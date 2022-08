Teyou: "A veces parece que España no estaba hecha para mí solo por ser negra"

Criada en Santander, ¿por qué se mudóa Madrid?

Llegué a Madrid con 18 años. Con 16 desde que quería hacer el bachillerato de artes escénicas y estudiar interpretación, así que lo investigué mucho con mi madre y entré en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

¿Y ahí conoció a Ede? Ahora viven juntas y forman parte de la banda de Xoel López.

Sí, sí, fuimos compañeras de carrera. Es muy guay. Empecé haciendo versiones de canciones en YouTube. No me sentía cómoda y sentía que no tenía herramientas para componer y mostrar mis temas.

Tengo la suerte de contar con amigas creativas, que es que son la hostia. Me inspira a ver a Ede haciendo esos videoclips y dirigiéndolos. En casa hacemos un coworking brutal y cuando estoy un poco de bajón me ayuda mucho ver cómo trabaja. Nos retroalimentamos y me encanta.

¿Tiene pudor a la hora de mostrar lo que hace?

Mucho. Por lo que a mí me gusta escribir, me gusta que siempre sea desde un lado muy vulnerable, entonces me me cuesta mucho, es como que lo pienso mucho, hasta que es un poco enfermizo. Me gusta que sea honesto. Siempre intento hacer la música que a mí me habría gustado escuchar.



Escuchando su tema 'Pantera' y 'Mis palabras', más que vulnerabiliad veo empoderamiento en muchos sentidos...

Sí, sí que estaban escritas desde ahí. Sobre todo Pantera. Me daba mucho miedo hablar de racismo y de lo que a mí me pasaba, porque joder, siempre hay una repercusión. Es una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento.

Da un poco de miedo la repercusión de tus palabras. Cuando hablas de temas así y te abres así y dices estos son mis dolores, le estás dando a la gente mucho poder sobre ti.

En 'Pantera' dices que de pequeña quería ser de piel blanca.

Es que sin duda el color de piel sigue siendo un obstáculo. Es diferente dependiendo de tu generación, pero es un obstáculo. También hago castings como actriz e incoscientemente se nos ha metido en la cabeza lo que significa un color de piel y otro. Tienes ya un prejuicio y te relacionas desde otro sitio. No vas a ver igual a un artista negra que un artista blanca, esperas otras cosas. Si eres negra tienes que tener vozarrón, flow y dominar el R'n'B.

El otro día lo hablaba con una amiga de Nueva York que vino a verme. No es que yo no me sienta española, es que hostia, a veces parece que España no estaba hecha para mí por ser negra. O incluso parecía que no se quería que yo fuera española. Constantemente te señalan por diferente, entonces es muy difícil sentirte parte de de una comunidad.

Ha iniciado su carrera desde el camino menos habitual. El 99% de las canciones escritas en la historia son de amor. Usted ha elegido otro camino.

El amor no es la experiencia vital que necesitaba expresar. He lanzado tres singles y tras el verano invertiré en un cuerpo de trabajo para hacer un EP. Es verdad que ahora es todo más fácil y puedes grabar desde casa, pero lo que yo quiero no puedo grabarlo así.

Mis referentes han sido siempre Tracy Chapman y Nina Simon era lo que mi madre me ponía de pequeña. Últimamente, por cosas que me pasan, me doy cuenta de que mis influencias son de mujer independiente que no necesita a nadie. Me doy cuenta que es lo que me atrae.

La cantante cántabra Teyou abre su casa para Público. — JOSE CARMONA

Si ya es difícil prosperar en la música, además usted tiene dos cosas por las que no pasa y que le cierran aún más puertas: habla de temas sociales y ha decidido no sexualizar ni jugar a la provocación; que, si lo hiciera, sería totalmente legítimo, pero es cosa que la industria espera casi por defecto de las mujeres artistas.

Creo que estoy siendo muy honesta y auténtica con lo que yo soy. Me flipan las mujeres que tienden a sexualizarse. Yo consumo ese contenido y me encanta ese contenido y me empodero con ellas, pero no va conmigo. Me cuesta hacer cosas que en mi día a día no me identifican. Estoy contenta con lo que hago, a veces te cagas un poco e inevitablemente comparas y miras números, o tienes que hacer tiktoks que no te apetecen..., es la lucha entre querer ser fiel a mí misma y pasar por el aro en algunas cosas, al menos hasta que yo tenga el aro en la mano. A veces tengo que hacer mierdas que no me apetecen.

Ahora mismo estoy muy contenta porque tengo absolutamente todo el control de mi proyecto y puedo hablar de racismo y puedo hablar de homofobia y cosas que son mi realidad y nadie me dice "no lo hagas". Me da mucho miedo el momento en el que igual, pues para monetizar mis canciones o para realmente generar ingresos, tenga que cortarme.

En mi siguiente tema hablo de mi bisexualidad. La primera vez que sentí que me gustaba una chica sentí una culpa tremenda. Iba con mi abuelita a misa y como que sentía la culpa, pensaba que no iba a ir al cielo... Ese tipo de cosas. Lo vas tapando porque no es posible ser así. Así que hablo de eso en mi canción. Me dio mucho miedo hablar de este tema porque era como joder, no quiero tampoco encasillarme como una tía pesada abanderada de todas las luchas, pero es un tema que escribí con 18 años. Tengo temas de amor, pero ahora mismo no me cuadra sacarlos.

¿El artista comprometido tiene las puertas más cerradas?

Tío, yo creo que sí, pero es que luego hay ejemplos... O sea, me encana Stromae. Es mi ídolo, me encanta por todo: su proyecto en sí y él. Y él es muy social y muy comprometido y habla de cosas incómodas y de una forma que funciona.

Me gustan los artistas que no solo hablan de amor. Mi primera relación fue relativamete tarde, me enamoré por primera vez con 21 años, así que me interesan artistas que no solo hablan de amor y necesitaba escuchar artistas que hablaban de otras cosas y que son esenciales para tu formación como persona.

Hay un movimiento ahora, y claramente el futuro del pop está en manos de artistas mujeres.

Puede ser, pero sí que todo mi entorno son mujeres. Todas las personas que ahora mismo están empezando son mujeres.

El otro día estaba en el concierto de Nathy Peluso y escuchas comentarios de tíos, de señores, como condescendientes. Me jodió muchísimo, porque lo que hacía era increíble. Luego un tío saca una guitarra y les vale.