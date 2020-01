Adelante Andalucía ha expresado este viernes su indignación por el reciente nombramiento de María Trinidad Lechuga, exdirectora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis de Córdoba, como nueva responsable de estrategia de salud sexual y reproductiva de la Consejería de Salud y Familias y ha pedido la "inmediata revocación" de ese nombramiento.

En un comunicado, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Ángela Aguilera, ha criticado que se deje la responsabilidad de salud sexual y reproductiva a la que ha sido directora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis de Córdoba. Por ello, ha exigido la "inmediata revocación" del nombramiento de María Trinidad Lechuga como la nueva responsable de estrategia de salud sexual y reproductiva.

"Nos parece una absoluta irresponsabilidad poner al frente de las políticas reproductivas en Andalucía a alguien que defiende postulados del Obispado de Córdoba, como calificar el aborto de matanza de inocentes", según ha añadido Aguilera, quien ha considerado que poner a dirigir la salud sexual andaluza a una persona "ultra" en sus posiciones respecto a la sexualidad es "una irresponsabilidad que implica dejar a muchas mujeres a los pies de los caballos".

Susana Díaz advierte del "primer nombramiento de Vox"



También, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido este viernes del "primer nombramiento de Vox, el socio que tiene la sartén por el mango". En declaraciones a los periodistas, Díaz ha señalado que se está mandando "un mensaje claro" cuando "se pone al frente de la asistencia a la reproducción a quien declaradamente se ha manifestado en contra del aborto y la libre decisión sobre la maternidad de las mujeres".

Así, ha advertido de que tanto el PP-A como Ciudadanos (Cs) han entregado "la cuchara y claudicado a las exigencias de Vox", de manera que ha insistido en el "enorme retroceso" que este nombramiento supone. "Ya sabemos dónde iban las partidas en favor de la maternidad y a favor de las mujeres embarazadas y quién lo va a gestionar, alguien que abiertamente está en contra de la libre elección de la maternidad y de la libre interrupción del embarazo y lo que marca la ley", ha subrayado Díaz, para concluir señalando que se trata de una "mala noticia".

El consejero de Salud da su "máximo apoyo" a Lechuga

Por su parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha expresado su "máximo apoyo" a María Trinidad Lechuga, de quien ha destacado su trabajo como médico de atención primaria y sus posicionamientos en la "defensa de los no nacidos". El máximo responsable de esta cartera ha señalado que no es "relevante" de cara a su nueva responsabilidad que sea católica o no.

Mientras, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha deseado que la exresponsable del obispado de Córdoba sea "consecuente con lo que ha venido defendiendo" en su postura a favor de la vida y en contra del aborto. El también presidente del partido de ultradrecha en Córdoba ha comentado que "en muchos casos, sobre todo por parte del PP, una cosa es lo que se dice y luego otra muy diferente es lo que se hace".