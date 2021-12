La marcha de Fran Ferri, portavoz de Compromís en les Corts, abre la carrera en el partido de las candidaturas para el 2024 

No es habitual en la política actual, pero a veces pasa. Un político con un buen cargo, una situación consolidada y carrera por delante decide hacer un paso al costado y volver a la empresa privada sencillamente porque su forma de estar en política era "de forma temporal".

Y esto es el que ha hecho el aún diputado de Compromís en les Corts, Fran Ferri, quien tras once años en "primera línea", anunciaba el pasado viernes su dimisión y el retorno a su trabajo de ingeniero industrial. No dejará la política -"me ha picado el bicho de la política y esto no se me pasará nunca", declaró en su discurso de despedida-, puesto que seguirá formando parte de la dirección de Més Compromís, pero sí la política institucional remunerada.

El anuncio de Ferri ha desencadenado una oleada de mensajes emotivos y de agradecimiento, desde dentro y fuera de su formación. Su tarea como portavoz, pero también como negociador clave en la llegada de consensos, tanto dentro de la coalición Compromís, como en el Govern del Botànic, ha dejado muy buen recuerdo. "No recuerdo que tuviera enemigos o que recibiera muchas críticas", explica a Público alguien que conoce a fondo las dinámicas parlamentarias valencianas.

¿Quién será el relevo?

La elección del próximo portavoz de Compromís en les Corts no será una decisión meramente técnica. Quien tome el cargo tendrá una visibilidad y un peso político que lo podría poner en primera línea de salida en la carrera para ser candidato a la presidencia de la Generalitat para las elecciones del 2024.

"Todavía falta mucho para las elecciones, todavía no estamos en este proceso", avisan desde Compromís. Y también insisten que "la elección del nuevo síndic [portavoz] corresponde exclusivamente al grupo parlamentario" y que "la única condición es tener el acta de diputado". Ninguna de las diferentes personas consultadas se sale de este guion.

Los rumores internos, sin embargo, se han disparado. La teoría más extendida es que el conseller de Educación, Vicent Marzà, podría dejar el gobierno para pasar a dedicarse plenamente a la tarea parlamentaria. "A ver, Marzà, como diputado, podría ser escogido síndic, pero también Mónica Oltra", echa pelotas fuera un cargo de Compromís a condición de no ser nombrado. Pero la verdad es que Marzà ya hace tiempo que suena como posible candidato para el 2024 por parte de sectores que dan Oltra por amortizada y consideran que no tendría que repetir. Marzà no solo es el líder natural de la generación que actualmente dirige Més Compromís, sino que tiene muy buena relación con el resto de fuerzas de la coalición, incluida Oltra.

Desde la formación, se escudan en las formalidades y las primarias para no abrir este melón, pero otra voz que conoce bien el partido, asume que el primer paso lo tiene que dar Oltra: "Hasta que ella no decida si quiere repetir o no, aquí nadie moverá nada". La imagen de Marzà en la rueda de prensa de despedida de Ferri fue considerado por algunos como un adelanto de aquello que podría pasar. Incluso algún periodista preguntó abiertamente por el tema, pero tanto Ferri como Marzà coincidieron en que ahora "no es el momento de habla de esto".

El escaño de Ferri pasará a ser ocupado por Paco Latorre, histórico militante de IPV

Quién si que ya se ha postulado por el cargo de síndica ha sido la actual coportavoz y tándem de Ferri, la diputada por Alacant Aitana Mas. "Si el grupo parlamentario fuera un grupo de trabajo, el relevo natural de Ferri seria ella –reconocen desde Compromís-, pero no lo es". Además, todo el mundo le reconoce una buena labor de coordinación del grupo, pero pertenece a Iniciativa del Poble Valencià (IPV)–el partido de Mónica Oltra, minoritario en Compromís- y escogerla a ella rompería el reparto interno de cuotas.

Así pues, parece que el nuevo portavoz tendría que quedar circunscrito a los diputados de Més Compromís –el antiguo Bloc-, la formación de Ferri y mayoritaria, tanto en Compromís como en el Grupo Parlamentario. Esto último a pesar de perder un voto.

Todo el mundo repite que la buena relación dentro del grupo es "indiscutible" y que el relevo de Ferri no supone ningún problema más allá de la "sorpresa" que ha generado su decisión. Pero, al mismo tiempo, avisan que hasta el 15 de enero –momento en que se formalizará el relevo- tienen tiempo para tomar la decisión y que, "probablemente" lo agotarán.