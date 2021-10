El previsible archivo de las investigaciones contra el rey emérito por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo "firma la impunidad absoluta" que ya planeaba sobre el monarca en el terreno parlamentario. Así lo traducen Unidas Podemos y los socios del Gobierno, que han visto cómo la Mesa del Congreso, con los votos en contra de PSOE, PP y Vox, ha vetado la creación de una comisión de investigación sobre las cuentas y la fortuna de Juan Carlos I hasta en más de 14 ocasiones.

Después de conocerse que el Ministerio Fiscal prepara el cierre de las tres diligencias prejudiciales en relación al dinero opaco del ex jefe de Estado no declarado a Hacienda y ocultado en paraísos fiscales, estas fuerzas políticas ven mermada la confianza en la Justicia del Estado español, depositando toda su esperanza en los tribunales suizos y británicos, donde Juan Carlos I todavía tiene cuentas pendientes.

En las peticiones de creación de un órgano parlamentario para indagar sobre Juan Carlos I, firmadas en su mayoría por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG, los socios del Gobierno han fundamentado sus pretensiones en las diligencias emprendidas por la Fiscalía, además de las informaciones publicadas por los diferentes medios nacionales e internacionales sobre la Familia Real.

En cambio, el PSOE se ha escudado en el rechazo del equipo jurídico de la Cámara Baja (los informes no son vinculantes) hacia dichas solicitudes bajo el criterio de que la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad", tal como consagra el artículo 56.3 de la Constitución, además de esgrimir que el Congreso tiene por objeto fiscalizar al Gobierno, no a la Casa Real.

Con todo, el futurible cerrojazo de la investigación contra Juan Carlos I, motivado por la inviolabilidad del ex jefe de Estado, entre otros motivos, supone un nuevo portazo a las aspiraciones de estos grupos para que el padre de Felipe VI rinda cuentas por sus negocios opacos. "Firmar la impunidad absoluta del mayor ladrón de la democracia española sería un escándalo que provocaría vergüenza internacional y el adiós definitivo a la confianza en nuestro estado de derecho", ha apostillado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

También se ha pronunciado al respecto el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, al preguntarse si "de verdad piensan utilizar el aforamiento especial y la inviolabilidad como coartada para la impunidad de estafas tan evidentes". "¿Habrá que esperar que sea un fiscal suizo el único capaz de actuar con dignidad? Qué obsceno todo", ha añadido a través de un tuit.

El diputado de EH Bildu Joan Iñarritu, ha tachado el archivo de la Fiscalía de "cierre en falso", ya que "ha simulado que investigaba al emérito para llegar a este final previsible". En este sentido, en unas declaraciones a este medio, el parlamentario ha recordado que el Ministerio Fiscal avisó a Juan Carlos I que le estaba investigando antes de que hiciera sus regulaciones a Hacienda.

"En el Estado español parece que no podrá llegarse al fondo del asunto por una cuestión de Estado, veremos en otros Estados como Suiza o Reino Unido. Ni el Supremo ni instituciones como el Congreso están dispuestos a investigar los casos de corrupción que salpican a la monarquía española por la oposición de PSOE, PP y Vox".

Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha ahondado en este línea al aseverar que el rey emérito se ha salvado por la inviolabilidad, un privilegio que no tenía que haber afectado por sus acciones como "comisionista". "En este país queda claro que la Justicia no es igual para todos. Siento vergüenza de la Justicia española".

ERC ha expresado que la previsible decisión de la Fiscalía es "tan lamentable como esperable", más allá de la "nefasta" gestión del Gobierno en relación al emérito y a la Corona, y del bloqueo del PSOE, "presuntamente republicano", a las iniciativas planteadas en el Congreso sobre esta cuestión. "No sorprende, al final el Poder Judicial español es tan corrupto como la monarquía", han sostenido a este medio fuentes del grupo republicano.



Ante el pasado franquista escudado detrás de la Corona y la inviolabilidad de la que gozan sus miembros, estos grupos han visto incrementada su desconfianza hacia esta institución con esta decisión judicial. "Es una institución opaca, invulnerable e inviolable ante la justicia, algo que rompe el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos, y corrupta, como se ha venido demostrando", zanjan desde ERC.