La ley de vivienda continúa su tramitación en el Congreso tras un acuerdo entre el Gobierno y ERC

Los 13 diputados de ERC han votado en contra de tumbar el proyecto de ley de vivienda, por lo que la norma continua su tramitación parlamentaria después del "acuerdo por escrito" alcanzado este jueves con el Gobierno de coalición, tal como ha señalado la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el Pleno y han confirmado fuentes del grupo republicano.

"La enmienda con texto alternativo presentada por ERC atestigua que es más lo que los une que lo que nos separa. El proyecto será respetuoso con los títulos competenciales recogidos en la Constitución", ha garantizado la titular del ministerio del ramo en relación a la advertencia que ERC puso sobre la mesa en las horas previas al debate de este jueves.

Los republicanos amenazaron con hacer caer el proyecto legislativo si el Gobierno no se aviene a "resolver el conflicto competencial" que plantea la actual redacción del texto, eje sobre el que se rigen las enmiendas registradas por PNV, PDeCAT y Junts. De este modo, tras lograr un compromiso del Ejecutivo para solucionar este tema competencial, fuentes de este grupo recuerdan que, de no cumplirse, "no apoyarán la norma".

Esta advertencia también la ha realizado la diputada de ERC Pilar Vallugera desde la tribuna: "No comprometemos nuestro voto futuro más que al cumplimiento de los requerimientos planteados para garantizar el mantenimiento de nuestra capacidad para hacer frente a un problema que lleva demasiado tiempo sin resolverse, a la no invasión competencial y al avance en derechos sociales. Ni casas sin gente ni gente sin casas", ha remachado la parlamentaria.

La diputada también ha puesto el acento en las líneas rojas para la negociación de la ley en el seno de la ponencia, el trámite posterior al debate de la totalidad celebrado este jueves. "No aceptaremos la invocación del artículo 149.1.1 de la Constitución como presupuesto transversal habilitante de la regulación que se pretende aprobar. Hacerlo supondría renunciar al mínimo de autogobierno que tenemos", ha esbozado Vallugera.

ERC también ha instado a mantener a salvo la competencia exclusiva sobre "nuestro derecho civil propio y eso incluye la materia de arrendamientos urbanos", además de la que atañe a la vivienda, urbanismo y consumo; habilitar el alquiler social obligatorio; e introducir como requisitos procesales los informes de vulnerabilidad y oferta de alternativa habitacional "real".

Señaladas estas premisas, Pilar Vallugera también ha advertido al Gobierno de que está en minoría en el Parlamento. "Es la quinta vez que les recuerdo que no tienen mayoría absoluta. Tienen la legitimidad para impulsar los proyectos legislativos que quieran, pero no los votos para legislar a su antojo".