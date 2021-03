Monedero acredita ante el juez sus trabajos para Neurona y los viajes a América Latina para realizarlos

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado este lunes ante el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, como investigado a raíz de la investigación de una pieza secreta en el marco de las relaciones entre la consultora política Neurona y la formación morada. Previamente a su declaración, Monedero ha entregado en el juzgado un escrito de trece páginas con abundante documentación, según ha podido saber Público, para probar tanto sus trabajos para Neurona, como el origen de la factura de 26.200 euros, abonada por la consultora política en enero de 2018 y que el juez sospecha que pudo ser elaborada 'ad hoc' para justificar una presunta comisión por la contratación posterior de Podemos a Neurona de cara a las elecciones generales de abril de 2019, como apunta el juez Escalonilla en base a un informe policial.

Sin embargo, el cofundador de Podemos ha aportado pruebas que pueden echar por tierra esa tesis, según ha podido saber este diario. Por ejemplo, para demostrar cómo se fraguó la factura en cuestión y probar que no fue elaborada con otro fin que el de justificar su trabajo, Juan Carlos Monedero ha entregado en el juzgado varios correos electrónicos con los responsables de la consultora en México, en los que se trata la cuestión de la factura. En uno, fechado el 29 de diciembre de 2018, Monedero les propone facturar por horas, en los diferentes países donde ha trabajado para la consultora. "Viaje a México en julio y agosto, 50 horas. Viaje a Argentina en agosto, 25 horas. Viaje a Medellín, septiembre, 50 horas..." Y en el correo, sigue enumerando las horas trabajadas en países de América Latina durante 2018.

"La verdad es que han sido muchísimas horas más. Tendría que incorporar también las clases que grabé para los cursos, el diseño de los cursos de formación de la Asamblea de México", decía en aquel correo. Uno de esos encargos realizados por Monedero para Neurona fue un libro de formación política. "La idea es que hagamos adaptaciones posteriores para México, Colombia, Argentina y Ecuador", señalaba en otro correo, el 30 de diciembre de 2018, el cofundador de Podemos. La respuesta de Neurona aparece en un correo electrónico, al día siguiente, en el que se le conmina a Monedero a enviar la factura por los servicios. Es decir, según la documentación que el politólogo ha aportado, la factura se gestó semanas antes de que el dinero llegara a su cuenta en el Banco Santander, el 25 de enero de 2019.

Sobre los viajes a América Latina efectuados por Monedero en aras a los encargos de Neurona y al concepto facturado, 'Consultoría presencial en tres países', el politólogo ha presentado el informe de sus viajes en la compañía Iberia correspondientes a todo el año 2018, donde están consignados todos los vuelos y, según ha podido comprobar este diario, aparecen los viajes a México, Colombia y Argentina en el último semestre de ese año.

Pero además ha presentado al juez enlaces sobre charlas, conferencias y entrevistas efectuadas en esos desplazamientos. También, el cofundador de Podemos aporta documentación tributaria y demuestra que esa factura se declaró a la Hacienda española.

La declaración de Juan Carlos Monedero se ha producido un mes después de que el juez del caso 'Neurona' levantara el secreto sobre una pieza de investigación centrada en Monedero; una pieza que se abrió el 21 de septiembre de 2020 y que concluyó el 5 de febrero pasado. Dicha investigación, de 459 folios, a la que ha tenido acceso este diario, desglosa las cuentas del politólogo para centrarse en una factura, de 26.200 euros, abonada por la consultora política Neurona el 25 de enero de 2018. El juez Escalonilla no ha definido las acusaciones concretas contra el politólogo, pero arroja dudas durante toda su investigación acerca de si esa factura corresponde a trabajos reales realizados por el politólogo para la consultora política o si se trata de una factura "elaborada ad hoc" para justificar el cobro de ese dinero. Sin embargo, durante los casi cinco meses de investigación sobre Monedero, no se le ha solicitado al investigado explicaciones sobre esos trabajos.

A su salida del juzgado, Monedero se mostraba satisfecho: "Si me hubieran pedido los documentos hace ocho meses, este juicio no habría tenido lugar. El juez me ha preguntado sobre la factura que dice la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) que era falsa. La UDEF planteaba que la había hecho 'ad hoc' y les he enseñado documentos que prueban que se hizo antes. Todo el argumento de la UDEF se invalida", ha dicho Monenedo, que ha hecho alusión a la 'guerra judicia'l o lawfare de la que es víctima Podemos, a su juicio .

Se ha quejado Monedero de la "imprecisión" de las acusaciones en su contra. "De lo anterior cabe inferir racionalmente que Juan Carlos Monedero pudo mediar para la formalización por el partido político Podemos de dicho contrato de prestación de servicios, cobrando una comisión por ello, comisión que se correspondía con los 26.200,31 euros recibidos el día 25 de enero de 2019.

Teniendo en cuenta que cabe concluir que dicho contrato suscrito en fecha febrero de 2.019 se trata de un contrato simulado, en cuanto su suscripción no respondía realmente a la prestación de servicios de consultoría estratégica y marketing político por parte de dicha sociedad mercantil a dicho partido político…", consta en el escrito del juez Escalonilla.



El cofundador de Podemos ha negado ante el juez que cobrara comisiones de la matriz mexicana de Neurona Comunidad a cambio de que el partido contratara con la consultora política para la campaña electoral de 2019. Le ha recordado al juez que en la fecha en la que recibió el pago de Neurona era imposible prever la convocatoria de las elecciones en las que Neurona trabajó para Podemos, de modo que las insinuaciones sobre el supuesto vínculo entre el pago que recibió y las elecciones posteriores "carecen de cualquier fundamento". Y además aclara que el pago recibido por sus trabajos lo recibió de la empresa mexicana Neurona Consulting S.A. de CV. y no de la mercantil española Neurona Comunidad, investigada en el caso 'Neurona'.