El mensaje de Ayuso a Feijóo: "Madrid tiene poco aguante para las imposiciones"

La gira de Núñez Feijóo llegó este martes a Madrid y propició su encuentro con Isabel Díaz Ayuso frente a la militancia del partido. Los dos se deshicieron en halagos mutuos y mensajes. La presidenta le advirtió que Madrid "tiene poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones" y Feijóo reconoció ante su partido que "cambió" su opinión sobre Ayuso al ver cómo lideró la gestión de la pandemia. Los dos pesos pesados del PP quieren unidad pero marcan territorio.

La de este martes era una de las citas más importantes para Alberto Núñez Feijóo antes del próximo congreso de Sevilla. Se iba a encontrar con el verso libre del PP, Isabel Díaz Ayuso, para presentar su proyecto de partido. La última vez que se vieron fue este fin de de semana en la cumbre de presidentes autonómicos y allí la líder madrileña confrontó directamente con el Gobierno saliéndose del camino marcado por Feijóo.

El acto, al que acudieron según la organización cerca de 2.000 personas, se celebró en un hotel del centro de la capital y contó con Martínez Almeida y Pío García Escudero como teloneros de Ayuso y Feijóo. Hablaron los cuatro en poco más de una hora.

Isabel Díaz Ayuso le dio las gracias a Núñez Feijóo hasta en dos ocasiones. "Quiero darte las gracias por dar este paso porque de todos los cientos de miles de afiliados que tiene el PP, la persona que ha bajado al toro has sido tú", le reconoció. Le agradeció también haber "dado paz" al partido tras la mayor guerra interna de su historia que estalló, precisamente, cuando Ayuso denunció que el entorno de Casado había contratado un detective privado para investigarla.

Pero entre tanto reconocimiento público Díaz Ayuso no perdió la oportunidad de decirle a Feijóo que en Madrid manda ella. "Somos un equipo de soldados", le dijo. Pero un equipo que "tiene poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones", añadió. La presidenta madrileña también dejó claro que no está de acuerdo con los pactos con el PSOE a los que podría llegar el próximo jefe del partido. "No pactamos con el desastre aquí", dijo refiriéndose al Gobierno de coalición.

Feijóo tenía otra opinión de Ayuso

Pero Alberto Núñez Feijóo también traía lo suyo para Díaz Ayuso. El presidente gallego reconoció frente a la militancia madrileña que tenía otra opinión de Ayuso al decir que "cambió" de parecer sobre su compañera tras ver su gestión de la pandemia. "Yo vi a una presidente con Covid, y la vi en una habitación encerrada y la vi defendiendo a la comunidad de Madrid con una entereza, con una solvencia y con una seriedad que me quedó impactado para siempre.

Yo cambié en ese momento", contó. No dijo Núñez Feijóo qué es lo que pensaba antes de Ayuso.



El próximo presidente del PP no le regaló todo el protagonismo a Díaz Ayuso y le dio su lugar a José Luis Martínez Almeida, ex portavoz nacional del partido y persona cercana a Casado hasta hace poco. Feijóo arrancó su intervención mostrando una foto del alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad presumiendo de tándem ganador: ni Ayuso sin Almeida, ni Almeida sin Ayuso. Luego les invitó a los dos a recorrer con él el camino de Santiago.



Este martes nadie se acordó de Pablo Casado aunque todos evidenciaron su intención de enmendar toda su estrategia. "Mi planteamiento político, el primero de todos, es volver a recuperar el respeto.(...) Vamos a hacer una oposición firme y serena", dijo Feijóo. Y mensaje también para los suyos: "Desde ningún lugar, ni desde fuera ni desde dentro, voy a aceptar este menosprecio al PP".