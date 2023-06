La Junta Electoral ordena a Vox que retire la lona del odio

La Junta Electoral Central ha ordenado a Vox que retire la lona propagandística colocada en la calle Alcalá de Madrid, donde lanza a distintos movimientos sociales a la basura. El organismo ha dado un plazo de 24 horas a la formación de ultraderecha para quitarla, aunque no entra a valorar si se trata de un delito de odio, sino que ha concluido que se trata de un acto de campaña fuera de los plazos indicados, señala la resolución.

Tras la denuncia presentada por el PSOE, la Junta Electoral ha aplicado el artículo 53 de la ley electoral, que establece que no puede difundirse propaganda electoral hasta que no haya empezado oficialmente la campaña. Si bien la lona no pide directamente el voto, el organismo entiende que el mensaje tiene intención de persuadir al votante.

Sobre la comisión de un presunto delito de odio o la ilegalidad del mensaje, la Junta considera que "no es competente" para pronunciarse sobre ello, por lo que deberían ser los tribunales quienes decidan.

Por ello, el organismo ha resuelto la retirada de la lona en un plazo de 24 horas y no sancionar a la formación de ultraderecha, según recoge la resolución.

Saboteada por activistas climáticos

El pasado domingo, militantes de Futuro Vegetal arrojaron con extintores pintura roja y negra sobre el polémico cartel de propaganda electoral de Vox, por considerarlo "un ataque a todos los sectores que cuestionan los posicionamientos hegemónicos".

La lona, desplegada sobre un edificio en el centro de Madrid, entre las calles de Alcalá y Goya, muestra una mano que tira a la basura la bandera comunista, la del movimiento LGTBIQ+, la independentista catalana, el símbolo del movimiento feminista y la Agenda 2030.