Moncloa otorga máxima relevancia a la jura de la princesa Leonor para "garantizar la continuidad de la monarquía"

El próximo 31 de octubre la princesa Leonor de Borbón cumple la mayoría de edad. Es el momento en el que según establece la Constitución en su artículo 61.2, debe jurar la Carta Magna y fidelidad al rey. Las Cortes Generales celebrarán un acto conjunto, al que seguirá otro en el Palacio Real organizado por la Casa Real.

El Consejo de Ministros, a petición del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha oficializado este martes los actos institucionales. Un día al que en Moncloa le dan una relevancia máxima, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"No se nos escapa a nadie la enorme carga simbólica de este juramento", ha señalado Bolaños. "También hay una dimensión jurídica. Este juramento es imprescindible porque con el juramento se simboliza que tiene la intención de ser la heredera", ha añadido el ministro en funciones.

Según ha destacado Bolaños, ese día "se mostrará la fortaleza de la democracia y la continuidad de la Corona". También, la "capacidad de la monarquía de adaptarse a los tiempos". El ministro ha incidido en que "será una ceremonia que demuestre que nuestra Constitución es capaz de integrar a todas las visiones".

En este sentido, Bolaños ha sido preguntado por la no asistencia de los partidos soberanistas catalanes y vascos, aliados parlamentarios y de la posible investidura de Sánchez, al acto de juramento. "Respecto a posiciones de partidos no me corresponde valorar", se ha limitado a contestar el ministro.

Para Moncloa es, por tanto, una "fecha señalada", como también lo fue la realizada por el actual monarca, Felipe VI, en 1986. A la princesa Leonor se le concederá el collar de la Real y distinguida orden de Carlos III, "la más alta entre las órdenes civiles". Ese acto tendrá lugar en el Palacio Real tras la sesión conjunta de Congreso y Senado.

El mismo día, la Casa Real celebrará una "ceremonia familiar y privada" que contará con la presencia del rey Juan Carlos I. El emérito no estará presente en los actos institucionales de las Cortes Generales y del Palacio Real.