JxCat busca superar ERC con un discurso que no renuncia a la vía unilateral

La vicepresidenta de Junts per Catalunya y directora de la campaña electoral del partido, Elsa Artadi, empezaba el año con unas declaraciones cargadas de intención: "Estas elecciones serán Laura Borràs o Salvador Illa, o JxCat o PSOE". A pesar de la voluntad de situar el partido en el cuerpo a cuerpo con los socialistas, la realidad dista un poco de esta intención. En los últimos años el partido postconvergente -en sus diversas formas- ha ido perdiendo peso dentro del bloque independentista. En los próximos comicios, los sondeos apuntan que la victoria electoral se disputará entre el PSC y ERC. Según la última proyección del CIS, el PSC podría obtener entre 30 y 35 escaños, ERC obtendría entre 31 y 33, y Junts tendría entre 20 y 27. El 2017 obtuvo 34, y ERC, 32.

Si la cosa va así, se consumará por primera vez en el Parlament el sorpaso de los republicanos, que ya se preveía en el 2017 pero que nunca se produjo. Pese a la ajustada victoria de Junts, por dos escaños, en las siguientes convocatorias ha ido perdiendo terreno ante ERC, que se impuso tanto en las municipales como en las estatales de 2019. No lo hizo, pero, en las europeas del mismo año, en que el liderazgo de un Puigdemont exiliado en el corazón de la Unión Europea impulsó los resultados de la formación postconvergente.

Bajo el lema de campaña "Junts per fer, junts per ser" (Juntos para hacer, juntos para ser), el partido quiere combinar dos visiones que a veces se le ha reprochado no tener: la de la independencia, por un lado, pero también la de la gestión. No renuncia, pero, a la vía unilateral, con proclamas como la declaración de la república catalana si el independentismo supera el 50% de votos en las elecciones, tal como dijo la candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, en la conferencia de presentación de la campaña.

Pese a los sondeos, JxCat confía en hacer unos buenos resultados en sus primeros comicios como partido y superar ERC. No aumentan en intención de voto, pero creen en la fidelidad de unos votantes muy movilizados y con la caída de unos republicanos que han tenido que gestionar las conselleries más impactadas por la Covid, como Salut, Educació y Treball.

Los postconvergentes llegan al 14-F después de un proceso intenso de fundación, ya que desde el verano el partido se creó de nuevo, alrededor de la figura de Puigdemont y desvinculándose del todo del PDeCAT, de donde marcharon la mayoría de sus cuadros siguiendo la estela del expresidente.

Laura Borràs es la candidata a la presidencia de la Generalitat, a pesar de que el número uno se sigue reservando a Puigdemont, líder y faro del "espíritu del 1 de octubre". Borràs, sin pasado en la antigua Convergència, llegó al cargo después de imponerse en las primarias al candidato apoyado por los miembros del partido que sí que habían formado parte, incluyendo los presos, el conseller Damià Calvet.

La nueva formación ha hecho algún fichaje conocido, como el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que irá en tercer lugar por Barcelona. Lo siguen Artadi y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, actualmente diputado en el Congreso. En Tarragona encabeza la lista Albert Batet, diputado en el Parlament y exalcalde de Valls; en Girona, Gemma Geis, también diputada en el Parlament y una de las impulsoras de la Crida Nacional per la República; y en Lleida lo hace Ramon Tremosa, actual conseller d’Empresa i Coneixement.

Tuits polémicos

Las listas no han estado exentas de polémica. En los últimos días ha dimitido Josep Sort, president de Reagrupament y número 65 por Barcelona, después de que las redes desenterraran tuits en que insultaba a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y prometía hacer "limpieza de españoles". Después de la polémica y las presiones de ERC y comuns, Sort dimitió de todos los cargos y JxCat lo suspendió de militancia "por unanimidad", según informó en un comunicado.

Canadell también ha sido señalado por sus tuits, en que, entre otros, afirmaba que España era "paro y muerte" por la gestión de la pandemia, se refería a los españoles como "colonos" o defendía tesis del Institut Nova Història, las cuales aseguraban que Miguel de Cervantes, Marco Polo y otras figuras similares eran, todos, catalanes. Pese al alboroto generado, el partido no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco en relación a los tuits también cuestionados de Albert Donaire, número 39 y también de Reagrupament.

Desde el verano, el nuevo partido ha trabajado para construir la imagen del nuevo espacio postconvergente. Reniega del legado de Convergència y se autoproclama como el partido realmente independentista, con la repetición del mantra de "hacer efectivo el mandato del 1 de octubre". Con este discurso la formación quiere mantener y captar aquellos votantes que discrepan de la estrategia más dialogante con el Estado de ERC, constatada con la aprobación de los presupuestos estatales.

El PDeCAT, en solitario

El PDeCAT, por otro lado, se ha quedado sin la mayor parte de sus cuadros y militancia y se presenta por primera vez con sus propias siglas y en solitario a unas elecciones. Creado el 2016 a partir de la refundación de la extinta CDC, el 2017 decidió presentarse en el Parlament bajo la candidatura de Junts per Catalunya -entonces coalición electoral. Había perfiles independientes y también la voluntad de hacer una reedición de la idea de Junts pel Sí sin ERC, que lo rechazó reiteradamente en vistas a su crecimiento electoral en solitario.

En verano, el PDeCAT rechazó disolverse y unirse a Junts, la opción planteada por la nueva formación. También llevó JxCat a los tribunales por considerar que se había apropiado de la marca de manera fraudulenta.

El partido ahora liderado por la ex consejera de Empresa Àngels Chacón tiene malas perspectivas electorales y el último sondeo del CIS no le da ningún representante. Quiere diferenciarse reivindicando el legado de Convergència, poniendo en valor el apoyo del expresidente Artur Mas y haciendo un discurso más moderado sobre la independencia, con la defensa del diálogo y evitando la confrontación directa.