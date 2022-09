Fermin Muguruza: "El fin de ETA se debió a la presión de la gente que antes la había apoyado"

A la presentación de la película en Zinemaldia acudieron 3.000 espectadores. ¿Qué recibimiento espera en las salas de cine del Estado español?

Llenar el Velódromo era un reto grande en su reapertura tras la pandemia, pero se llenó, lo que nos dio una repercusión mediática muy grande. Mucha gente esperaba esta película y mi guardia pretoriana estaba eufórica. Fue muy emocionante, porque el público cantó, gritó, lloró y nos llevó en volandas. Ahora invitamos a los espectadores a que vayan a las salas, porque nos jugamos cuatro años de trabajo en un fin de semana. Si no funciona, nos quitan de la cartelera.

Alude a la guardia pretoriana de Euskadi, pero usted siempre ha tenido guerrillas diseminadas por el Estado.

De hecho, teníamos las Negu Gorriak Brigadas, unidas por el antifascismo, el antirracismo y la pasión por la música. Contaba con grupos de apoyo en cada barrio de Madrid, la ciudad con más seguidores del Estado español, según Spotify [risas]. Y ahora, para difundir la película, cuento con una guerrilla comunicacional.

En Lavapiés, se hizo fuerte en El Tío Vinagre o Bodegas Lo Máximo, bares frecuentados por bandas como Hechos Contra el Decoro, que publicaban discos en su discográfica. Más allá de las almas afines, ¿ha percibido algún distanciamiento motivado por cuestiones políticas?

Nos hemos encontrado con muchos cómplices, pero con determinada gente no congenias porque está en otra onda. Sin embargo, con el reventón del rock radical, había una fraternidad entre todos los grupos, aunque el impacto de la heroína fue tremendo. Lo abordo en la película, porque destrozó bandas enteras: el grupo que más tocó con Kortatu fue Cicatriz, y desaparecieron sus cuatro miembros; el siguiente fue RIP, y solo quedó uno vivo [también falleció la batería de las Vulpes y el cantante de Vómito y amigo de Fermin, Víctor Pérez, entre otros].



En los noventa, tras la experiencia de Kortatu y ver lo que habían hecho The Ex en Holanda, Ian MacKaye (Minor Threat y Fugazi) con Dischord Records y Jello Biafra (Dead Kennedys) con Alternative Tentacles, Negu Gorriak decidimos autogestionarnos y crear nuestro propio sello. Controlar todo lo que hacemos es una marca de la casa. Y, a partir de ahí, nos encontramos con cómplices de viaje en todos los sitios.



En París conocemos a Manu Chao, quien iba con camisetas de Kortatu, y fue un flechazo: teníamos que hacer cosas juntos. En Argentina producimos el disco de Todos Tus Muertos Dale aborigen y nos hacemos amigos. En México nos encontramos con Tijuana No! En Madrid con Hechos Contra el Decoro. Así creamos una comunidad y fundamos un sello internacional donde tienen cabida esas y otras bandas.

Como Banda Bassotti, Zebda, Inadaptats o Nación Reixa, el proyecto de Antón y Kaki Arkarazo, miembro de Kortatu y Negu Gorriak. Esan Ozenki Records, con el paso de los años, se reencarnaría en Metak y en Talka.

Publicamos 130 discos en diez años, una locura. En aquel momento, la idea de la colaboración no era una cuestión comercial, sino de compartir un espacio musical creativo, congeniar y hacer canciones juntos. Algo que he seguido haciendo durante toda mi carrera musical. De hecho, mi primer disco en solitario, Brigadistak Sound System, es el más colectivo, porque en cada canción hay una banda distinta. Algo imprescindible para entender la música, pero también la vida. También fui consciente de ello durante la grabación de Nola? Irun meets New Orleans, donde me impactó la idea de la comunidad, del respeto, del apoyo mutuo… Los músicos seguimos siendo gente de resistencia.



La pluralidad de la BSO entronca con su evolución musical, del rock al ska, del dub al soul, del hip hop al reggae, del funk a lo latino, de la electrónica a la raíz.

Me parecía muy interesante que en la BSO estuviera Joseba Tapia, quien ya había tocado en el disco In-komunikazioa la trikitixa, traída por los italianos que vinieron a construir el ferrocarril a finales del siglo XIX. Soy un buscador de sonidos. Un explorador. Me apasiona lo que me suena raro o distinto. El trap fue la única música que me sonaba distante, porque mi hijo la escuchaba todo el día. Luego, curiosamente, resulta que la madre de Yung Beef, a la que conocí en el Primavera Sound cuando fui a ver a La Zowi, era muy seguidora mía. Ahora, por ejemplo, me apasiona la rapera chilena Ana Tijoux, quien tiene una influencia de la música popular y de la canción de autor, con esa raíz mapuche que ella tanto defiende.

También hay otro paralelismo entre su ideología internacionalista y la música que ha hecho, la que le gusta y la que incluye en la BSO, que beben de diversos orígenes, tradiciones y geografías.



No podría concebir la defensa de independencia de mi país sin acudir al internacionalismo. Estoy a favor de la autodeterminación de todos los pueblos, pero no entiendo eso de "nos quedamos en nuestro terruño y el resto nos es indiferente". Todos los países estamos interconectados y, como dice Camilo Cienfuegos al comienzo de la película, "esos que luchan, no importa dónde, son nuestros hermanos".

Fermin Muguruza, director de la película de animación 'Black is Beltza: Ainhoa'. — Alex Rademakers

Usted, precisamente, hila los grandes hitos y conflictos históricos de finales del siglo XX: Cuba, Irak, Irán, Líbano, Afganistán, Argelia… Si tuviese que elegir una sola causa extranjera, ¿cuál cree que es la más justa o con cuál se quedaría?



En Euskadi siempre hemos tenido mucha relación con todas las revoluciones que ha habido en el mundo. Cuando yo trabajaba en Egin Irratia, recuerdo que Txillardegi, uno de los grandes pensadores vascos, dijo que por edad y por personalidad habíamos tenido influencias de diferentes revoluciones. Él había estado completamente influenciado por la lucha por la independencia de Argelia. El director del periódico, Xabier Salutregi, por la Revolución cubana. En mi caso, creo que la Revolución Sandinista fue lo más interesante que pasó en el siglo XX. El período entre 1979 y 1989 fue impresionante: el país más poderoso del mundo [Estados Unidos], en guerra contra uno de los más pequeños [Nicaragua], que construyó un socialismo de rostro humano.

Más allá de que parte Black is Beltza partió de un cómic, entiendo que eligió la animación porque rodar una película sería demasiado cara, ¿no?



La primera parte arranca en Nueva York con el desfile de los gigantes negros [de Pamplona] por la Quinta Avenida. Para mí es inimaginable en ficción. Pero la razón es que yo vengo del mundo del cómic. El primer disco de Kortatu se abre con Don Vito y la revuelta en el frenopático, basado en el cómic que Montesol publicaba en El Víbora [y luego en Makoki], una de las grandes influencias de la banda, junto al cómic underground americano, francés e italiano. De hecho, en el segundo [El estado de las cosas] le dedicamos una canción [Nivel 30º] al creador de RanXerox, Stefano Tamburini, cuando muere de sobredosis de heroína. Para nosotros, El Víbora era puro alimento, una necesidad vital como comer.

Algunas de las canciones estaban inspiradas en cómics, desde la jerga hasta los personajes, que luego hicimos populares aquí a través de nuestras letras. Por cierto, en el País Vasco habría que hacer un estudio sobre por qué el cómic impactó tanto, como se refleja en un montón de portadas de La Polla Records, Cicatriz, Eskorbuto, Kortatu… Y la portada de Brigadistak Sound System también es de un tipo que hace cómics [David Lapeña Herrero].

Hay películas de animación para adultos que son impresionantes, como Heavy Metal, The Wall y, entre las más recientes, Vals con Bashir. Nos pareció una buena técnica para contar historias, pero empezamos publicando un cómic porque no teníamos presupuesto. El objetivo era hacer una película y, para ello, necesitamos cuatro años, los mismos que para esta segunda parte, que viene acompañada de un cómic de la dibujante Susanna Martín en euskera, catalán, gallego y castellano, aunque la intención es publicarlo en francés y en otros idiomas.

Cartel de la película 'Black is Beltza: Ainhoa', de Fermin Muguruza. — Talka

TVE no ha puesto ni un duro.



Mucho peor todavía, porque se delataron al comentarnos que no encajábamos en su línea editorial. Eso es muy grave, porque en realidad te están diciendo que todas las demás películas sobre el conflicto vasco encajan en su línea editorial. O sea, hay una línea editorial que apoya TVE que está unida a la versión oficial de la batalla por el relato de lo que pasó desde los años 60, 70 y 80 hasta el fin de ETA.

Uno de los protagonistas de Ainhoa deja claro que está en contra de la lucha armada. Hay una voz discrepante.



Claro, porque nunca fue algo unánime. Siempre hubo una tensión: "Joder, esto tendría que acabar". Porque arrastrábamos la lucha antifascista contra Franco. Es una discusión que ha estado siempre alrededor de todas las cuadrillas. Y había gente más o menos convencida. Por eso me parecía interesante reflejarlo, del mismo modo que muestro el cambio de algunos: "Claro, cuando torturaban a tu compañera, tú eras el que estabas de acuerdo con reventarlo todo, ¿no?". En otras películas no he visto las distorsiones que se daban, por eso quise ofrecer otro punto de vista alejado de la versión oficial de los hechos.

Antes aludía a los músicos vascos que murieron de sobredosis o de sida, algo que también sucedió en otros lugares de España.

Por supuesto, pero en el País Vasco existió el Plan ZEN (Zona Especial Norte) y la heroína arrasó, sobre todo en los barrios de clase trabajadora.

El historiador Juan Carlos Usó, en cambio, niega el uso de la heroína en Euskadi como arma de Estado para desmovilizar a la juventud combativa.

Como en Estados Unidos desclasifican los documentos, conocemos la estrategia para desprestigiar a los movimientos contraculturales y para aniquilar a la disidencia, que pasaba por la introducción de drogas duras en colectivos como los Panteras Negras. Así se defendió su Gobierno del quintacolumnismo comunista, al tiempo que financió a la contra nicaragüense con cocaína y permitió que algunos indecentes se lucraran.

Sin embargo, en Europa no sale nada, cuando en los ochenta el 90% del opio venía de Afganistán, la fuente de financiación de la CIA para apoyar, según la retórica occidental, a los freedom fighters. En realidad, eran fundamentalistas que querían llevar al país al medievo, como finalmente ha ocurrido. era precisamente, pues eso llevar otra vez al medievo como lo consiguieron además porque fueron apoyados dentro de Estados Unidos y al final otra vez.

Fermin Muguruza, director de la película de animación 'Black is Beltza: Ainhoa'. — Mariana Eliano

El coronel de la Guardia Civil y jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, demandó a Negu Gorriak y a Esan Ozenki Records por "daños al honor y difamación del buen nombre" porque la canción Ustelkeria ( Podredumbre ) denunciaba la corrupción policial y el tráfico de drogas.



Por reproducir una noticia del periódico Egunkaria que se hacía eco del informe Navajas [elaborado por el fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa Luis Navajas] y denunciaba cómo los guardias civiles financiaban la guerra sucia y se lucraban con el narcotráfico ["Hace dos años en mayo, / la guardia civil pilló / una tonelada de coca / y en la comisaría / desaparecieron 150 kilos"]. En la misma mesa hablaban sobre cómo pagar a los sicarios y, al mismo tiempo, cómo manejar la heroína. Eso había empezado a salir muy tímidamente, pero nosotros nos atrevimos a cantarlo y levantamos muchas ampollas.

Disolvimos Negu Gorriak y dijimos que nos volveríamos a juntar cuando ganásemos el proceso judicial. Cuando el Tribunal Supremo falló a nuestro favor cinco años después, juntamos a 30.000 personas en tres conciertos. Una semana después, unos ultraderechistas iban a poner una bomba en un concierto mío y les estalló en las manos. En cambio, eso apenas salió en la prensa… No solo hablamos de las campañas mediático-represivo-judiciales, sino también de un país que tiene a un preso y a un exiliado por cantar. ¡Amnistía a Valtònyc y a Pablo Hasél ya!

Siempre has saltado de proyecto en proyecto musical, sin vivir de las rentas.



Mi último disco, B-Map 1917 + 100, en colaboración con The Suicide of Western Culture, es un trabajo extremo, total, de máquinas al estilo Front 242 o Nine Inch Nails. En algún tema hay una onda de reggae y dub, pero el resto es experimentación. Cuando llevas casi cuarenta años en la música, hay mucha gente que quiere saber lo que estoy haciendo, haga lo que haga. Hay fans de Kortatu, algunos de Negu Gorriak y otros son seguidores de toda mi carrera.

Tanto en lo musical como en lo cinematográfico, va de lo local a lo universal, y viceversa. Sin embargo, ha habido críticos con el nacionalismo de izquierdas porque lo consideran un oxímoron.



La ignorancia es muy atrevida. El internacionalismo es imprescindible. Y nosotros considerábamos un espejo a los movimientos de liberación latinoamericanos. Con doce años empecé a ver unas manifestaciones muy bestias, reprimidas por la policía salvaje y fascista que, tras la muerte de Franco, lo único que hizo fue cambiar el color de su uniforme.

Entonces, todas las luchas estaban interconectadas: Argelia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Argentina... La música en Black is Beltza: Ainhoa es importantísima, porque no hay revolución sin canciones. En la película cito el discurso del Che en la Asamblea de la ONU en 1964, que enlaza con los gigantes negros censurados en el desfile de Nueva York: "Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente".

No deja títere con cabeza: ¡hasta sale Bin Laden!



Exactamente [risas].

Portada de la BSO de la película 'Black is Beltza: Ainhoa', de Fermin Muguruza. — Talka

Tal vez pensaba en un público joven, supuestamente desconocedor de algunos acontecimientos internacionales, pero ¿cree que a veces las películas podrían resultar demasiado didácticas?

Quizás puedan pecar de eso. Yo estudié Pedagogía y vi a The Clash tras el golpe de Estado del 23F, tres días antes de que Bobby Sands falleciese después de una huelga de hambre. Joe Strummer presenta Sandinista y le dedica el concierto a los huelguistas andaluces. De repente, sale al escenario un tipo con un txistu y toca el aurresku, una canción de bienvenida. Y, a continuación, pam, pam, pam: ¡London Calling! Entonces pensé: "Aquí hay que hacer pedagogía de choque". Debemos transmitir lo que hemos vivido. Me gusta que la gente se lo pase bien al ver una película. "Lucha por tu derecho a la fiesta", que dirían los Beastie Boys en respuesta al "lucha por tus derechos" de Public Enemy. Yo estoy con los dos, porque Black is Beltza: Ainhoa es una película de aventuras, un thriller político, que debe ser disfruta, pero también dejar un poso.

¿A qué se debió el fin de ETA?

El fin llegó muy tarde y vino marcado precisamente por la propia presión de la gente que antes la había apoyado y que creía claramente que no tenía ningún tipo de sentido practicar la lucha armada en Europa en el siglo XXI. Después de la ruptura de la tregua del 2006, la inmensa mayoría del País Vasco estaba en contra de la violencia y no se entiende que pueda seguir ETA. Incluso tras los Acuerdos de Lizarra-Garazi, en 1998.