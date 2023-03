Las coaliciones de Podemos e IU avanzan hacia el 28M al margen de las tensiones por el despegue de Sumar

Hace un par de semanas que las negociaciones entre Podemos y Sumar para cerrar un acuerdo antes del lanzamiento de Yolanda Díaz como candidata (condición que la formación morada ha puesto sobre la mesa para que sus principales dirigentes puedan acudir al acto) centran toda la atención en el espacio de la izquierda. Sin embargo hay vida, y mucha, más allá de las primarias abiertas, la candidatura para las elecciones generales y las tensiones que esto genera.

En los territorios, las coaliciones pactadas por Podemos e Izquierda Unida avanzan con paso firme hacia las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en menos de dos meses, el próximo 28 de mayo. Ambas formaciones han logrado candidaturas conjuntas en más comunidades autónomas que nunca y, aunque todavía quedan negociaciones abiertas en algunos lugares (como el País Valencià), en la mayoría de sitios la confluencia está más que asentada.

Las discrepancias y choques entre los distintos actores de la izquierda en el ámbito estatal no es algo ajeno para los territorios (que tienen sus propias divergencias, más allá del histórico número de candidaturas conjuntas que se han cerrado). El choque que tuvo lugar en la confección de la candidatura de Por Andalucía en las autonómicas celebradas el pasado año inició un periodo de tensión entre Podemos e IU que se arrastró durante prácticamente todo el 2022, y que se mantuvo de fondo durante las negociaciones que los dos partidos iniciaron en los distintos territorios.

Algunas de las coaliciones fueron bastante tempranas y fáciles de cerrar, como la de Contigo Navarra (compuesta por Podemos, IU y Batzarre), que inició el camino de la unidad en el territorio foral mucho antes que el resto de autonomías. Otras, como las de Castilla-La Mancha o Canarias, fueron más tardías y complejas, pero finalmente el acuerdo también se abrió paso.

Ahora, el foco de la izquierda se ha centrado en las negociaciones que Podemos y Sumar mantienen para articular una candidatura de unidad con otras fuerzas (entre las que se encuentra la propia Izquierda Unida) y que se han enrocado en la última semana en la petición de los de Ione Belarra de celebrar primarias abiertas para definir las listas electorales.

Garzón pide "no hacer ruido"

En esta disputa también tiene un lugar destacado IU. Su coordinador general, Alberto Garzón, fue el primer dirigente en proponer de manera formal la celebración de primarias para diseñar las candidaturas y una mesa de partidos para debatir sobre la construcción de Sumar, un movimiento que para Yolanda Díaz y para el propio Garzón va más allá de las organizaciones políticas y se revela como una herramienta ciudadana.

Lo hizo después de que Podemos decidiera variar su relación política con la vicepresidenta segunda cuando las relaciones entre ambos actores se habían enfriado mucho; de esta manera, mantuvieron su apuesta porque Díaz fuera su candidata, pero rehusaron formar parte de la construcción de Sumar y apostaron por negociar de igual a igual con el producto final de este espacio cuando estuviera conformado.

Hace unos días, cuando los de Belarra y los de Díaz negociaban para garantizar la presencia de la formación morada en el lanzamiento de la candidatura de la vicepresidenta, Garzón defendió que él asistiría al acto sin ninguna condición previa y advirtió de que "todo lo que sea hacer ruido y desgastar va contra el acuerdo".

El líder de IU se refería a una filtración de Podemos en la que se revelaba que la ministra de Trabajo rechazaba su propuesta de primarias abiertas: "Ayer, cuando alguien, probablemente de Podemos, filtró que había un desacuerdo y Sumar no aceptaba sus condiciones, esa persona está trabajando en contra del acuerdo, porque todo lo que en este momento sea hacer ruido y desgastar a Yolanda Díaz es trabajar contra el acuerdo", criticó.

Sus palabras fueron respondidas por el exvicepresidente del Gobierno y secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias: "No es responsable por parte de Garzón atacar a compañeros. Creo que en un contexto como este tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. Supongo que querrá seguir siéndolo", dijo en la Cadena Ser.

La mirada 'larga' de los territorios apunta al 28M

Más allá de las tensiones en los días previos al despegue de Sumar como eventual opción electoral en las generales, las candidaturas conjuntas de Podemos e Izquierda Unida en los territorios están inmersas en los preparativos finales del recorrido electoral que iniciarán hasta llegar al 28M y que pasa, en primer lugar, por su registro.

Desde Podemos explican que "hemos trabajado durante muchos meses para llegar preparadas a la cita electoral de mayo y eso ha pasado por apostar desde el primer momento por la unidad. Prueba de ello es que hemos alcanzado más acuerdos que nunca."

Todos los ojos están puestos en el acto que Yolanda Díaz protagonizará el próximo domingo en Madrid, donde reunirá a un buen número de partidos, así como a los principales sindicatos, a colectivos, y hasta dos de las grandes familias europeas de la izquierda (los Verdes y el Partido de la Izquierda Europea), con la incógnita de si las principales dirigentes de Podemos también acudirán. Sin embargo, en los territorios la mirada es más larga y entre ceja y ceja la cita más importante está en el 28 de mayo.