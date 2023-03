Yolanda Díaz, sobre Podemos y el acto de Sumar: "En los momentos clave de la historia hay que estar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho este jueves un llamamiento a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para pedir que la acompañe en el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales que tendrá lugar el próximo domingo en Madrid.

Podemos y Sumar no han vuelto a protagonizar negociaciones de cara a una coalición para estos comicios desde el pasado lunes, cuando hablaron el jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell, y la secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, una conversación en la que no lograron avanzar para garantizar la presencia de Podemos en el acto.

La vicepresidenta segunda se ha referido a esta cuestión este jueves durante unas declaraciones en el Congreso de los Diputados: "Vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos; me encantaría que nos acompañe porque el día 2 (de abril) empieza todo y porque creo que en los momentos claves de la historia hay que estar", ha dicho.

Los de Belarra han puesto como condición a Sumar que se concrete un compromiso para celebrar primarias abiertas a toda la ciudadanía para definir las candidaturas de la coalición que se presentarán a las generales (en las que también aspiran a estar fuerzas como IU, Más País, Compromís, Equo o Alianza Verde, entre otras). Sin embargo, los de Díaz rechazan comprometerse ahora a celebrar primarias abiertas en una negociación bilateral con Podemos en las que no participan el resto de organizaciones (la formación morada ha pedido también que estas conversaciones sean a dos bandas, entre ellos y Sumar).

La ministra de Trabajo ha vuelto a garantizar que habrá "primarias con garantías democráticas", pero no se ha referido a si serán abiertas, como pide Podemos. "Me encantaría poder contar con la secretaria general de Podemos, igual que con muchas otras dirigentes que van a acompañar a Sumar el día 2. El día 2 empieza todo y creo que en los momentos que pueden cambiar la historia de un país se debe de estar, yo lo haría así", ha insistido.

"No hay ninguna excusa para que Podemos no esté"

En todo caso, Díaz se ha mostrado satisfecha por las presencias confirmadas para el acto del domingo y ha asegurado que está "convencida de que habrá mucha gente de Podemos". Además de los dirigentes de una quincena de partidos, de los principales sindicatos, de colectivos sociales y de los partidos de las denominadas familias europeas de la izquierda, han confirmado su asistencia los coordinadores de Podemos en Navarra y en Galicia, Begoña Alfaro y Borja San Ramón.

Como en otras ocasiones, la vicepresidenta ha reconocido que "Podemos ha jugado un papel clave en nuestro país", ha defendido que "no hay ninguna excusa para que no esté. Pero esto no solo va de partidos políticos. La política con mayúsculas se hace para la ciudadanía, no nos distraigamos en otras cosas. Sumar va a ser un gran revulsivo, créanme, lo está siendo ya, es fruto de la ciudadanía y no tengo más que satisfacción", ha dicho.