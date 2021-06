El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley trans y de Igualdad LGTBI, una norma que busca lograr la igualdad real y efectiva de las personas transexuales y que quiere blindar los derechos de las personas LGTBI. Para que sea ley, el texto tiene aún que pasar por diversos órganos consultivos, volver a pasar por el Consejo de Ministros y a partir de ahí seguir un trámite parlamentario en Congreso y Senado, en el que puede ser modificada con las enmiendas de los grupos.



Entre los puntos clave del texto figura la despatologización de las personas trans, es decir, que dejen de ser consideradas como enfermas mentales; la autodeterminación del sexo, que permitiría realizar el cambio por la simple voluntad del interesado o interesada ante funcionarios del Registro Civil, o "el derecho de los menores a ser escuchados", permitiéndoles el cambio de nombre en el registro a cualquier edad y el de sexo a partir de los 14 años.

Estas dos últimas cuestiones han provocado tensiones entre Irene Montero, actual ministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, y la socialista Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y anterior titular de la cartera de Igualdad. Durante los pasados meses Calvo ha criticado que el sexo se elija sin más que la voluntad, ahondando en la necesidad de establecer "seguridad jurídica" y ha pedido que los "nuevos derechos" no supongan una merma a los derechos existentes. En este contexto, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el portavoz ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros se han posicionado con la vicepresidenta primera.

PP y Vox se posicionan a favor de la vicepresidenta Calvo

La diputada conservadora ha pedido a Calvo y a los "sectores feministas del PSOE" que no se dejen presionar por lo que ha tildado como "minorías ideológicas radicales". A su parecer, la "radicalidad" de Irene Montero "se ha impuesto " a la vicepresidenta primera. "No entendemos que, si hay una mayoría en el Congreso que no respaldamos la autodeterminación de género, el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto que va en esa dirección contraria", ha señalado Gamarra en rueda de prensa desde el Congreso.

Gamarra ha hecho hincapié en que su formación "no está de acuerdo con la autodeterminación de género" porque, a su parecer, "va a suponer el borrado de las mujeres de las políticas que están promovidas para protegernos". "Entendemos a todas esas mujeres que durante décadas han luchado por nuestros derechos y hoy se ven borradas", ha manifestado. Es más, la diputada no ha descartado que su formación recurra la ley ante el Tribunal Constitucional, como hicieron el pasado jueves con la Ley de Eutanasia.

Por su parte el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que su formación "luchará con todos los instrumentos" que tiene en su mano contra la Ley Trans, que ha tachado de "ridícula, dañina y perversa", y ha retado al PP a "derogar" las normas autonómicas equivalentes que siguen vigentes en las comunidades en las que cuenta con mayoría para hacerlo.



Sin citar expresamente a Calvo, el ultraderechista ha criticado que el anteproyecto de ley es "difícil de explicar para el PSOE" porque enmienda su posición de hace unos meses. "Todas estas cosas y más que el PSOE ha sostenido durante mucho tiempo y que dicen las feministas clásicas quedan hechas añicos con esta legislación", ha señalado. "Cuando dependa de nosotros, la derogaremos". También se ha posicionado en ese sentido la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, a través de su cuenta de Twitter.

Desde 2004, si eres hombre en España, hay unos Juzgados creados para juzgarte sólo a ti. Hoy arranca la Ley que permitirá cambiar el sexo según te sientas. Borrando a la mujer. Y al hombre. Gracias @IreneMontero. Contigo lo conseguimos: la violencia NO tiene género. Ni sexo. https://t.co/8JTNontyVb — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 29, 2021

Cs se desmarca: "PP y Vox tienen posturas arcaicas, negacionistas y racistas"

Tras las intervenciones de Vox y PP le ha tocado el turno Edmundo Bal, vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en la Cámara Baja, que se ha desmarcado por completo de Gamarra y Espinosa de los Monteros al afirmar que el texto del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos presenta "muchas similitudes" con la proposición de ley que la formación naranja presentó en noviembre de 2020. Es más, Bal ha celebrado que el Ejecutivo haya dirimido sus diferencias y que el PSOE no haya cedido a las presiones de una parte del colectivo feminista respecto a la autodeterminación de género.



La diputada de Cs, Sara Giménez, responsable de la cartera de Igualdad y políticas sociales, señala en conversación con Público que su formación se va a mantener "firme" en la defensa de los derechos LGTBI. En ese sentido critica la posición del PP y Vox: "Otros se dicen liberales, pero en la práctica no cumplen los criterios para ser liberal de verdad", afirma. "Lamento que no vean la necesidad de legislar en favor de un colectivo que tiene una tasa de paro altísima, muchísimas dificultades para acceder a la vivienda y problemáticas ligadas a la discriminación", expone. "Me parece muy injusto que las personas trans se vean obligadas a enfrentarse a situaciones así. Nuestro trabajo como políticos es hacerles la vida más fácil".

Giménez critica que tanto el Partido Popular y Vox, especialmente estos últimos, defienden "posturas arcaicas, negacionistas y racistas" y se muestra "preocupada" con que se trate al colectivo trans como enfermos mentales. "Me preocupa porque determinados marcos se imponen, como ha pasado recientemente en Hungría. Se trata de derechos fundamentales que merecen algún tipo de acción a nivel europeo. No debemos tolerar que ningún estado de ningún paso atrás en los derechos del colectivo LGTBI".

La derecha española calla ante la ley anti LGTBI húngara

Hace dos semanas el Parlamento húngaro aprobó una ley antiLGTBI, aprobada bajo el gobierno de Viktor Orbán, señala expresamente que "para garantizar los derechos del niño, se prohíben los contenidos pornográficos" y aquellos que promuevan o impliquen "cualquier desviación de la identidad sexual de la persona nacida, de la reasignación de sexo y de la homosexualidad". El PP de Pablo Casado siempre ha evitado criticar abiertamente a Orbán y en este caso no han mostrado su rechazo, como sí hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que también forma parte de la familia del PP europeo.

Este diario se ha puesto en contacto con varios miembros de la dirección de Casado para conocer su posición al respecto pero no ha obtenido respuesta. La formación que sí ha apoyado a Orbán ha sido Vox. Los ultraderechistas han votado este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid en contra de trasladar su apoyo a la población LGTBI de Hungría tras la aprobación de dicha normativa, que equipara la homosexualidad con graves delitos como la pedofilia, y junto a PP y Cs han reiterado su 'no' a que la bandera arcoíris ondee en el Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño.



El PP tampoco participará en la manifestación del Orgullo

Como ha podido confirmar Público, el PP no participará en la manifestación del Orgullo que se celebrará este sábado después de que la edición de 2020 se tuviera que cancelar por la pandemia. Este año las calles de las principales ciudades españolas volverán a ser una fiesta reivindicativa por los derechos de las personas LGTBI, aunque en esta ocasión la celebración será todavía "muy diferente" a las de años anteriores porque no habrá ni carrozas ni grandes aglomeraciones para evitar contagios.

"Como todos los años, el PP como partido no participará", señalan desde Génova a este medio, aunque indican que algún dirigente puede participar "a título individual si quiere". Por el momento, ningún cargo destacado ha indicado su intención de participar. Tampoco lo hará Vox, que sitúa en el centro de su discurso a este colectivo y las asociaciones en su apoyo, a las que tildan de "chiringuitos".

Por su parte, Ciudadanos sí que participará. Han confirmado su presencia la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, Edmundo Bal y Sara Giménez. Para Giménez "es muy importante estar" en estas manifestaciones. "Hemos hablado con las organizadoras, vamos a ir con una pancarta, pero estaremos detrás. Los partidos no somos los protagonistas", zanja.