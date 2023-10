Manu Pineda: "En Gaza se está imponiendo un asedio similar al que los nazis llevaron a cabo en el gueto de Varsovia"

Roberta Metsola y Ursula Von der Leyen han apoyado sin fisuras a Israel y no han condenado los ataques a la población de Gaza, pero el Parlamento Europeo todavía no se ha posicionado sobre este asunto y los Estados miembros tampoco tienen una posición común ¿Qué papel espera de Europa en este conflicto?

Sí hay una posición común, blandita, pero la hay, alcanzada por los 27 anteayer. Vienen a reconocer el sacrosanto derecho de Israel a defenderse pero le ponen como línea roja el derecho internacional. Tanto la presidenta Von de Leyen como la presidenta Metsola no la han respetado con esta visita en la que han manifestado un apoyo incondicional al régimen israelí, por lo que entendemos que se están haciendo cómplices de todos los crímenes que está cometiendo el régimen israelí contra la población palestina, pero lo están haciendo a título personal porque no tienen el aval del conjunto de la Unión Europea. A mí me gustaría que la Unión Europea jugara un papel que parece que ha renunciado a jugar en todos los conflictos; el hecho de que subordine su política exterior a Estados Unidos le hace no ser un sujeto político que pueda tender puentes. En una situación como esta para poder ser un actor al que escuchen ambas partes tienes que tener un papel de árbitro, no ponerte la camiseta de un equipo. Deberían hacer lo que están haciendo países que sí apuestan por la paz, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o incluso el Papa Francisco.

Ya van más de 3.000 civiles palestinos muertos, entre ellos más de mil niños, y estamos hablando sólo de Gaza, no de la población civil a la que están asesinando en Cisjordania. Estamos en una situación dramática en la que la Unión Europea debería estar jugando un papel de apostar por la paz y referenciarse en la ONU. Estamos viendo cómo se está imponiendo a la Franja de Gaza un asedio similar al que los nazis llevaron a cabo en el gueto de Varsovia contra los judíos. Entiendo la mala conciencia de Europa y de Alemania por los seis millones de judíos asesinados, pero eso no lo tienen por qué pagar los palestinos. Israel no es heredero de esas víctimas, que critican los crímenes que lleva a cabo Israel contra el pueblo palestino. A nosotros, que vimos con vergüenza cómo un pueblo apoyó situaciones como el gueto de Varsovia o los campos de exterminio nazi, la historia nos va a juzgar si seguimos con los brazos cruzados en este tema.

Algunas voces acusan a las formaciones de la izquierda de no condenar los ataques de Hamás a ciudadanos israelíes y en algunos casos, incluso, se ha identificado las críticas a los bombardeos de Israel con el apoyo a este grupo ¿Teme que se imponga un discurso único que convierta en residual la condena a Netanyahu? ¿Las izquierdas han sido contundentes en la condena a los ataques de Hamás?

No creo que nadie, ni de izquierdas ni de derechas, pueda quedarse impasible ante el asesinato de civiles. El problema, y esto es una reflexión personal, es que no sabemos qué hay en realidad porque cuando hay tanta propaganda y vemos cómo se anuncia que decapitaron a 30 bebés y luego resulta que era mentira… Pero por supuesto la izquierda y cualquier persona de bien condena el asesinato de civiles, lo haga Hamás o lo haga quien sea. Lo que intentamos hacer nosotros es dejar claro que una cosa es lo que haya hecho Hamás y otra es creer que la historia empezó el 7 de octubre de 2023. La historia empezó hace 75 años, el 15 de mayo de 1948, cuando se autoproclama Estado el movimiento sionista y declara Israel como el Estado de los judíos, ellos deciden que es el Estado de todos los judíos, y les da igual lo que digan los judíos; encima lo hacen sobre unas tierras donde ya vivía el pueblo palestino, a los que expulsan con asesinatos y destrucción de aldeas, y desde entonces ha habido una ocupación brutal, una limpieza étnica, unas políticas de apartheid que nos provoca que se nos caiga la cara de vergüenza…

Nosotros nos oponemos a plantear que el inicio de este conflicto es el 7 de octubre, pero nunca nos vamos a poner de perfil frente a los crímenes. Si Hamás ha llevado a cabo los crímenes que se dice que ha llevado a cabo tendrá que pasar por los tribunales, son crímenes de guerra. Pero ante esos tribunales también tienen que comparecer las fuerzas de ocupación que están asesinando de forma indiscriminada a personas. Que no se nos vincule a nosotros con Hamás, yo he vivido en Gaza y he sufrido a Hamás; nadie de la izquierda tiene simpatía por Hamás, entre otras cosas porque es una organización de derechas y teocrática, es decir, tiene mucho más que ver con el PP que con nosotros. Hamás me ha intentado echar de la Franja de Gaza de forma reiterada, así que no nos pueden hacer trampas; no somos de Hamás, no somos antisemitas, somos antisionistas porque el sionismo es una ideología supremacista, lo mismo que lo era la ideología nazi.

Algunos partidos en España han pedido llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y usted también ha hablado de ello.



Nosotros exigimos que pasen por la Corte Penal Internacional todos los que lleven a cabo crímenes de guerra. Ya se ha intentado con anterioridad llevar al Tribunal Penal Internacional tanto a Israel como a Hamás por la guerra de 2014, por los crímenes de guerra; Hamás dijo que iba, pero Israel no sólo se opuso, sino que presionó hasta que consiguió que se destituyera a la fiscal que los quería llevar. Vamos a apoyar que vaya ante el Tribunal Penal Internacional todo aquel que deba de ir y por supuesto que Israel debe de rendir cuentas allí y estoy seguro de que sería condenado. El tema es que, por los motivos que sean, Israel no comparece nunca; nosotros seguiremos peleando para que el Tribunal Penal Internacional sirva para perseguir a todos los criminales de guerra, no sólo a los que se oponen a Estados Unidos.

Ha habido un duro cruce de acusaciones entre la Embajada de Israel en España y el Gobierno de coalición. ¿Cree que esto puede alejar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la posición que mantuvieron al principio, condenando los ataques de Hamás pero no los de Israel sobre civiles palestinos?

Lo que ha hecho la Embajada israelí es una injerencia ilegítima. No conozco casos en los que una embajada se atreva a decirle a un Gobierno a quién tiene que cesar, y es una injerencia que en mi opinión debería provocar la llamada al embajador, pero me temo que no va a ser así. Tengo poca confianza en lo que vaya a hacer el ministro Albares. Israel parece que tiene carta blanca para todo; Israel vino a presionar al expresidente del Parlamento de Europa, David Sassoli, para que no permitieran que yo fuera presidente de la Delegación de Relaciones con Palestina.

Sumar ha pedido reconocer de manera unilateral e incondicional al Estado palestino sin esperar a la UE. ¿Cree que esta medida puede ayudar a una resolución del conflicto y a que cesen los bombardeos y la ofensiva militar de Israel?

Yo no creo que esto vaya a acabar con los bombardeos, pero es un tema de justicia. No hay explicación para que después de los acuerdos de Oslo, que son de hace 30 años, en los que la parte palestina reconoció al Estado de Israel a petición de la Unión Europea cediéndole generosamente el 78% del territorio a cambio de que se reconociera un Estado palestino en el 22% restante, se siga sin reconocer al Estado palestino. El reconocimiento por parte de España no necesita que sea apoyado por la Unión Europea, hay estados miembros de la UE que lo reconocen, como Suecia. El que la UE lo reconociera significaría que lo reconocen todos los miembros, y hay países que nunca lo harán, como Hungría. No podemos escudarnos en que la Unión tiene Estados miembros que lo van a vetar para no hacerlo nosotros; en España se aprobó una resolución en 2014 en la que se instaba al Gobierno a reconocerlo, una resolución apoyada por el PP, y después de nueve años no tiene sentido seguir dándole vueltas.

Para acabar con los bombardeos tiene que haber una presión real de la llamada comunidad internacional, Occidente, y tiene mecanismos. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Israel que en su capítulo segundo establece que este acuerdo está basado en el respeto al derecho internacional por las dos partes, y es obvio que Israel no lo está respetando. Simplemente aplicando ese capítulo segundo ya se tenían que suspender las relaciones con Israel, que está participando en programas europeos como el Erasmus o el Horizon Plus, y este último está sirviendo para financiar las empresas que fabrican los drones con los que matan a niños palestinos en Gaza. Eso debería quedar suspendido de manera inmediata. Hay elementos de presión, pero no hay voluntad política para hacerlo.