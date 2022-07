Josep Borrell: "Los cortes por parte de Rusia no van a esperar al otoño"

La noche de este martes, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha valorado el nuevo acuerdo de los 27 para ahorrar en el consumo de gas a pesar de lo "difícil" que es "sacar un acuerdo de la Unión Europea".

"Se ha discutido en el seno de la comisión" las "circunstancias especiales de un país como España, que tiene pocas conexiones con el resto de Europa para que nuestro ahorro no sea un ahorro en balde", ha explicado Borrell para Hora 25.

El Alto representante de Asuntos Exteriores ha expresado que teme "mucho que los cortes por parte de Rusia no van a esperar al otoño". Ante los nuevos anuncios de reducción y recortes, "un corte del 100% no está en la agenda del Kremlin seguramente". "Hay que hacer lo que se ha hecho" para proteger el abastecimiento y "que no nos coja desprevenidos". Por ello, Josep Borrell ha indicado que "desde el 1 de agosto tiene que ponerse en práctica un plan para la reducción del consumo".

Ante las críticas, he hecho en directo una "llamada al ahorro" para cuando "Rusia corte" el suministro. Insistiendo en la rapidez en la que se debe actuar porque el ahorro debe ser "para mañana". "Primero de forma voluntaria y luego ya veremos si de forma obligatoria", ha expresado Borrell.

A su vez, ha hecho hincapié en cómo puede repercutir en las empresas e industrias. Este ahorro voluntario "puede evitar llegar a una situación en la que fuese necesario establecer de forma obligatoria estos ajustes". Es por ello que llama a la necesidad de la autorregulación. Por ejemplo, la industria petroquímica en Alemania tan solo "consume el 5% del total del consumo de gas". El problema del gas existe y es tangible, "pero eso es un 5% que tendrá que estar garantizado porque si se para la industria alemana, el problema no solamente será para Alemania si no para todos".

Josep Borrell ha querido establecer el símil entre esta llamada de ahorro de gas con la de ahorro de agua en plena sequía. En sequía "cierro el grifo. Pues ahora estamos en una situación parecida con respecto al gas".

El Alto representante pretende establecer unas vías diplomáticas para buscar una solución a la guerra de Ucrania, pero "mientras el ataque continúe y no consigamos abrir una vía diplomática habrá que seguir ayudando cada día. No tenemos otra solución". Esto lo explica porque lo último que desea "que se acabe con la imposición por la fuerza de una invasión que conduce a la destrucción de un país" que conlleve a la "partición" de un Ucrania. "Porque si esto pasa una vez, por qué no va a pasar otra".



"Tiene más impacto en los bolsillos de otros países. No quiero menospreciar los problemas que presenta para la sociedad occidentales, pero les aseguro que la situación en países africanos, en alguno latinoamericano y en algún asiático son muchísimo más graves". Así, ha rebatido el impacto de la inflación sobre la población a raíz de esta guerra.



Europa en proceso de militarización

Desde que en 2008 Europa comenzó un proceso de desmilitarización, de reducción de gastos en armamento hasta alcanzar cuotas más bajas, Borrell ha llamado al aumento de gasto en armamento por parte de los gobiernos. "Si no gastas en cañones, te quedas sin mantequilla. Es decir, tienes que tener una cierta capacidad de defensa porque el mundo en el que vivimos es cada vez más peligroso y espero que la guerra de Ucrania haya servido de grito de alarma para entender que Europa no puede estar indefensa".

Aunque en 2014 se inicia un proceso de rearme, Borrell considera que "que no estamos en la posición que necesitamos en el momento que vivimos". "El objetivo mínimo para ser miembro de la OTAN está en el 2% y hay países como España que no llegan ni a la mitad", ha indicado ante la idea de aumentar inversión en armamento.

Al mismo tiempo, la tendencia de la Unión Europea a unificar ejércitos y a complementarlos es cada vez más clara. En la Cumbre de la OTAN del pasado junio, ya se dejó ver la intencionalidad de los 27 de unificar fuerzas armamentísticas para no estar tan sujetos a la Organización del tratado del Atlántico Norte. "La idea es que si todos los Estados europeos se ponen a gastar en defensa cada uno por su cuenta reproduciendo cada uno lo que ya tiene, pero aumentándolo, no vamos a conseguir la solución más óptima". Por ello ha insistido Josep Borrell en que "la única forma de gastar mejor cuando se tienen 27 ejércitos diferentes que no van a desaparecer esa debe ser de una manera coordinada".



Por último, ante una Europa dividida por el debate del gasto militar, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha expresado su preocupación por la oposición al gasto militar dentro del Consejo porque "todos preferimos" gastar en otras cosas, "pero el gasto en defensa no es un capricho, es una necesidad".