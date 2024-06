Junqueras se despide de la Ejecutiva de ERC y materializa su retirada "provisional" hasta el congreso de noviembre

Oriol Junqueras ha materializado este lunes su retirada de la presidencia de Esquerra, tal como anunció después de la debacle electoral que los republicanos sufrieron en las elecciones al Parlament del 12 de mayo. Habrá que ver si este es un punto final, o un punto y seguido en el liderazgo de Junqueras al frente de ERC, pero de momento este lunes ha participado en su última Ejecutiva nacional del partido y se ha despedido de los compañeros y compañeras de la dirección.

Un adiós que se ha vivido con una cierta frialdad por parte de aquellos que se alinean en la tesis liderada por la secretaria general, Marta Rovira, que apuesta por una renovación total de la cúpula que ha pilotado Esquerra los últimos 13 años, y protagonizar una "transición tranquila" hacia una nueva dirección. Con todo, fuentes internas aseguran que la cordialidad ha estado presente y no se han vivido los momentos de alta tensión y fuerte discusión que protagonizaron las reuniones de la Ejecutiva inmediatamente posteriores a las elecciones del 12 de mayo.



Proceso de "escucha" de las bases por todo el país

Junqueras tiene previsto visitar mañana la sede nacional de ERC en la calle Calabria de Barcelona para despedirse del personal del partido y cerrar oficialmente su etapa como presidente del partido, una vez presentada la dimisión. A partir de ahí iniciará lo que Junqueras ha llamado "un proceso de contacto y escucha" con la militancia del partido de todos los territorios, con visitas por toda Catalunya, para auscultar las inquietudes de las bases de ERC. Con ello, Junqueras decidirá si se presenta a la reelección en la presidencia de Esquerra en el congreso fijado para el 30 de noviembre.

Fuentes próximas a Junqueras aseguran que "está decidido y tiene convicción y fuerza para liderar una nueva etapa de reconstrucción del partido, pero dependerá de las vibraciones que le transmitan des de las bases". Estas mismas fuentes recuerdan que durante buena parte de su presidencia, Junqueras ha estado "maniatado para poder ejercer sus funciones, primero 4 años en prisión y después inhabilitado hasta el momento". Sus colaboradores más estrechos aseguran que una vez aplicada la amnistía, Junqueras no descarta presentarse a las elecciones si las bases le dan la confianza para continuar dirigiendo el partido en noviembre.

Cabe recordar que Junqueras solo se ha presentado una vez en 2012, ya que en 2015 ERC no se presentó a causa de la candidatura independentista conjunta de Junts pel Sí. Y después en 2017 Junqueras ya estaba en la cárcel, y aunque lideró la lista no pudo ocupar el escaño.

Con "legitimidad" y "fuerza" para seguir liderando ERC

En este sentido, Junqueras no se siente responsable de las diversas debacles electorales que ha sufrido ERC en el último año, ya que no ha podido participar en las decisiones estratégicas, asegura. De hecho, fuentes de su entorno afirman que decisiones como el avance electoral de las elecciones se realizó por parte del president de la Generalitat, Pere Aragonès, no fue consultado al presidente del partido. Con lo cual Junqueras se considera con "legitimidad" y "fuerza" para liderar esta etapa que denomina de "reconstrucción", a pesar de los malos resultados electorales.

Una visión que choca con la que expresan los partidarios de una renovación total de la cúpula directiva de Esquerra, con Marta Rovira al frente, después de "un ciclo agotador". Los reproches sobre la actuación de cada una de las partes confrontadas -la que lidera Rovira y Aragonès por una parte y la de Junqueras- han sido numerosos y agrios en algún momento. Y vienen de lejos, pero especialmente acrecentados después de los malos resultados en las elecciones municipales y generales.

Este lunes la Ejecutiva nacional de Esquerra también ha servido para valorar los resultados de las elecciones europeas. Y también ha habido una óptica diferente según el sector de la dirección que ha intervenido. Junqueras ha defendido que las elecciones generales, en que el presidente del partido hasta hoy se ha involucrado personalmente, suponen un punto de inflexión en la caída electoral de los republicanos. A pesar de haber perdido más de seis puntos y 370.000 votos. Mientras, los partidarios de Rovira mantienen que a pesar de ser una caída menor de la prevista y haber revalidado los tres eurodiputados de Ara Repúbliques es un síntoma más del fuerte desgaste electoral que sufre el partido que va más allá de unos comicios u otros y que requiere un cambio de liderazgos y de estrategia, aunque realizados de forma "sosegada".



La ruptura de un tándem histórico, Rovira coje el timón

No se detecta en Esquerra una fractura en las bases que pueda provocar una batalla campal ni posibles escisiones. La división se centra en los partidarios de una renovación total de la dirección y los que consideran que en la situación actual Junqueras es todavía un activo político y electoral. Pero está por ver si surge una candidatura de renovación que haga frente a la opción de Junqueras de cara al congreso de noviembre. Y quién la lidera y la conforma. Se están moviendo cosas en el partido, pero se desconoce en estos momentos quienes serían los candidatos o candidatas. Lo que queda claro es que desde este lunes ha quedado oficializada la ruptura del tándem entre Junqueras y Rovira que cogió las riendas del partido en 2011, en el peor momento de la historia de Esquerra, con solo diez diputados después de los tripartitos de Maragall y Montilla.

De momento, la secretaria general, Marta Rovira, cogerá el timón de Esquerra y pilotará la nave en una compleja y difícil situación después de la debacle electoral, pero con decisiones importantes por tomar. Entre ellas la que tiene que ver con la constitución esta tarde de la Mesa del Parlament y especialmente por la negociación para la investidura del socialista Salvador Illa como 133 president de la Generalitat. En ERC se muestran partidarios a negociar pero no descartan una repetición electoral –"no nos da miedo", aseguran desde la dirección- si no se aceptan sus condiciones, que pasan por un sistema de financiación "singular" para Catalunya al estilo del pacto fiscal vasco.

Consulta para la investidura

Junqueras dimite este lunes y el próximo sábado asistirá al Consell Nacional de ERC ya como militante de base y expresidente del partido. Según apunta la ACN, no se prevé que Junqueras hable, ya que una intervención suya podría entenderse como una despedida definitiva. En cambio, su entorno insiste en que, en cualquier caso, el adiós es sólo temporal y provisional. El Consell Nacional del sábado servirá para sentar las bases de la consulta a la militancia sobre una eventual investidura. Las bases aprobarán el reglamento de la pregunta, que no será concreta sobre ningún candidato a presidir la Generalitat, puesto que no se espera que haya todavía ningún acuerdo de los partidos ni propuesta en firme.