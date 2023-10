Junts enfría las negociaciones tras su encuentro con Sánchez: "Seguimos lejos"

Junts per Catalunya enfría las negociaciones para la investidura. A juzgar por las palabras de Míriam Nogueras, portavoz del partido, tras su encuentro con Pedro Sánchez en la última reunión de la ronda de contactos, JxCat es la formación —de las que necesita Sánchez para mantenerse en Moncloa— que más distancia pone, hoy por hoy, entre su posición y la del Partido Socialista. "Seguimos lejos", ha zanjado.

En cualquier caso, Nogueras sí ha reconocido, de forma tácita, que, en caso de alcanzarse, el acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE sería un "compromiso histórico", aunque no ha matizado las razones. Cuando se le ha preguntado por los avances en el terreno de la amnistía, la portavoz ha vuelto extender el velo de la discreción, al tiempo que ha lanzado un dardo a "otros", que se dedican al "juego de los titulares".

La reunión ha durado, aproximadamente, una hora y media. Nogueras ha elegido el patio del Congreso de los Diputados para valorar el encuentro y lo cierto es que ha sido críptica en alguna de las consideraciones, que no han sido muchas. "Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años; entonces, no son los votos de Junts per Catalunya los que están buscando", ha deslizado.

"Sabemos que lo que se ha hecho en estos cuatro años no ha funcionado", ha completado justo antes de trasladar a los medios de comunicación que, durante la reunión, ha entregado a Sánchez una copia de la transcripción del discurso que pronunció Carles Puigdemont, líder del partido, el 5 de septiembre en Bruselas.

En los días posteriores a aquella conferencia de principios del mes de septiembre, el entorno del PSOE subrayó que las palabras del líder independentista no fueron de "confrontación" y que eran un buen punto de partida desde el que iniciar los "diálogos previos", tal y como el propio Puigdemont llamó a los contactos con las distintas formaciones durante el verano, antes de que empezaran las negociaciones decisivas.

Momento de negociar

El entorno socialista no esconde que las negociaciones se producen desde hace tiempo, pero está claro que las próximas semanas serán decisivas. "Estamos en un momento absolutamente extraordinario", ha enfatizado Nogueras.

El tono del encuentro ha sido muy distinto al que ha reinado durante la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, con Mertze Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, portavoces de EH Bildu en Congreso y Senado, respectivamente.

Si tras su reunión, en la que también ha participado Santos Cerdán, Nogueras se ha situado "lejos" del acuerdo; EH Bildu ha trasladado todo lo contrario. A través de un comunicado, los abertzales han reforzado su "disposición" al acuerdo. Con ambas reuniones, el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, culmina su ronda de contactos de cara a la investidura.