El 'lawfare' a la gaditana: Kichi se enfrenta a una nueva causa judicial tras catorce denuncias archivadas

El exalcalde de Cádiz, José María González Kichi, hoy retirado de la vida política —da clases en un instituto—, acudió este lunes a un juzgado a declarar en una nueva investigación judicial abierta contra él. Hasta catorce denuncias anteriores por todo tipo de asuntos contra él y su equipo de Gobierno en la ciudad se han archivado, desestimado o retirado antes.

Kichi fue relativamente prudente a la salida del juzgado y se limitó, con tranquilidad, a afirmar que había respondido a todas las preguntas de jueces y fiscales y a confiar en el archivo de esta causa, en la que se investiga el papel que jugó en el Ayuntamiento un asesor jurídico pagado con fondos asignados al partido del que el exalcalde formaba parte cuando llegó al consistorio. Kichi entró como alcalde, empujado por los vientos de cambio del 15M y de Podemos, en junio de 2015 y lo dejó ocho años después, en junio de 2023.

También, eso sí, arremetió contra el PP, que hoy gobierna en Cádiz y que ejerce como acusación particular. "Parece ser que para el PP el mero hecho de que no gobierne ya es ilegal y todo lo que emane de [ello] gobienro también lo es".

"Estos procesos no hacen más que mosquear a la ciudadanía y siembran una duda que no es de recibo. Yo asumí la cara B, pero una persona que es un técnico tenga que visitar un juzgado, me parece que no es de recibo, y [espero que] estas estrategias de judicialización permanente [de la política] terminen", agregó Kichi.

Adelante Andalucía, la formación que contribuyó a fundar, junto con Teresa Rodríguez, después de dejar Podemos, viene siendo muy clara a este respecto y este lunes, lo ha vuelto a afirmar. Lo que ha sucedido con el gobierno municipal que dirigió Kichi durante ocho años, para Adelante, es "lawfare a la gaditana".

'Lawfare'

"Es un caso fiel, uno de los casos visibles de lawfare. Estamos hablando de que le han puesto 18 denuncias, no una, ni dos, ni tres... de las que ¡oh, sorpresa! 17 han sido archivadas. Nosotros decimos que esta, la 18, será archivada también", dijo el secretario de Organización de Adelante, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en Sevilla.

Adelante computa tres casos más, porque suman, según explicaron a Público, algunos recursos que fueron a juzgados diferentes, que también acabaron por ganar.

"[Esto se hace para] que gente como Kichi, un profesor de instituto, que se plantee ser alcalde de su ciudad, no se meta en política. Éste es el aviso para el que quiera ser también alcalde en su ciudad, y no sea de los partidos del régimen, no se meta en política", afirmó Salvador.

La casuística de las denuncias contra Kichi y los suyos es variada. Se le ha denunciado por multitud de asuntos diferentes: por izar la bandera LGTBI+; por un convenio sobre el alumbrado de Navidad; por no informar presuntamente a la oposición; por reprobar a la exalcaldesa Teófila Martínez (PP); por la remunicipalización de servicios; por usar instalaciones para acoger migrantes de emergencia; por la transmisión de chiringuitos de playa; por mediar en un conflicto; por corte de agua en un barrio de Cádiz; por la cesión de espacios gratuitos a colectivos sociales, y por la cancelación de un ciclo de cine israelí. Todo esto acabó en saco roto.

Para Salvador, esta situación "es un escándalo público" por la suma de procesos judiciales que han acabado archivándose y, también, por el contraste entre "la gran difusión pública cuando es la denuncia y muy poca difusión cuando se la archivan".

"Esto también es una forma de condenar a la gente, manchar una imagen e intentar que la imagen sea ya de que algo habrá hecho", remachó.

Un asesor externo

En el caso de este lunes, lo que se investiga es el papel que jugó un asesor externo —Fernando Acuña— en la elaboración de pliegos municipales. Kichi manifestó, al salir del juzgado, que éste en ningún caso había dado órdenes y que de haberlo hecho, los funcionarios se hubieran quejado.

"El alcalde o concejal tiene derecho a reunirse con cualquiera para que le asesore, no hay queja ni oral ni escrita. Un funcionario sabe perfectamente quién puede darle órdenes y quién no. No hay queja de que hubiese irregularidad, de que Acuña estuviese dando órdenes a funcionarios de la casa. Claro que no dio órdenes y si las hubiese dado, los funcionarios se hubiesen quejado", dijo el exalcalde.

Salvador, el secretario de Organización de Adelante, manifestó al respecto de la denuncia: "Tenemos claro que viene por dos excargos de libre designación de Teófila Martínez y de una delegada sindical de la Policía Local [de CCOO], enfrentada al Ayuntamiento de Kichi. Creemos que no hay ninguna base".



"Somos los primeros interesados en que se aclare el tema —abundó Kichi—. Hemos respondido con la verdad por delante. Aquí parece que lo que interesa es la foto entrando en los juzgados. Todos los casos anteriores se han archivado y esperamos que con este suceda lo mismo, claro".

Sobre la posibilidad de que este nuevo caso llegue a juicio, Kichi confíó, con prudencia, en que no: "No soy experto en derecho, pero los argumentos con que hemos respondido a las preguntas creo que han sido son demoledoramente lógicos y aplastantemente razonables. Cabe esperar que se archive como ha pasado con las anteriores, No vemos delito alguno, pero eso no me corresponde a mí".