La cuenta oficial del PP de Madrid ha presumido a través de Twitter de que ha llegado un avión desde China con material sanitario para la Comunidad de Madrid, la región que más está sufriendo las consecuencias de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus: "Dijeron que era mentira, que el avión no llegaría. Pero hoy ha llegado el primer cargamento de material sanitario que adquirió la Comunidad de Madrid hace unos días", reza el texto. Para nosotros, los sanitarios son lo primero #QueNoMientan.

El pedido de material sanitario que ha aterrizado en suelo español se realizó antes del pasado 22 de marzo, cuando la presidenta de la comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno central de bloquear material sanitario en aduanas: "La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario. Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos", señaló.

La dirigente del PP inició los tramites y ese mismo domingo celebró un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar una partida de 23,3 millones de euros que se destinarían a la financiación del material. Uno de los dos aviones cargados de material, informó la administración autonómica, llegaría a Madrid en 24 horas. Sin embargo, 10 días más tarde, todavía no hay noticias de dicho cargamento.

✈️ La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario.



Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 22, 2020

Ayuso admitió más tarde ciertas complicaciones para adquirir material sanitario. "Las complicaciones son tremendas, el material está costando", explicó la presidenta madrileña en una entrevista en Telecinco. "Es un mercado persa", defendió el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Ayuso justificó el retraso por la manera en la que funciona la economía china.

"Cuando uno compra en China uno no compra como en Europa, sino que hay que llevar el dinero encima y además está el cambio de moneda. Allí cada mañana empieza la compra desde cero. Tienes que delegar en alguien que te lo vaya comprando, y si no lo consigue aquel día pierde el material, se complican las cosas absolutamente", razonaba la regidora.

En una reciente entrevista, Ayuso admitía desconocer cuando llegarían dichos aviones: "Ya explicaré todo cuando aterricen", explicó a modo de respuesta a El Confidencial. Desde el ejecutivo madrileño aseguran que la gestión con los proveedores ya está hecha pero denuncian las dificultades del mercado. Una problemática que también trasladan desde el Ejecutivo de Sánchez que sostiene que hay una "auténtica guerra" entre todos los países del mundo por hacerse con material y lamentan que los problemas de abastecimiento llegan porque "los proveedores no están cumpliendo".