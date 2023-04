'Porque me da la gana', el libro que Ayuso no quiere que leas

-¿Libertad para qué y para quién? Quien quiera leer y entender lo que estoy diciendo que lo entienda.

Es imposible hablar de Isabel Díaz Ayuso sin que la palabra "libertad" centre en algún momento la conversación. "Enric González decía algo así como que en lo que ahora debemos centrarnos es en resolver que hay quienes tienen para comprarlo todo y quienes tienen para nada. Ese es el gran agujero de la libertad", reflexiona la periodista Alicia Gutiérrez (Infolibre), autora de Porque me da la gana: Ayuso, la nueva lideresa (Editorial Akal). En el agujero de la libertad se esconde así "uno de los personajes más importantes" de la política española. Condición que llevó a Gutiérrez a considerarla merecedora de un libro que no es sino un macroreportaje de más de doscientas páginas.

En él, la informadora recorre su biografía y su ascenso político —dice de Ayuso que "parece haber superado a la maestra Aguirre"—, pero sobre todo aborda lo que da en llamar la "obsolescencia política programada" que ha logrado "el borrado" de sus "antecedentes". Es decir, que nada (o pocas cosas), por graves que sean, le pasen factura política, explica Gutiérrez en su conversación con Público en un bar del centro de la capital. No podía ser de otro modo.

¿Se puede entender a Ayuso sin los bares? "Madrid no se puede entender sin los bares", zanja Gutiérrez tras un prolongado silencio. Se lo ha pensado porque detrás venía la explicación: "En Madrid, aparte del peso turístico, el tejido asociativo se fue deshilachando, te lo cuenta la gente que estaba en el tardofranquismo y luego en la Transición. Ese tejido se ha ido desmoronando. El nexo ahora está en los bares". Eso Ayuso "lo ha sabido ver", le reconoce, igual que "ha conseguido ocultar que tú no puedes estar en una pandemia como la que hemos estado y que te de igual un bar o veinte".

La periodista, que está detrás de algunas de las investigaciones que más han puesto contra las cuerdas a Ayuso y a su Gobierno, recorre en su libro todos los escándalos que la definen. Compila, de alguna forma, todas las noticias que ha conseguido ocultar. ¿Cómo? "¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tiene un aparato mediático formidable? ¿Eso es lo que quieres que te diga? No te lo voy a decir porque cada uno puede llegar a la conclusión que quiera, simplemente hay que observar. ¿Tiene sentido que los grandes medios hayan dejado pasar inadvertido lo de las residencias?".

Si algo consigue el libro de Gutiérrez —de un incalculable valor periodístico— es no dejar pasar nada. Advierte además a la izquierda del riesgo de "devaluarla" y reducir sus declaraciones cargadas de intención a "ayusadas". "Está dotada de un carisma inútilmente discutido y vapuleado por quienes la definen como un títere de Miguel Ángel Rodríguez", escribe en las primeras páginas.



-¿Hay un trato machista con Ayuso?

-Machismo deliberado no, pero tardaremos varias generaciones en que desaparezca por completo. A quienes hablan de Ayuso como una "ida", un títere de Miguel Ángel Rodríguez, realmente yo no les he oído decir eso de ningún hombre. Claro que se equivocan porque, evidentemente además, le están dando un bumerán a la presidenta, que se permite hacer comentarios absolutamente machistas..