistas, por lo que tampoco hubiera existido la posibilidad de armar un Ejecutivo de coalición progresista: "Aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace posible las transformaciones más profundas".

Además de mantener su condición de celebrar primarias abiertas para poder acudir el domingo al acto de Sumar, Belarra ha recuperado su petición para que la vicepresidenta segunda haga campaña por Unidas Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Desde la formación morada ya le habían pedido a principios de año esto a Díaz, pero la titular de Trabajo no ha desvelado cuál va a ser su grado de implicación en la campaña electoral, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos territorios van a competir partidos que aspiran a formar parte de la misma coalición en las elecciones generales (como Más Madrid, Compromís, y el propio Podemos e Izquierda Unida).

"Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y nos pongamos todas juntas a hacer campaña, a recorrer España apoyando a los candidatos y candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos", ha dicho Belarra. A su juicio, las elecciones municipales y autonómicas son clave para la vida de millones de personas, para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar la sanidad y la educación públicas, la atención a la dependencia, las rentas garantizadas o el derecho efectivo al aborto. Por eso, Podemos va a volver a darlo todo en estas elecciones".

Primarias abiertas en una negociación bilateral

En las últimas negociaciones, Díaz habría ofrecido a la formación morada firmar una declaración política con un compromiso de primarias en las que pudieran participar la ciudadanía y las organizaciones políticas, pero sin especificar el detalle concreto de "abiertas". Además, Podemos pide cerrar este acuerdo en una negociación bilateral con Sumar, mientras que desde el equipo de la vicepresidenta se trasladaba la necesidad de que la negociación y el pacto se abrieran al resto de partidos que aspiran a formar parte de la coalición.

A la entrada de la sede de Podemos, minutos antes de la intervención de la secretaria general, han realizado declaraciones tres de los portavoz de la formación morada: Pablo Fernández, María Teresa Pérez y Javier Sánchez Serna; Serna y Fernández son, además, coordinadores autonómicos en Murcia y en Castilla y León, respectivamente.

Los portavoces, miembros de la dirección, han tratado de mandar un mensaje de cierre de filas con la decisión de no acudir al acto de Yolanda Díaz. A su juicio, es la vicepresidenta segunda del Gobierno la que "tiene en su mano" que la formación morada la "arrope" el domingo, aceptando su propuesta de comprometerse con la celebración de unas primarias abiertas.

Belarra también se ha referido a otras cuestiones en su discurso, en el que le ha pedido al PSOE que se acerque de nuevo y refuerce sus lazos con la mayoría plurinacional y progresista del Congreso y se aleje del PP. A su juicio, los socialistas consideran que todavía pueden aspirar a una geometría variable que les permita alcanzar acuerdos con la derecha y con la izquierda en el Congreso en distintas materias. "Quiero pedirle al socio de Gobierno que no se aleje de la mayoría plurinacional, que no vuelva a intentar una geometría variable que ha demostrado muchas veces que no funciona. Cada vez que el PSOE mira a su derecha se ha equivocado", ha afirmado.

Mensaje al PSOE

La secretaria general de Podemos cree que los de Pedro Sánchez están inmersos en un proceso de diferenciación respecto a Unidas Podemos de cara al ciclo electoral: "El PSOE tiene que asumir que ya no gobierna en solitario. Entiendo que el PSOE necesite marcar perfil propio, pero no puede hacerlo a costa de los derechos de la gente". En este sentido, ha relacionado esta eventual estrategia de los socialistas con la reforma de la ley del solo sí es sí, la exclusión de los perros de caza de la ley de derechos de los animales, el fracaso en la derogación de la ley mordaza o la "manipulación de los datos del CIS de marzo" para rebajar "de forma artificial" la estimación de voto de UP.

"Seguir esperando que el PP acabe respetando las reglas del juego pone en riesgo nuestra democracia. Estoy convencida de que la derecha no va a ganar las próximas elecciones municipales autonómicas y generales, pero lo que sí puede ocurrir es que el Gobierno de coalición las pierda. Hay que aprovechar hasta el ultimo minuto para gobernar, gobernar y gobernar", ha defendido, y ha pedido aprobar ya la ley de vivienda e impulsar la ley de familias.