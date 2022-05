Moncloa no descarta la dimisión de la directora del CNI por el escándalo del espionaje a Sánchez y Robles

El espionaje, mediante el sistema Pegasus, a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonizado absolutamente la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha tenido que responder un buen puñado de preguntas al respecto. "El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer", se ha defendido la portavoz de Moncloa, al tiempo que destacaba la absoluta "transparencia" con la que el Ejecutivo está dando cuenta de este espinoso asunto. Además, según se deduce de sus respuestas, no se descarta la dimisión de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.

La portavoz del Gobierno no ha sido del todo clara en el respaldo a Esteban. Si bien en un primer momento respondía que "por supuesto" que la ministra de Defensa y la directora del CNI cuentan con el apoyo de Sánchez, en otro momento de la rueda de prensa ha afirmado que "cada momento tiene su afán". Rodríguez ha contestado así a la pregunta sobre si descartan una posible dimisión de la máxima responsable de los servicios de inteligencia.

Por otra parte, Rodríguez ha confirmado que se han enviado o enviarán a analizar todos los teléfonos de los integrantes del Gobierno para descubrir si otros han sido también atacados. El Gobierno, por tanto, prefiere esperar a los informes del CNI para ver qué mejorar. Una vez culminado ese proceso, "que no es fácil ni sencillo", según Rodríguez, se dará cuenta del resultado. La portavoz ha explicado al respecto que los protocolos tienen un "trámite complejo". Este requiere llevar a analizar físicamente el dispositivo y, por tanto, la imposibilidad de poderse utilizar durante ese tiempo.

"No podemos hablar de futuribles", ha señalado en varias ocasiones la ministra portavoz para referirse a que todavía no es posible desvelar nuevos datos sobre el espionaje a Sánchez y Robles. Ni tampoco conocer los autores. Se le ha preguntado expresamente sobre si Marruecos ha podido tener algo que ver y que si ese hallazgo cambiaría el nuevo marco de relaciones con el país vecino. El espionaje sufrido por la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha alimentado estas hipótesis, aunque en Moncloa dicen no tener hechos constatables sobre ese ataque. "Claramente ha habido un ataque, externo e ilícito y lo hemo puesto al servicio de la justicia. Estamos trabajando para resolverlo", ha insistido.

"Desde el primer momento que hemos tenido conocimiento de estas informaciones, lo que hemos hecho es poner al Estado al servicio de aclarar todas las circunstancias para que todos podamos estar tranquilos de que los mecanismos del Estado y por tanto las libertades no se pueden vulnerar si no es por una orden judicial", ha afirmado.

La portavoz del Gobierno ha vuelto a enumerar todas las acciones que ha llevado a cabo Moncloa para esclarecer los hechos. Es decir, la auditoría de control interno del CNI, la colaboración con la investigación emprendida por el Defensor del Pueblo y las comparecencias previstas para esta semana en el Congreso de Robles y de la mencionada directora de los servicios de inteligencia tras el desbloqueo de la Comisión de secretos en la cámara baja, así como la "máxima colaboración con la justicia". La comparecencia de Esteban será a puerta cerrada, como marcan el funcionamiento de la Comisión de secretos.

Protocolos de seguridad que se van actualizando

El mensaje de Moncloa es que poco a poco se actualizan los protocolos en materia de ciberseguridad. "Esa actualización es lo que permite que los hechos sean puestos a disposición de la justicia", ha señalado Rodríguez al ser preguntada si el Gobierno no ha conocido antes el ataque a los móviles implicados. "Es una realidad dinámica", ha añadido la portavoz.

El Gobierno quiere poner en valor que España es el cuarto país del mundo y segundo de Europa en cuestiones de ciberseguridad. Pero a la vez ha reconocido que "la amenaza es real" y puede afectar tanto a la ciudadanía como a empresas e instituciones.

Preguntada Rodríguez sobre por qué el Gobierno de Sánchez ha decidido ahora hacer público el espionaje, cuando otros gobiernos europeos no lo han hecho, ha vuelto a poner en valor "la transparencia" del actual Ejecutivo. Y ha recordado que su colaboración con la justicia de manera clara ya se vio al poner toda la información disponible relacionada con la Operación Kitchen.