Juan Carlos Monedero duda de si Yolanda Díaz "puede representar el espacio político" de Podemos

"Yo estoy ahora mismo conflictuado", dijo Monedero el 19 de noviembre pasado en un encuentro en Radio San Borondón, en Canarias. "No sé si Yolanda puede representar a este espacio cuando calla ante los ataques a Irene Montero, cuando no defiende la candidatura de Victoria Rosell al Consejo General del Poder Judicial, cuando a veces prefiere pactar con Sánchez y con la patronal y no pactar con la izquierda determinadas reformas. Y yo ahora mismo estoy en un conflicto al respecto. Lo expreso como tal. No estoy diciendo que no esté a favor de Yolanda, estoy diciendo que estoy en un conflicto porque creo que cosas que han pasado no permiten que represente el espacio colectivo que queremos armar".

En la entrevista, Monedero abordó varios temas, como recoge San Borondón en su web en un amplio resumen. Monedero opinó que Podemos no debe dejar el Gobierno de España, que comparte con el PSOE: "Es mucho mejor que nos echen a que nos vayamos nosotros. Si nosotros rompiéramos con el Gobierno, Sánchez diría: ¿veis? Quieren que venga la derecha, y la gente castigaría eso. ¿Por qué el PSOE no nos echa del Gobierno? Porque el que rompa el Gobierno paga un precio altísimo".

"Una vez que entramos, hemos planteado que es mucho mejor que nos echen a que nos vayamos nosotros", dijo. "En Portugal gobernaba el Partido Socialista con el apoyo desde fuera del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda. No le apoyaron los presupuestos y dijo Costa: Este es el momento. Convocó elecciones y sacó mayoría absoluta y prácticamente desaparecidos el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda", añadió.

Un error

Monedero afirmó que Podemos tuvo "una discusión muy encarnizada sobre si entrar en el Gobierno o no". "Pensamos que era un error decirle a los cinco millones de votantes de izquierdas que su voto no sirve para gobernar", dijo. Podemos decidió "asumir que el costo [de entrar en el Gobierno] era menor que el de que la gente dijera que sus votos no servían para gobernar este país y por tanto que volvieran a votar al PSOE".

Fuentes de Podemos aseguraron a La Sexta que la reflexión de Monedero forma parte de una opinión personal y que "fue la actual dirección de Podemos la que apostó por el Gobierno de coalición en 2019". Asimismo, destacaron que este hito fue "una conquista para la izquierda".