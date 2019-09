En la noche de este lunes la Ejecutiva de Compromís (la coalición del Bloc, Iniciativa pel Poble Valencià y Els Verds) se decantó por unanimidad por presentarse a la elecciones generales del 10 de noviembre en coalición con Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón.

Tras la reunión, Compromís anunció que preferirían una coalición en la que también estuviera Unidas Podemos pero que, obligados a elegir entre ambas formaciones, se deciden por Mas Madrid. Joan Baldoví, el portavoz parlamentario de Compromís en el Congreso de los Diputados responde:

Don Joan, ¿cómo han llegado a esta decisión?

Se fue imponiendo en todo Compromís la certeza de que esta opción es mucho más nueva, fresca, diferente y que, en definitiva, aporta algo nuevo a estas elecciones. Creo que muchos van a pivotar sobre quién tuvo la culpa de que llegáramos a esto y esta candidatura pretende sumar sensibilidades muy parecidas –y más que vamos a sumar esta semana– y ser parte de la solución y no del problema. Quiere contribuir decididamente a la gobernabilidad de España y a que empiece a haber un gobierno que tiene muchísima faena por delante. El país no está en funciones y nosotros lo que queremos, ya digo, es ser parte de la solución. Creo que con esta opción estamos más cerca de la solución que de ser parte del problema.

–¿No es ingenuo plantear que el plan A es una coalición con todos incluido Podemos y Errejón? ¿Usted de verdad cree que ese acuerdo es viable?

Vamos a ver. Ésa sería nuestra apuesta. Creo que sería la situación ideal. Pero, en fin, hay el tiempo que hay y la situación es la que es y eso, con toda seguridad, va a ser inviable. Nosotros teníamos que tomar una opción rápida porque el 29 por la noche se cierra el plazo para las coaliciones. Teníamos que escoger y te puedo decir que ha sido una de las decisiones que dentro de Compromís ha generado menos confrontación. Ha habido discusión razonada pero a la hora de tomar la decisión fue absolutamente unánime. En caso de tener que elegir, apostamos por esta fórmula.

–¿Qué le ha pasado a Compromís con Podemos?

Nosotros con Podemos hemos colaborado siempre pero probablemente ya desde el principio no hubo entendimiento. Nosotros ante notario firmamos que nos presentábamos juntos a las elecciones en 2016 y que íbamos a intentar conseguir el grupo parlamentario valenciano. El día que terminaba el plazo para presentarlos, Podemos no quiso firmar ese grupo y a partir de ahí, probablemente, ya no hubo la confianza que había que tener. Es decir, no fuimos nosotros los que no cumplimos aquel día con aquello que habíamos firmado. Siempre dijimos que o teníamos el grupo valenciano o nos íbamos al grupo mixto y eso no ha impedido todo lo demás: hemos pedido comparecencias juntos, hemos firmado iniciativas juntos, hemos votado en el 99% de las ocasiones juntos, hemos presentado leyes juntos pero, en definitiva, hemos querido preservar nuestra singularidad. Además, nosotros hablamos, por ejemplo, con los gallegos de En Marea y a veces se quejaban de la invisibilidad y de la poca capacidad de tener presencia. Nosotros lo teníamos claro y escrito. No engañamos a nadie, lo dejamos claro desde el primer día.

¿No puede haber gente sorprendida en Podemos?

Probablemente haya gente sorprendida pero en definitiva cada uno toma las decisiones que cree que son mejores para intentar representar aquello que quiere representar y nosotros aquí, en el País Valenciano, tuvimos una experiencia que no fue lo satisfactoria que nosotros habríamos querido y hemos tomado una decisión. Agradecemos la oferta que se nos hizo por parte de Podemos pero entendemos que probablemente podamos representar mejor lo que somos y lo que queremos representar con esta otra opción que nos permitirá presentarnos en territorio valenciano con nuestro nombre. Habrá una fórmula en la que nuestro nombre esté presente.

¿Este acuerdo puede afectar al gobierno valenciano donde están ustedes y Podemos?

Rotundamente no. ¿Podría afectar la campaña electoral que van a hacer Unidas Podemos y el PSOE al gobierno valenciano? ¿Podría haber afectado toda la cascada de declaraciones por parte del PSOE o de Podemos durante todo este proceso al gobierno valenciano? Hemos visto que no le ha afectado. Por tanto, estoy completamente seguro de que todos los integrantes del gobierno valenciano pondrán por encima de las pequeñas rencillas o roces, que puedan haber en campaña electoral, la responsabilidad de llevar adelante al gobierno valenciano.

¿Qué otros partidos se sumarán al proyecto?

Creo que hay muchas posibilidades de que se sume EQUO, En Marea, la Xunta Aragonesista, Coalición por Canarias, en definitiva, sospechamos que no seremos solo Compromís y Más Madrid los que presentemos este acuerdo el domingo por la noche.

¿Qué tienen que decir a los que creen que la candidatura de Íñigo Errejón lo único que va a conseguir es fragmentar más a la izquierda?

Yo les digo que la aparición de Compromís en el País Valenciano hizo que acabáramos con veinte años del Partido Popular. Y la aparición súbita de Vox en el panorama político español hizo que acabaran con décadas de gobierno socialista en Andalucía, con la alcaldía de Madrid, que tuvieran la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y la de Murcia, es decir, que, a veces, tres suman y no restan. En ese sentido, yo creo que hay una parte del electorado, cabreado legítimamente con los que han sido actores durante estos cuatro meses del desacuerdo y de la imposibilidad de formar gobierno, que podrían tener la tentación de quedarse en casa y que esta nueva alternativa les puede ofrecer un voto que aspira a ser parte de la solución y no del problema que no han sabido solucionar.