Mazón dice que estuvo "puntualmente informado" durante su comida con la periodista mientras la DANA ya causaba estragos

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido en que estuvo "puntualmente informado" de todo lo que acontecía el pasado martes 29 cuando la DANA empezó a causar estragos en València mientras comía con la periodista Maribel Vilaplana, a quien en esos momentos ofrecía la dirección de la cadena pública autonómica À Punt.

"Todo el mundo estaba presidiendo el Cecopi y yo estaba puntualmente informado, como en cualquier otra alerta de tormenta", ha subrayado. Mazón ha defendido que "aquí estaba todo el mundo haciendo su trabajo; todo el mundo estaba donde tenía que estar".

En este sentido, ha remarcado que la "diferencia entre tormenta y riada". Al respecto, ha apuntado que el día 29 "se vivieron dos días completamente distintos", "dos días en uno", pues la previsión inicial era de tormentas, "de alertas rojas en niveles que hemos tenido otros días".

"Como muchas previsiones de tormentas que desgraciadamente tenemos aquí", ha comparado, a la vez que ha señalado que "la propia Aemet hablaba de un máximo de 180 -litros por metro cuadrado-. Eso hubiera sido una tormenta normal" y que el Cecopi estuvo constituido "en todo momento" y él "siguió puntualmente todas las informaciones". "No es que fuera un día ordinario, era un día en el que estábamos pendientes de la evolución de las lluvias", ha matizado.

"Todo cambia a partir de las 19h", ha expuesto el jefe del Consell, quien ha agregado: cuando la tormenta "se convierte en riada, cuando desde la Confederación del Ministerio nos trasladan que a partir de las 19h que toda esa revolución hidrológica, todo ese cauce se había desbordado, ahí es cuando todo cambia". "Hasta aquel momento lo que estábamos era puntualmente informados, con una comida de trabajo y luego en el despacho de la unidad", ha declarado.

Mazón choca con la vicepresidenta Teresa Ribera

Mazón ha reprochado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "no se interesó por la situación" de la DANA que ha afectado a varias localidades de la provincia de València "hasta las 20.00 horas" del pasado martes 29 de octubre. "Yo le preguntaría a la ministra: ¿Tuvo que venir el aviso de la riada? ¿Tuvo que venir la alerta?", ha cuestionado.

"Antes de las 20h de la tarde no tenemos ninguna referencia de ella, ni de ningún alto cargo. Cómo puede decir que estuvo intentando contactar si hasta las 20h yo no tengo un SMS de ella, puede que con alguna llamada perdida, pero nunca antes de las 20h", ha insistido el jefe del Consell este sábado en declaraciones a À Punt a la entrada del Centro de Coordinación de Emergencias, recogidas por Europa Press.

Así se ha manifestado Mazón después de que este viernes Ribera asegurara, en una entrevista en la Cadena Ser, que consiguió hablar con el president de la Generalitat Valenciana tras llamarle "cuatro veces", una vez que percibió la "preocupación" en el Cecopi por la "dificultad" en la toma de decisiones y la "gravedad de la situación". Tras llamarle cuatro veces, según su versión, contactó con Mazón sobre las 19.30 horas, quien le aseguró "que iba todo bien pero esta tarde se ha precipitado todo".

El jefe del Consell ha asegurado que vio el SMS enviado por la ministra "luego", cuando ya se había trasladado al '112 CV', ubicado en L'Eliana, donde, ha apuntado, "no había cobertura". Ha reiterado que Ribera se puso en contacto con él "después de la alerta, después del aviso de riada", al tiempo que ha sostenido que es "fundamental" poder "aclarar" las conversaciones mantenidas con Ribera "durante todo ese día y durante los días anteriores".

La reunión con Maribel Vilaplana

En este punto, y preguntado sobre la reunión que mantuvo desde las 15.00 horas de aquel martes con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de València, el jefe del Consell ha defendido que ese martes fue "un día de trabajo con una agenda de trabajo". "Por la mañana hubo agenda de trabajo, hubo una comida de trabajo con gente que no tiene nada que ver con todo esto", ha sostenido, y ha afirmado que "durante" y "después" de esa "comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión" estuvo "informado de las evoluciones" de la DANA.

"Pero hasta las 19h era imposible, porque hasta las 19h la Confederación del Gobierno no nos traslada en lo que se estaba convirtiendo. Esa revolución que todo lo cambió tan tremendamente para nosotros", ha añadido.

No obstante, ha reivindicado que "en lo que está" el Consell "desde el principio" es "en la reconstrucción, con los caminos, con la gente, con los voluntarios, con los alimentos". "Esto es lo importante ahora. Esto es en lo que tenemos que estar y no en insinuaciones muy bajas, muy feas, que se están escuchando probablemente porque algunos quieren eximir algunas culpas o con algunos intereses políticos que creo que realmente no son de recibo", ha valorado.

Carlos Mazón ha manifestado que cree que "no hay que ir acusando a gente en base a bulos". "He tenido que desmentir que estuviera en un cumpleaños con una consellera mía. Es que he llegado a leer cosas tremendas sobre mi situación. Y yo creo que no es justo y que es hasta miserable interponer sombras de duda sobre cuestiones que nada tienen que ver con esto", ha afeado.

Igualmente, ha vuelto a decir que durante el martes estuvo "puntualmente informado", a pesar de encontrarse en "una situación de mucha incomunicación, porque "ya estaban empezando a caer los principales terminales de telefónica". "Lo que yo creo que no tiene sentido es entrar en bulos tan malintencionados", ha lamentado, para aseverar que "estas cosas no se las merece nadie y no se las merece la gente".

La manifestación con el lema 'Mazón dimisión'

Sobre la manifestación convocada esta tarde en varias ciudades del País Valencià, bajo el lema 'Mazón dimisión', ha recalcado que el derecho a manifestarse es "un derecho constitucional". "Tenemos que respetarlo", ha expresado, y ha aseverado que él "siempre" ha respetado las manifestaciones. Aunque ha puntualizado que "parece" que esta protesta "viene con alguna convocatoria de tipo político". "Pero es ya se lo dejo a los convocantes. Yo respeto todo", ha concluido.

Posteriormente, en declaraciones a los medios también en el Centro de Coordinación de Emergencias, al ser interrogado por el futuro de la consellera de Interior, Salomé Pradas, Mazón ha sostenido que "las responsabilidades políticas tocarán en su momento", mientras que ahora "se trata de reconstruir".

"Llegará el momento de las responsabilidades seguro, pero ahora entrar en polémicas, yo creo que ahora todo el gobierno valenciano y todas las administraciones lo que estamos es trabajando para mejorar a ritmos forzados la recuperación de la vida de la gente", ha expresado.

En la misma línea, ha insistido en que "tiempo va a haber seguro" para analizar "esos dos días en uno del día 29: antes de las 19 horas y después, que fue cuando todo cambió, la revolución hidrológica arrasó tanto". Al tiempo que ha agregado que ahora, a su juicio, "la responsabilidad es ejercerla, es trabajar, es coordinar todos los equipos"

El jefe del Consell ha recordado el jueves comparecerá en Les Corts a petición propia y ha defendido que "no es tiempo de hacer política, ni de seguir con bulos, ni de acusaciones". "El foco tiene que estar en la recuperación", ha zanjado.