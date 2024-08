Junts no descarta la presencia de Puigdemont en su congreso en Calella de finales de octubre

El próximo lunes se reunirá la ejecutiva de Junts per Catalunya para aprobar el reglamento de su congreso, que se celebrará en Calella del 25 al 27 de octubre. Fuentes del partido han informado que "no se descarta la presencia" de Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia en dos ocasiones.

Las mismas fuentes sugieren al mismo tiempo la posibilidad de que Puigdemont vuelva a Cataluña, tras no poder ser detenido por los Mossos el pasado 8 de agosto, después de dar un mitin en el Arc de Triomf de Barcelona durante la jornada de investidura de Salvador Illa.

JxCat, que quiere que este congreso sirva para convertirse en la formación independentista de referencia, se reunirá así el próximo lunes, 26 de agosto, para debatir y aprobar la propuesta de reglamento de su próximo congreso realizada por la Permanente del partido.

La Permanente propondrá así la celebración del congreso en Calella los días 25, 26 y 27 de octubre, sin descartar la presencia del expresident. Las fuentes consultadas afirman que la pérdida de la mayoría en el Parlament y la ruptura con ERC en el último debate de investidura, lleva a Junts a definir una nueva estrategia.

Nueva estrategia con mirada a ser la alternativa frente a Illa

La nueva estrategia tratará de relanzar el independentismo y que este vuelva a ser mayoritario, además de ser considerado como una alternativa al nuevo gobierno "de base tripartita". Será además, un congreso abierto en su apertura y clausura a los afiliados, pero exclusivas para los delegados acreditados en el resto de sesiones.

Se propondrá también la realización de tres ponencias: Estrategia, modelo de país y organización. En el redactado y comité de las ponencias podrán participar personas independientes de relevancia.

⁠En el congreso podrán participar tres delegados de cada partido que ha hecho coalición con Junts per Catalunya en todo el ciclo electoral. Las personas independientes, no afiliadas o con relevancia podrán tener voz, pero no voto, siguiendo la voluntad independentista del partido.

⁠También se llevará a cabo la elección de cargos durante el mismo congreso, con cargos y funciones establecidos en las ponencias que hayan sido aprobadas.