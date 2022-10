El juez prohíbe salir de España al exjefe de ETA 'Mikel Antza', imputado por el atentado de Santa Pola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha prohibido salir de España al exdirigente de ETA Mikel Albisu alias Mikel Antza tras tomarle declaración por presuntamente ordenar el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alacant), en el que murió un hombre y una niña de seis años el 4 de agosto de 2002.

El magistrado ha rechazado la petición de prisión provisional formulada por las asociaciones de víctimas del terrorismo adoptando medidas cautelares contra Antza y acogiéndose a la petición del fiscal Vicente González Mota. En concreto, el exlíder de la banda terrorista tendrá la obligación de comparecer cada mes en el juzgado. También deberá entregar el pasaporte y permanecer en territorio español, además de designar un domicilio a efectos de notificaciones.

Asimismo, en la comparecencia celebrada este lunes el juez ha tomado declaración al también exdirigente de ETA Ramón Sagarzazu Ramontxu, acusado por el mismo atentado. Respecto a Sagarzazu, el instructor se ha limitado a requerirle que designe un domicilio donde pueda ser emplazado. Tanto Mikel Antza como Ramontxu fueron citados como imputados por el ataque de Santa Pola el pasado mes de julio, poco antes de cumplirse 20 años de esta acción terrorista.

En contra de lo alegado por las asociaciones de víctimas Dignidad y Justicia, entidad impulsora de este procedimiento, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el juez considera en sendos autos que no concurre riesgo de fuga toda vez que los investigados se encuentran localizados, poseen arraigo en España y no se infiere que vayan a evadirse de la acción de la Justicia en la presente causa.

El juez ve necesario imponer medidas cautelares a los investigados ante la gravedad de los delitos que se les atribuye

En relación con la ocultación o destrucción de pruebas, señala que han transcurrido más de 20 años desde la comisión de los hechos que se investigan, por lo que "ya que no existe una inmediatez entre la comisión delictiva y esta instrucción".

El magistrado se refiere también a reiteración delictiva y explica que se debe tomar en consideración que en la actualidad no existe dicho riesgo, "ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese en sus actividades criminales. Por ende, no cabe atender a la gravedad de los hechos que se pudieran cometer en el seno de la organización terrorista".

Sin embargo, el juez considera necesario imponer medidas cautelares a los investigados ante la gravedad de los delitos que se le atribuyen: integración en organización criminal y asesinato terrorista, y también por las elevadas penas de prisión con que están castigados.



Más imputados

Por este atentado han sido también imputados otros cuatro exdirigentes etarras, entre ellos la pareja de Antza, Soledad Iparraguirre Anboto, que si bien también había sido citada finalmente no ha sido trasladada a la prisión desde la que debía comparecer.

Otros dos exdirigentes etarras imputados por estos hechos, José Antonio Olarra Guridi alias Juanvi y Ainhoa Múgica alias Olga, se han acogido al principio de especialidad para no declarar, ya que Francia les entregó por otro atentado, por lo que hay que esperar a que las autoridades francesas los autoricen también por este, según recoge Efe.

El sexto exjefe de ETA contra el que se dirige este procedimiento, Félix Ramón Esparza Luri alias Navarro, no ha podido ser citado por estar preso en Francia. En su comparecencia Sagarzazu ha sido el único que ha respondido al juez, al fiscal y a su defensa para decir que no era de ETA, que le condenaron en Francia por ser integrantes, pero no por dirigente.