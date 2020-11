El Gobierno de la Comunidad de Madrid enviará hoy al Ministerio de Sanidad su plan para hacer test de covid-19 en las farmacias, que contempla la posibilidad de realizar las pruebas durante el horario comercial con un circuito específico o tras el cierre al público a partir de diciembre. El consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que "la red de farmacias puede y debe complementar la estrategia diagnóstica de la región y apoyar la labor que realizan los centros sanitarios". Aun así, el plan deberá contar con la autorización del Ejecutivo para salir adelante. "Esperamos que el Ministerio de Sanidad dé su aprobación con la mayor brevedad posible y podamos comenzar cuanto antes", ha asegurado el consejero.

Se llevará a cabo de dos maneras diferentes según el representante público. Por un lado, "se realizarán en un circuito acotado dentro del local" o, de otro modo, las farmacias podrán hacer estas pruebas cuando cierren al público. Los test, no obstante, se practicarán en un lugar específico del recinto que después será desinfectado. El objetivo, según el consejero, es "dar continuidad a la estrategia de test masivos" en la comunidad. "No podemos permitirnos el lujo de no sumar a las oficinas de farmacia en nuestra lucha contra la covid-19", ha explicado.

Además, solo podrán hacer test los farmacéuticos titulares, adjuntos, regentes o sustitutos acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, "tras superar los cursos de actualización de conocimientos".



13 zonas básicas de salud abandonan las restricciones

Ruiz Escudero ha avanzado el plan en la rueda de prensa semanal para informar de la situación epidemiológica y asistencial por covid-19, junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. La directora ha informado que un total de 13 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de la Comunidad de Madrid dejarán de tener restricciones a la movilidad a partir de este próximo lunes, 30 de noviembre, al haberse registrado en las mismas una disminución de la incidencia superior al 50%, y además, se observa una "marcada tendencia descendente".

Cuatro de estas 13 ZBS que dejan de tener restricciones a la movilidad están en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, uno de los primeros en ser objeto de medidas sanitarias para frenar el avance de la pandemia. Así, Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaría y Numancia salen de la lista de ZBS con restricciones. Por contra, se incluirán limitaciones en la ZBS de Barcelona, ubicada en Móstoles.