Yolanda Díaz ensancha su foto de la unidad: estos son los partidos confirmados para el acto de Sumar

En 2012 un grupo de formaciones en Galicia se salieron de los cánones establecidos por la historia y llevaron a cabo una acción que fue considerada un sacrilegio por los más fervientes defensores de las tradiciones del pensamiento político. La Esquerda Unida dirigida por Yolanda Díaz y la Anova de Xosé Manuel Beiras fundieron dos tradiciones progresistas (la de la izquierda más tradicional y la del soberanismo) en una sola herramienta, la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE).

Tal fusión, lejos de ser aceptada sin resistencia como un maridaje posible, provocó el rechazo de algunos sectores en el territorio, que rehusaron formar parte de aquella extraña mezcla. Entonces, los partidarios de AGE decidieron seguir adelante con el proyecto y forzar una fotografía de la unidad que pusiera los marcos claros en la izquierda gallega.

Algo más de un mes después de su fundación se celebraron las elecciones al Parlamento de Galicia y AGE obtuvo nueve históricos escaños, logrando desbancar al BNG como principal fuerza de la izquierda alternativa y terminando por dar sentido a la instantánea que se produjo unas semanas antes.

La izquierda está en la actualidad en pleno proceso de reconfiguración a nivel estatal y hasta después de las elecciones generales (previstas para diciembre) ninguna de las instantáneas cobrarán su verdadero sentido a la hora de definir espacios. Pero Yolanda Díaz ya prepara su fotografía de la unidad.

Alrededor de una docena de formaciones políticas ya han confirmado su asistencia al acto que Sumar celebrará el próximo domingo en Madrid para lanzar la candidatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno a estos comicios.

Goteo de confirmaciones

Poco a poco, casi como un goteo, las distintas fuerzas llamadas a formar parte de una coalición electoral encabezada por Diaz han manifestado públicamente su apoyo a la ministra de Trabajo, mientras persiste la incógnita sobre si Podemos también se unirá a este cónclave, algo que depende de que ambas partes alcancen un acuerdo que, a día de hoy, parece bastante lejano.

Formaciones como Izquierda Unida, En Comú Podem, Más Madrid, Más País, Compromís, Verdes Equo, Alianza Verde, la Chunta Aragonesista o Batzarre, entre otras, acompañarán a Díaz en este acto, que tendrá lugar en el polideportivo Magariños de Madrid.

También estarán presentes, como avanzó Público, los líderes de los Verdes europeos y del Partido de la Izquierda Europea, Mélanie Vogel y Walter Baier. Además, está previsto que participen las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT), colectivos sociales y las personas que han participado en los 35 grupos de trabajo de Sumar, en la elaboración del denominado proyecto de país.

Las confirmaciones de estos partidos llegan en medio de las negociaciones que Díaz y Podemos mantienen para tratar de alcanzar un acuerdo de coalición de cara a las generales, una condición que los de Ione Belarra han puesto para asistir a la puesta en largo de la vicepresidenta como candidata.

Desde el pasado lunes (cuando el jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell, y la secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, conversaron) no se ha producido ningún avance, y el paso de los días refuerza la previsión de que la formación morada no estará el domingo en el polideportivo Magariños.

Los líderes de Podemos en Navarra y Galicia irán

Podemos pide a la ministra de Trabajo que se comprometa a celebrar primarias abiertas (cuyo modelo, circunscripción y el resto de detalles técnicos se resolverán más adelante), mientras desde Sumar trasladan que esta fórmula no puede ser pactada de manera bilateral entre ambas partes, sino que debe ser acordada entre todas las fuerzas que aspiran a formar parte de la coalición.

De mantenerse este escenario hasta el domingo, ninguno de los principales dirigentes estatales del partido (la secretaria general, Ione Belarra; la número dos, Irene Montero, o la propia Verstrynge, entre otros) arroparán a Díaz en este cónclave.

Sin embargo, otros dirigentes a nivel territorial sí que han confirmado su presencia, como la coordinadora de Podemos Navarra (y candidata de Contigo Navarra a las elecciones autonómicas), Begoña Alfaro, o el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón. El vicepresidente del Gobierno balear, y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha expresado su apoyo a Díaz a través de Twitter, aunque no viajará a Madrid.

Los de Belarra han dejado claro durante este miércoles, en diferentes intervenciones en medios de comunicación y en conversaciones informales con la prensa, que "la pelota está en el tejado" de la vicepresidenta, y que depende de ella la presencia formal de Podemos en Magariños.

"No entiendo por qué Yolanda no quiere comprometerse con nosotros a unas primarias abiertas. No sé si es algo de ella, no sé si es algo de otras fuerzas con las que ya tiene un acuerdo, pero creo que es posible y voy a trabajar para llegar a un acuerdo. Me encantaría estar el domingo arropando a Yolanda", aseguró la propia Belarra en Canal Red.

En este momento, la foto del proyecto y de la candidatura de Yolanda Díaz amplía su marco con cada confirmación de asistencia al acto del domingo. La ausencia de Podemos en la instantánea podría ser tan prospectiva y profética como la de AGE en Galicia o, al contrario, una anécdota en un proceso de unidad que continuará más allá de esta fecha clave.