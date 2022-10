Junts se abre a aprobar los presupuestos de la Generalitat pero se posicionará cuando Aragonès los presente

Junts no descarta abiertamente aprobar los presupuestos de la Generalitat pero no se posicionará hasta que el president Pere Aragonès los presente en el Parlament, un trámite que estaba previsto para esta semana pero que se ha visto retrasado debido a la salida de los primeros del Govern. Las cuentas, que ya estaban muy adelantadas por el exconseller Jaume Giró (Junts), están siendo ahora examinadas por la nueva consellera de Economía, Natàlia Mas, así como los otros seis nuevos consellers, lo que demorará su tramitación.

En la primera rueda de prensa posterior a la Ejecutiva que ha hecho el partido tras salir del Govern, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha remarcado que piden "un acuerdo de claridad" para saber con qué mayorías cuenta Aragonès en el Parlament, haciendo una referencia explícita a la medida que defiende el president para marcar con el Estado las reglas de un nuevo referéndum.

Una vez han salido del Govern, Junts reprocha a Aragonès que quiera gobernar con los 33 diputados de ERC en solitario. Los exsocios ya han aceptado que no se someterá a una cuestión de confianza, como llevaban semanas reclamando, porque la perdería. "Con 33 diputados no se puede gobernar ni sacar adelante un presupuesto", ha señalado Rius.

Junts exige a Aragonès que diga si pactará o no con el PSC, una cuestión sobre la que distintos miembros de ERC han mostrado puntos de vista divergentes en declaraciones a los medios. Mientras que para el presidente del partido, Oriol Junqueras, hay un veto hacia los socialistas, Aragonès no cierra del todo la puerta a llegar a un acuerdo.

La salida de Junts del Govern ha retrasado la presentación de las cuentas

Según la primera encuesta realizada tras la ruptura del Govern, siete de cada diez votantes de Junts se decantarían por aprobar los presupuestos del ejecutivo de Aragonès. El sondeo, realizado por el GESOP y publicado en El Periódico, recoge que la opción preferida para sacar adelante las cuentas del Govern es un pacto entre ERC, PSC y En Comú Podem (38,5%), por delante de una alianza entre ERC y Junts (30,7%), con el apoyo también de la CUP.

Aragonès lleva días presionando a sus exsocios para que voten a favor de unos presupuestos que, sostiene, han hecho ellos. Rius lo ha rechazado, ya que ha dicho que los presupuestos de Giró estaban pensados ​​en una lógica de gobierno de coalición que ahora no existe, y que si hubieran gobernado en solitario no hubieran presentado este proyecto. Sin embargo, no ha concretado en qué diferiría.

Rius también ha informado que Aragonès se reunirá próximamente con el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un primer encuentro tras la ruptura del ejecutivo. En esta reunión también se ha formalizado la incorporación de las exconselleres Lourdes Ciuró y Victoria Alsina a la ejecutiva, por lo que el conjunto de los exmiembros del gobierno de Aragonès ya forman parte de la misma.

Crítica a la situación de los Mossos d'Esquadra

En cuanto a la situación en los Mossos d'Esquadra, Rius ha lamentado la "inestabilidad" que vive el cuerpo y que ha asegurado que afecta a su prestigio. "Las instituciones deben respetarse y el cuerpo de los Mossos se está resintiendo de la inestabilidad de los últimos días". Este lunes, y después de semanas de una tensión creciente, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha cesado al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, a raíz de las diferencias en la elección de los nuevos comisarios.

Rius ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en la materia mientras estaban en el Govern, ya que ha señalado que Interior durante esta legislatura ha estado siempre en manos de ERC, y ha criticado los "vaivenes" que está sufriendo.