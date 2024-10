Mayor Oreja y su fundación, detrás de la red ultra que organiza la cumbre antiabortista en el Senado

El próximo 2 de diciembre la Red Política por los Valores (Political Network for Values en inglés) celebrará una cumbre internacional antiabortista en el Senado, a no ser que la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, atienda a las peticiones de PSOE, ERC y EH Bildu y reconsidere la decisión de ceder una sala para este acto. ¿Pero qué es esta red y quién está detrás?

Uno de los pesos pesados de esta organización es Jaime Mayor Oreja, el veterano político del Partido Popular. Mayor Oreja fue ministro del Interior durante los Gobiernos de José María Aznar. También fue presidente del PP vasco y eurodiputado, entre otros muchos cargos. Además, fue el primer presidente de la Red Política por los Valores, organización de la que aún hoy ocupa el cargo de presidente de honor.

Esta red está registrada como asociación en España al menos desde 2022 y su web, según la política de privacidad del sitio, pertenecería a una fundación que preside Jaime Mayor Oreja.

De todos modos, el exministro no es el único español en la junta directiva de la red. Le acompaña en la misma Lola Velarde, que ejerce como directora ejecutiva de la misma. Velarde no es una cara conocida para el gran público, pero lleva décadas en posiciones destacadas dentro de los movimientos ultraconservadores. Ya en 2005 ejercía como una de las portavoces de las manifestaciones contra el matrimonio homosexual, que se legalizó ese año en España gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No se pueden poner todo tipo de relaciones sexuales al mismo nivel"

Sus opiniones a ese respecto no parecen haber cambiado demasiado. En 2017, ya como directora ejecutiva de la red, aseguraba en un programa de Jesús Cintora en Cuatro que "no se pueden poner todo tipo de relaciones sexuales al mismo nivel", en referencia a la homosexualidad, y que de esa forma se lo iba a enseñar a sus hijos. La ultra defendía, junto a Rocío Monasterio, que los colegios e institutos no tenían que enseñar a niños y jóvenes sobre diversidad sexual y de género. Lola Velarde no es la única con opiniones extremistas. También las tiene el propio Mayor Oreja, que este mismo 2024 aún daba alas a las teorías de la conspiración sobre el 11M.

Velarde, según indica en su propio perfil de LinkedIn, fue cofundadora de la red junto a Mayor Oreja. La organización, que se dedica a unir a políticos ultraconservadores de todo el mundo, fue creada en diciembre de 2014. Entre 2001 y 2003 Velarde había sido directora general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Ocupó este puesto de alto cargo en el Gobierno autonómico que presidía Alberto Ruiz-Gallardón, quien después sería ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy y dimitiría, precisamente, tras no lograr reformar la ley del aborto española para hacerla más restrictiva.

La fundación de Mayor Oreja

Velarde y Mayor Oreja no solo coinciden en la Red Política por los Valores. El exministro presidía desde hacía años la Fundación Valores y Sociedad. Lola Velarde era miembro del patronato de la misma. Recientemente, la fundación mutó en una nueva: la Fundación Neos. De nuevo, Mayor Oreja preside la fundación y Velarde es una de las vocales del patronato.

La fundación asegura que "la civilización occidental está inmersa en una profunda crisis". "Debemos dar a conocer las amenazas a las que se enfrenta para reconocer su impacto y gravedad. El futuro de Europa, antes sin cuerpo y ahora sin alma, pasa por recuperar sus valores cristianos, verdadera esencia de nuestra civilización y de nuestro progreso durante siglos", reza su página web.

Neos asegura, además, luchar por "la vida, la verdad, la dignidad de la persona y la familia, la libertad y la España nación". Lo que, en realidad, se puede traducir por luchar contra el derecho al aborto, la memoria histórica, la diversidad sexual y de género o el derecho a una muerta digna. La fundación, de hecho, celebra multitud de actos sobre estas temáticas.

Pero Neos no solo organiza sus propias actividades. La fundación también apoya y se involucra en otras. De hecho, consta como organización colaboradora del acto de la Red Política por los Valores que tendrá lugar en el Senado y que anuncia el actual presidente de la misma, José Antonio Kast, el líder de la ultraderecha chilena.

La fundación, detrás de la red

La web de la Red Política por los Valores recoge en su política de privacidad —tanto en su versión en inglés como en su versión en español— que el responsable de manejar los datos de las personas que visiten el sitio es, precisamente, la Fundación Valores y Sociedad. Es decir, la anterior fundación de Mayor Oreja, que ya no existe porque ha mutado en Neos. De hecho, Neos mantiene el CIF —el número de identificación de las personas jurídicas— que tenía la Fundación Valores y Sociedad.



Captura de la política de privacidad de la web de la Red Política por los Valores.

La cosa no queda ahí. La red está inscrita como asociación desde mayo de 2022 en el Registro Nacional de Asociaciones que gestiona el Ministerio del Interior. La asociación está bautizada como "Red Política por los Valores - Political Network for Values - PNFV" y consta con sede social en Madrid capital.



Inscripción de la Red Política por los Valores en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.

El poder de España en la red

Las vinculaciones de la red internacional con Mayor Oreja, quien fue su primer presidente, y sus fundaciones son evidentes. Pero Velarde y él tampoco son los únicos españoles en los actos ultras que celebra la Red Política por los Valores.

La red organiza cada cierto tiempo —no siempre es anual— una cumbre internacional. En ella se reúnen políticos y activistas ultras, conservadores y de extrema derecha de todo el mundo. La organización se define como una "plataforma global de representantes políticos y líderes a nivel mundial que promueven y defienden activamente los valores de la familia, la vida y la libertad".

Sus actos van desde el antiabortismo que se defenderá en la próxima cumbre en Madrid a la negación del derecho a una muerte digna y de la existencia de la eutanasia que han tratado en otras ocasiones, entre otras temáticas. A esas cumbres han asistido también otros políticos españoles, sobre todo de PP y Vox.

En 2018, cuando organizaron un seminario defendiendo los cuidados paliativos y en contra de la eutanasia en el Congreso de los Diputados español, participó de las charlas el propio Mayor Oreja, pero también Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, Regina Plañiol y José Ramón García Hernández, del PP, y Lourdes Méndez Monasterio, de Vox.

Méndez Monasterio, de hecho, es una habitual de los actos de la red, con la que ya colaboraba antes de formar parte de Vox. También han asistido a actos de la misma líderes del partido de extrema derecha como Santiago Abascal o Hermann Tertsch. O cargos del PP, formación a la que también pertenecía Méndez Monasterio en el pasado. Entre ellos, por ejemplo, el exsenador Javier Puente o el diputado José Ignacio Echániz.