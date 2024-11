El jefe de la UME sobre la DANA: "La narrativa va a ir cambiando porque la verdad siempre aflora"

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, ha vuelto a comparecer en rueda de prensa este viernes. En esta ocasión, al contrario que el lunes, no lo ha hecho desde Moncloa sino desde el Ministerio de Defensa.

Como ya hizo hace unos días, ha insistido en lanzar un mensaje claro frente a los cuestionamientos que se le han hecho a su labor. "Ha quedado claro que desde el principio estábamos allí", ha insistido ante las preguntas de los medios de comunicación.

Sobre las críticas y la difusión de bulos el militar ha destacado que "le duele escuchar algunas declaraciones". "La gente en las calles no hace más que agradecer el trabajo que se está haciendo. Claro que no hemos llegado a algunas puertas, no podemos trabajar a lo loco, tenemos que priorizar pero ya estamos llegando a todos", ha destacado.

"Si ahora uno va un pueblo es mucho más fácil encontrar a un vecino que agradece el trabajo por parte del Estado y de las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que poco a poco la narrativa va a ir cambiando porque la verdad siempre aflora", ha añadido al respecto.

Marcos ha querido lanzar también un mensaje directo a la ciudadanía valenciana. "Nuestro mayor reto es hacer que la gente pueda hacer lo de siempre cuanto antes. Les aseguro que las Fuerzas Armadas estaremos con ustedes todo el tiempo que haga falta, seguiremos dándolo todo el tiempo que haga falta. Es muy duro pedir paciencia, les pido que estén tranquilos, porque estaremos con todos los valencianos sin descanso hasta el final", ha proclamado.

Diez días después de la tragedia, el jefe de la UME ha destacado que lo que hay en marcha no es una operación militar sino una operación de emergencia. "Mientras haya un solo desaparecido estamos todavía en la primera fase", ha señalado en este sentido.

Del mismo modo, Marcos ha puesto en valor la "excelente coordinación" actualmente de las Fuerzas Armadas con la Generalitat valenciana y con todos los ministerios a través del Comité de Crisis. "Tienen una información exacta de lo que está pasando", ha dicho. También ha destacado el contacto directo con multitud de empresas.