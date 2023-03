Las mareas sanitarias aprietan al Gobierno de Moreno a las puertas de las municipales

Años de turbulencias en la sanidad le han estallado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a las puertas de las decisivas municipales del próximo mes de mayo. Las multitudinarias manifestaciones de este sábado, convocadas por las mareas, han revelado que el descontento sanitario que fue una de las causas del derrumbe de la hegemonía socialista en Andalucía, continúa.

Las últimas decisiones del Gobierno andaluz, sobre todo, con la orden que fija los precios de los conciertos sanitarios, llueven sobre mojado. Una vez pasada la pandemia, con aplausos y homenajes incluidos, lo que esperan del Gobierno quienes apoyaron en las calles la convocatoria de las mareas es sacar la sanidad de sus preocupaciones fundamentales: quieren ver una apuesta clara por el sistema público que vaya más allá de palabras bonitas, buscan hechos tangibles después de años de tensiones. Mientras tanto aumentan los aseguramientos privados, no por casualidad, según las mareas.

Este sábado, las mareas por la sanidad han dejado claro que el aumento presupuestario de estos años, que esgrime una y otra vez el Gobierno andaluz, no es suficiente para aplacar el descontento. La Atención Primaria no funciona como debería: es la base del sistema público y la esencia también por su componente preventivo y comunitario, sin profesionales implicados, con plaza en propiedad o en su caso contratos amplios y estables. De esto iba la manifestación de este sábado: de la confianza de la ciudadanía (al menos de parte de ella) en una sanidad pública y universal, que en numerosos municipios ha dejado de serlo (contratos precarios, ambulancias sin médico, ausencia de pediatras….), si es que alguna vez lo fue.

Así lo expresaron los portavoces de las mareas en el cierre de la manifestación de Sevilla: "Queremos los mismos derechos y mismos servicios. El incremento presupuestario no significa mejora alguna: hace falta aumentar plantillas estructurales, no más contratos basura. Llamamos a la población y a los profesionales a expresar su rechazo a la política de recortes y privatizaciones del gobierno actual. Se contrataron 20.000 sanitarios, fueron despedidos 8.000. Que vayan a Herrera, El Coronil, Villaverde, El Garrobo: no se han cubierto las necesidades y siguen los recortes".

Golpe bajo

La orden de tarifas de los conciertos con clínicas privadas supone para las mareas un "golpe bajo de la Junta de Andalucía": "No es una actualización: ha supuesto una nueva orden cualitativamente. Hay dos aspectos que antes no existían: se fija precio a la Atención Primaria y se permite a un médico de la privada actuar en un centro de salud o un hospital público. Un médico de familia cobra 5 euros de media por consulta, las empresas van a cobrar 65 euros por cada una: ¿Dónde va a ir ese beneficio?"

"Esa intromisión (prosigue el portavoz de las mareas) de la sanidad privada en la pública es horroroso. Un médico de familia lleva tu historia, no se limita a un diagnóstico: la medicina general comunitaria es el concepto, se hacen labores de prevención. Es la base fundamental de la sanidad pública: por eso la privada no quiere atención primaria. Vamos a trabajar barrio a barrio hasta darle la vuelta a esto. Vamos a trabajar para conseguir sanidad pública y universal", aseguran en las mareas.

El Gobierno de Moreno tiene ahora un pacto firmado con CCOO y UGT, al qu se agarró el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este sábado. "El pacto social y económico alcanzado con sindicatos y empresarios ha blindado la atención primaria para que siga siendo pública y que siga mejorando, destinando un 25% del gasto sanitario de los presupuestos a este ámbito, una cifra jamás conocida", dijo. "Confiamos en un inminente acuerdo que culmine en un gran pacto". ¿Cumplirlo será suficiente o hará falta algo más para corregir el rumbo de un trasatlántico con vías de agua que consume más de 13.000 millones de euros públicos?