¿Los medios incumplen la Ley para publicitar a Mercadona?

Hoy hay una verdadera ofensiva mediática en bloque para defender a Mercadona y machacar a Ione Belarra y a quienes están denunciando los abusos del cuarto hombre más rico de España. La derecha mediática, cosa que no puede sorprender a nadie, ha salido con todo tipo de argumentos en defensa de este oligarca. Titulares:

LibreMercado: "Las cifras de Mercadona que sonrojan a Belarra y Podemos: empleo y riqueza frente a despilfarro en feminismo".

Editorial de La Razón: "Indecencia podemita", "pura irresponsabilidad, imprudencia y populismo".

El Debate: "El chantaje de Podemos: solo rebajará los insultos a Roig y compañía cuando el Gobierno tope la cesta".

El Mundo: "Bronca en el Gobierno por el señalamiento de Podemos al presidente de Mercadona, Juan Roig: "Hay que ser mesurado con las palabras"".

Economía Digital: De Mercadona a Lidl: el «capitalismo despiadado» de Podemos que crea 390.000 empleos en España.

Economía Digital: La trampa de la 'ofensiva Mercadona' de Podemos: los supermercados son las empresas menos rentables.

Juan Ramón Rallo en El Confidencial: "La demagogia de Podemos contra los supermercados". Y uno más: LibreMercado: "Primas, sueldos y gratificaciones: las condiciones salariales de Mercadona que ignora la izquierda".

Aunque tampoco sé si esto puede sorprender a nadie, a estas alturas, pero bueno. Los medios de la progresía hoy no se diferencian mucho de lo que os he leído. El País: Juan Roig, tras la descalificación de Belarra: "Los empresarios generamos riqueza y bienestar".

A Belarra le llueven las críticas desde "la izquierda" (tres diputados en el Congreso es "la izquierda" representada por La Sexta), "reconocimiento al papel de los empresarios, escuchen este "alegato" de Juan Roig, Belarra le "acusó" de llenarse los bolsillos; no importa lo que digan las cifras y lo que vean con sus propios ojos cuando entren al supermercado, olviden todo eso y quédense por favor con este inocente dato que hemos elegido para nuestra pieza y que nos han facilitado amablemente "los empresarios de la distribución" (la patronal), miren, el dato dice que están amortiguando la escalada de los alimentos".

Si os sorprende la coincidencia casi total entre la línea editorial de la derecha y de la progresía mediática en este asunto, igual es porque falta en todo esto el pequeño detalle de siempre: la pasta en publicidad.

Yo simplemente os voy a leer un par de cosas, y ya sacáis vuestras propias conclusiones. Os leo titulares de diferentes medios de comunicación. Spoiler: no son anuncios que aparezcan presentados como tal y que digan en algún lugar que se trata de publicidad, son "noticias". El Español. Sección "nutrición-comer sano". "El 'chocolate' saludable de Mercadona que arrasa: sin azúcar y rico en proteínas. Utilizarlo en la repostería, según propone la cadena, permite enriquecer nuestra dieta elaborando recetas más saludables y nutritivas".

La Nueva España, 24 de enero: "El líquido de Mercadona que deja la plancha como nueva y la ropa más reluciente. Con este producto conseguirás que dure muchos años y la ropa que como recién comprada". Economía Digital, sección Consumo, 21 de enero, hace cuatro días: "Esta es la base de maquillaje con efecto aterciopelado de Mercadona que todo el mundo busca. Un producto de Mercadona de gran calidad para añadir a tu estuche de maquillaje".

Economía Digital, sección Consumo, "noticia" del 23 de enero: "Mercadona se pasa el juego con su plato preparado de marisco para una cena de lujo. Los mejillones al vapor con laurel y aceite están disponibles en Mercadona por menos de cinco euros. A la hora de hacer la compra semanal en lo que respecta a los alimentos que conformarán nuestras comidas y nuestras cenas, las opciones entre las que podemos elegir son muchas y muy variadas. Sin embargo, existe una que destaca por encima del resto, y esa es, sin lugar a dudas, Mercadona. Mercadona pone el marisco al alcance de todos".

Y el medio que más tiene es Levante. Sección gastronomía. "El producto 'zero' de Mercadona que arrasa en ventas. Se puede usar para elaborar casi cualquier postre". Levante, sección Economía: "Así es el café filtro premiado de Mercadona. Ha sido premiado por ser una forma sencilla y práctica de tomarse un café de filtro tipo americano". Levante, sección Salud: "El producto de Mercadona bajo en calorías y grasas que arrasa en ventas y puedes utilizar en multitud de platos".

Levante, sección Salud: "Así es la 'exclusiva' gama de cuidado de la piel de Mercadona. La colección tiene un notable aroma cálido con notas amaderadas, gracias a la combinación de bergamota y frutos rojos". Levante, sección Salud: "La infusión contra los gases intestinales que vende Mercadona por un euro. Favorece la digestión y reduce la acidez de estómago gracias a las propiedades de este nuevo producto". Y así podríamos estar todo el día.

La Razón: "Mercadona desata la locura con la crema de chocolate que sabe a Kinder". Okdiario: "Mercadona revoluciona tu compra con este plato gourmet a un precio de escándalo". No tiene fin. E insisto: todo esto que os he leído no aparece como "anuncios" en esos diarios, aparece como noticias.

Hagan la prueba, busquen en google cualquiera de los titulares que he leído, o pongan en el buscador simplemente una frase en plan "Mercadona arrasa", y podrán comprobar que todos estos contenidos están presentados como una noticia en la sección de noticias sin nada que indique que se trata de publicidad.

La Sexta.com / Noticias / Sociedad: "Mercadona lanza un nuevo producto atendiendo a los deseos de los consumidores. Se trata de un producto 'healthy' que los consumidores pedían insistentemente a Mercadona en redes. Finalmente, su deseo se ha hecho realidad, aunque por el momento solo está disponible en supermercados de Castellón y Teruel".

La Sexta / Noticias / Sociedad: "Mercadona tiene una alternativa vegetal para untar en el desayuno por dos euros. Esta crema de la marca Hacendado se puede utilizar en tostadas, ensaladas, salsas y postres. Además de sola, también se puede comer acompañada de mermelada, salmón, aguacate o frutos secos.

Eldiario.es, sección Andalucía: "El cliente es el jefe" o cómo Mercadona busca lo que sus clientes piden. Un buen ejemplo es el caso del aceite de oliva, que es auditado continuamente, con el cliente como juez continuo de su calidad. Eldiario.es, sección Navarra: Mercadona piensa en el cliente: reduce un 6% su beneficio al no repercutir en los precios el aumento de los costes. La empresa le ha subido un 6,5% el sueldo a toda la plantilla, que en España se ha incrementado además en 1.000 personas".

Bueno, sea dicho que de todos estos titulares que os he leído, este último de eldiario.es es el único que indica que se trata de publicidad: "contenido ofrecido por Mercadona". Pero el anterior que os leí, también de eldiario.es, no. Ni todos los anteriores de La Sexta y demás, tampoco.