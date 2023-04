Moncloa celebra los datos "históricos" del paro y carga contra Feijóo: "¿Por qué todo lo que va bien le parece mal?"

Hoy es un día para estar feliz y celebrar. Es el mensaje que ha trasladado este martes el Gobierno de Pedro Sánchez al conocer los datos de paro del mes de marzo. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha calificado de "históricos" los datos. Y ha aprovechado para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "¿Por qué todo lo que va bien le parece mal?", ha destacado en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Feijóo ha acusado al Gobierno de Sánchez de "triunfalismo excesivo" pese a las cifras. También ha pedido que aclare "la divergencia" que existe entre sus cifras de parados y las que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

"No entiendo qué le pasa a Feijóo con los datos del paro, no entiendo por qué siempre cuando las cosas van bien él las interpreta mal", ha destacado Rodríguez. La portavoz ha afeado a los populares que encuentren cualquier excusa para estar enfadados y que no piensen en los miles de jóvenes que no sufren ahora empleos temporales y precarios. "Está creciendo el empleo joven. Hoy es un día para estar feliz y contentos. Yo creo que en el PP sería un día para estar feliz", ha remachado.

El mercado de trabajo ha cerrado un mes de marzo excepcional, con casi 49.000 parados menos y la afiliación a la Seguridad Social en el mejor registro de toda la historia: 20,4 millones de personas afiliadas gracias a los 200.000 empleos que se crearon el pasado mes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que califica de "especialmente positivos".