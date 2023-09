Junqueras avisa de que es "imprescindible plantear la autodeterminación" para la investidura de Sánchez

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, sostiene sobre las negociaciones para investir a Pedro Sánchez que "la amnistía es condición necesaria pero no suficiente para resolver el conflicto" en Catalunya, ya que es "imprescindible" plantear además un referéndum de autodeterminación.

En una entrevista que publica este domingo el periódico La Vanguardia, Junqueras afirma que el PSOE, en la medida en que se considere un partido "comprometido con la democracia, también tiene que estar plenamente comprometido con el derecho de los ciudadanos en Catalunya a decidir sobre su futuro".

Oriol Junqueras dibuja en la entrevista el marco de la negociación para investir a Pedro Sánchez, que pasa primero por la amnistía, pero después también por hablar sobre la autodeterminación de Catalunya.

A la pregunta de que si habrá presidente del Gobierno o nuevas elecciones, el líder independentista contesta que lo "relevante es preguntarle al PSOE si impedirá que haya una mayoría progresista o querrá dar una nueva oportunidad a la derecha y a la extrema derecha negando cosas que la mayoría de la sociedad catalana considera que son justas, como la amnistía, o como poder decidir sobre el futuro de nuestro país democráticamente, o resolver Rodalies o la infrafinanciación".

Sobre sus condiciones para investir a Pedro Sánchez, Junqueras reconoce que la amnistía es "una parte muy importante".

"Hemos trabajado durante mucho tiempo para avanzar en esta dirección", subraya. "Trabajamos para conseguir la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados –unos cuantos han podido volver–, para modificar el Código Penal y suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación".

Y añade: "La amnistía es fundamental y en los últimos cuatro años hemos desbrozado el camino para que ahora sea posible. Pero también es relevante que la cuestión del derecho a decidir esté presente en la mesa de negociación política entre los gobiernos de España y Catalunya".

Sobre si debería aprobarse la ley de amnistía antes de la investidura, razona que hay "un clima de desconfianza" y "todo aquello que contribuya a cambiar la desconfianza por confianza es positivo".

Junqueras reconoce que la amnistía no es la condición sine qua non para la investidura: "No es el punto final de nada, sino el punto inicial. Sin ella no hay una condición de igualdad en la negociación para resolver el conflicto político".

"La amnistía es condición necesaria para empezar a resolver un conflicto que incluye necesariamente el derecho a decidir por parte de la sociedad catalana. Es la condición necesaria pero no suficiente para resolver el conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español".

A continuación, el presidente de ERC afirma que "plantear la cuestión de un referéndum de autodeterminación, las condiciones en las cuales se tiene que hacer este referéndum, es imprescindible".

Su voluntad es "dar la oportunidad" a los ciudadanos a decidir sobre el futuro de su sociedad a través del voto. "Esto es, decidir sobre la independencia. Estamos dispuestos a trabajar sobre el cómo y el cuándo. Invitamos al Gobierno a actuar con la máxima responsabilidad".

Reconoce que a diferencia del 2019, con la presencia de Ciudadanos y la "tentación" del PSOE de pactar con ellos, ahora "afortunadamente los resultados electorales hacen que no exista una alternativa a una mayoría en la cual estén el independentismo catalán y el vasco".

"Ahora, nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros, es la de trabajar tan coordinadamente como sea posible para conseguir estos grandes objetivos y por eso nunca dejaremos de pedir el máximo de coordinación a Junts, porque sería más fácil alcanzar más objetivos", sostiene Junqueras.

Tras coincidir con Puigdemont en que hay que distinguir entre hablar y negociar, y a la pregunta de si ERC está ya en la fase de negociación, contesta que si fuera por ellos no estarían "en la etapa de negociación, sino en la de implementación de los acuerdos".

"Y estaríamos votando en un referéndum de autodeterminación", añade. "Desgraciadamente, no depende solo de nosotros. Por eso es tan importante que el conjunto del independentismo se coordine".

Sobre si hay competencia entre Junts y ERC para sacar el mayor rédito a la negociación con Sánchez, contesta que no por su parte e insiste en la necesidad de que haya la máxima coordinación: "Ojalá este riesgo que usted apunta no exista por parte de nadie".