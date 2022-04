Mañueco lee la réplica a Tudanca escrita con anterioridad y que nada tiene que ver con el discurso del socialista

La noticia corría como la pólvora en tono de sorna entre las cabinas de los periodistas, en la tribuna de invitados y entre los escaños de los propios procuradores. La respuesta de Alfonso Fernández Mañueco, en su propia investidura, al líder de la oposición no sólo era leída de corrillo -como hace siempre- sino que además, al estar escrita de antemano, nada tenía que ver con la intervención de Luis Tudanca.

Así se lo espetó el socialista y también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Pocos minutos después el resbalón de Mañueco saltaba de red social en red social. Y es que por primera vez en sus más de tres décadas en política el presidente de Castilla y León tiene sobre él luz y taquígrafo, y muchos medios dispuestos a contar lo que pasa.

Respuestas sin sentido

Mañueco llegó a afirmar en su respuesta a Tudanca que el socialista le había insultado, cuando nada más lejos de la realidad en forma y fondo. De hecho, el portavoz del PSOE llegó a insistir durante su intervención en que para él "usted no es el enemigo y aunque yo no vote su investidura, le reconoceré como mi presidente, porque lo es de todos los castellanos y leoneses".

Luis Tudanca, líder socialista en las Cortes, bromeaba entre divertido y escandalizado, al subir al estrado tras escuchar la réplica de Mañueco a su discurso:"Dice que yo no le he sorprendido, pero el que no me ha sorprendido a mí ha sido usted, que llevamos aquí tres años y es capaz todavía de sacarme diez folios con la réplica escrita".

"Esto de traer la réplica escrita quiere decir que usted ha venido a reprocharme que hable de cambio, cuando no lo he hecho en toda la intervención", añadió el socialista.

Tudanca también aseguró que Mañueco había traído por escrito que el socialista le había insultado: "En lo de los insultos ha triunfado usted de verdad. Está en la élite de la descalificación y en lo más granado del insulto". Efectivamente, el socialista le animó a repetir algún insulto de los que supuestamente había proferido desde la tribuna.

Pablo Fernández (Unidas Podemos)

Pero las críticas a Mañueco por llevar las réplicas por escrito no ha sido un argumento solo de Luis Tudanca. También del portavoz de UP, Pablo Fernández, quien se ha mostrado indignado con esta forma de proceder de Mañueco:"Por respeto a la Cámara, un presidente no puede traer escritas de casa las réplicas. Es un desdoro para esta Cámara que no sea capaz de responder a lo que le estamos diciendo", ha dicho el de Unidas Podemos.

El parlamentario leonés le ha hecho después tres preguntas muy concretas y ha instado a Mañueco a que le contestara: ¿en qué sectores está a la cabeza Castilla y León?, ¿qué va a pasar con la Ley de la Memoria Histórica?, ¿y con las personas LGTBI?

El presidente de la Junta, que ha aportado a España el primer gobierno autonómico de coalición con la ultraderecha, ha seguido su guion escrito, ha vuelto a subir al estrado y ha leído una nueva nota, sin contestar al portavoz del Grupo Mixto a ninguna de sus preguntas. No se las habían preparado.

