Moncloa insiste en que la actuación policial fue proporcionada pese al informe de Amnistía Internacional sobre Melilla

Una nueva investigación de carácter internacional critica duramente el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y Marruecos en la tragedia ocurrida en la valla de Melilla el pasado mes de junio. En esta ocasión es la ong Amnistía Internacional (AI) la que ha publicado sus conclusiones. Se acusa a ambos países nada más y nada menos de que "crímenes contra el derecho internacional". Pese a ello, en Moncloa la defensa de las actuaciones y del papel del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no cambia.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha sido preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa habitual celebrada tras el Consejo de Ministros. Y la versión no ha cambiado lo más mínimo. En primer lugar, ha defendido que los integrantes del Ejecutivo, con Marlaska a la cabeza, han dado las explicaciones necesarias. La última vez, en sede parlamentaria hace unos días.

"El Gobierno confía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la actuación proporcionada ante una tragedia dolorosa", ha destacado la portavoz. En este sentido ha recordado que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "clara" al defender una propuesta conjunta de la Unión Europea (UE) que incluya políticas de asilo y política migratorias "para evitar estos hechos".

Rodríguez ha insistido en la "absoluta transparencia" mostrada a su juicio por el Gobierno en esta cuestión. Al mismo tiempo ha recordado que tiene "confianza en la justicia" y que hay una investigación abierta. En este caso es la Fiscalía la que tiene que pronunciarse en un breve periodo de tiempo.

Repulsa de Interior

Por su parte, desde el Ministerio de Interior se ha criticado duramente el informe de AI. Considera que sus afirmaciones son "falsarias" y de "extrema gravedad" por acusar a la Guardia Civil de participar en supuestas torturas. "Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar", ha señalado Interior en un comunicado.

El Ministerio añade que no coincide con el análisis de la tragedia que hace la ong. "Valoramos el trabajo de Amnistía Internacional, pero no podemos coincidir con su análisis de esta tragedia, una tragedia que todos lamentamos pero en la que la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia", ha enfatizado.