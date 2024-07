Maíllo pide celebrar una convención por la democracia en otoño para apuntalar la izquierda

Antonio Maíllo, ratificado este sábado como coordinador federal por Izquierda Unida, comunica la organización de una convención política este otoño, con la intención de "contribuir a la defensa de la democracia".



Se trata de una convención organizada únicamente por IU, principalmente invitarán a sindicatos y asociaciones, aunque falta por definir el formato para decidir si invitarán a otros partidos, informan a Efe fuentes de la formación.

Maíllo ha presentado esta idea después de que la Coordinadora Federal de IU lo ratificara como coordinador federal en una nueva etapa en la que el partido ha reivindicado su papel en la "reconstrucción" de la izquierda frente a "hiperliderazgos" y tras los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas.

El máximo órgano de dirección y debate de IU entre asambleas, reunido este sábado por primera vez al completo tras la elección de Maíllo en primarias, ha ratificado al nuevo coordinador federal del partido con 129 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones.

En su discurso tras su ratificación, Maíllo ha lamentado los "paupérrimos" resultados de Sumar (agrupación de la que forma parte IU) en las elecciones catalanas y los "malos" resultados de las europeas, y ha instado a "construir un sujeto político útil con la emergencia de frenar la barbarie" de la utraderecha.

Son las primeras elecciones europeas desde 1987 en las que IU no consigue ningún escaño

"La gravedad de lo que ocurre nos interpela de forma histórica a no seguir cometiendo errores y a no gastar más tiempo en irrelevancias palaciegas frente a la urgencia de la situación. No estamos para tonterías", ha declarado el sucesor de Alberto Garzón al frente de IU, que fue elegido el pasado mes de mayo en las primarias con más del 50% de los apoyos frente a otros rivales como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presente en el acto.

En el informe político de IU propuesto por Maíllo, al que ha tenido acceso Efe, la formación asegura que no comparte "la visión populista centrada en los hiperliderazgos" y subraya que "la reconstrucción o construcción del espacio de la izquierda en nuestro país debe y puede contar con Izquierda Unida en su arquitectura".

"Sabemos que los líderes pasan, pero la organización queda. Por eso resurgimos con fuerza en momentos de crisis, porque tenemos organización, desde lo local hasta lo sindical, desde lo ideológico hasta el activismo de nuestra militancia y simpatizantes", añade IU en este documento.

La formación muestra su disposición a trabajar "con calma, humildad y mucha constancia" hacia las próximas citas electorales "en búsqueda de un necesario reencuentro y reconciliación" en la izquierda, y defiende los "métodos democráticos para la toma de decisiones" como el "mejor camino para la búsqueda de acuerdos".

En concreto, sobre las recientes elecciones europeas, Maíllo ha denunciado en su intervención de este sábado frente a sus compañeros que IU fue "testigo y víctima" del procedimiento de Sumar para la elaboración de la lista.

Descontento de IU con los pasos dados por Sumar

"No nos sentimos cómodos, a gusto ni justamente tratados llevándonos al cuarto puesto en una candidatura donde éramos la fuerza estatal más importante", ha señalado Maíllo, que se ha mostrado convencido de que IU tendrá presencia en el Parlamento europeo pese a no haber logrado ningún eurodiputado, aunque tienen que ver la "fórmula" para lograrlo.

En el informe, IU va más allá con este asunto y lamenta que acabaran siendo relegados y convertidos en "la fuerza que paga los platos rotos que han propiciado otros", en alusión a Sumar.

El nuevo coordinador federal de IU ha defendido en esta nueva etapa un espacio de colaboración que venga de la alianzas sociales y que "consolide un método democrático" en el funcionamiento del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.