PP y Ciudadanos pactan un programa de Gobierno en Andalucía

PP y Ciudadanos han pactado un programa de Gobierno para Andalucía, que incluye las 20 primeras medidas a ejecutar en los primeros 100 días de funcionamiento. Es el primer paso para formar un Ejecutivo de coalición entre ambos partidos, que deberá contar -habida cuenta del rechazo de PSOE y Adelante Andalucía- para echar a andar y para que perdure en el tiempo, con el apoyo externo de al menos 8 diputados de los 12 que tiene la formación de ultraderecha Vox, los que necesitan para la mayoría absoluta. Ahora PP y Ciudadanos tienen que ponerse de acuerdo para cerrar la composición de la Mesa de la Cámara y luego para el nombre del presidente, o bien Juanma Moreno (PP) o bien Juan Marín (Ciudadanos), y de los miembros del Gobierno.

Moreno, en una intervención ante las juventudes de su partido en la que no admitió preguntas, mostró su satisfacción por el acuerdo. "Estamos trabajando no solo para un cambio de presidente, sino para hacer las cosas diferentes, para devolver la ilusión a los andaluces. Va a empezar una etapa nueva en Andalucía. Este Gobierno [el del PSOE] no aguanta más". El presidente del PP, arropado por un centenar de jóvenes de su partido, utilizó estas palabras para describir lo que había sucedido: "Estamos ante un acuerdo que hemos alcanzado con la otra fuerza política. Hemos alcanzado un acuerdo programático. Las primeras 20 medidas. Tenemos ya esa hoja de ruta. Ese orden del día. Es un documento que contiene entre 80 y 90 medidas que van a mejorar la vida de todos los andaluces".

"Es un paso no definitivo, pero muy importante para lograr un gran acuerdo", dijo Moreno

"Es un paso no definitivo, pero muy importante para lograr un gran acuerdo". Ahora, "de manera inmediata y sin perder ni un minuto", comenzará la negociación para la conformación de la Mesa del Parlamento y la propia investidura, los pasos que faltan para que PP y Ciudadanos acaben con 36 años de gobiernos consecutivos del PSOE en Andalucía. "Vamos por el buen camino para hacer un gran gobierno", remachó Moreno. "Los ciudadanos nos piden que aceleremos los procedimientos y que el cambio llegue cuanto antes y no podemos decepcionarles", indicó Moreno, quien quiso dejar claro que su formación está "a disposición" para negociar cualquier día, incluso en la mañana del día de Navidad, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del 27, día en que se constituye el Parlamento de Andalucía.

Moreno, en su alocución, vino a ponerse el traje de presidente de la Junta, aunque este extremo está pendiente en realidad de una dura negociación, y ubicó ya, no al PP, sino al Gobierno de Andalucía en "la igualdad entre españoles". "Andalucía se va a oponer de manera frontal a tratos desiguales entre territorios de España. Tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades. [Vamos a ser] una garantía de defensa de los españoles desde el Gobierno andaluz. Creemos en Andalucía y en España. Siempre seremos un contrapeso a ese independentismo insolidario", dijo Moreno. "Pedro Sánchez tiene que creerse que es presidente de todos los españoles", agregó.

Superados los escollos

Marín sí admitió preguntas, dio una rueda de prensa, y dio en paralelo, en el Parlamento de Andalucía, algunos detalles más sobre el acuerdo. El presidente de Ciudadanos resaltó la importancia del pacto para empezar a hablar de la composición de la Mesa del Parlamento, antes que del Gobierno andaluz, y también porque en virtud de este entendimiento "el PSOE se irá a la oposición", según recoge Europa Press. "Los andaluces mostraron que había que hacer un cambio". Marín indicó que las negociaciones "no han sido nada fáciles", pero que finalmente se han superado los escollos relativos a la supresión de los aforamientos y por la tolerancia cero frente a la corrupción.

"Bajaremos IRPF, eliminaremos Sucesiones, habrá comisión de la Faffe y tarifa plana para emprendedores", dijo Marín

"Ciudadanos siempre cumple lo que dice. En los 100 primeros días, va a haber cambios importantes. Dijimos que íbamos a acabar con la corrupción. Bajaremos impuestos (IRPF, Sucesiones), cerraremos chiringuitos políticos, despolitizaremos la sanidad y mejoraremos la educación. Eliminaremos los aforamientos. Celebraremos la comisión de investigación de la Faffe. Elaboraremos la Ley de protección del denunciante. Implantaremos la Oficina contra el fraude y la corrupción. Una Ley de Despolitización de la Administración. Pondremos en marcha una tarifa plana para emprendedores y jóvenes. Y habrá un plan de choque para la mejora de la sanidad y el refuerzo de la educación", avanzó Marín.

A una pregunta sobre el apoyo necesario de Vox para consumar el pacto, dijo Marín: "No sé qué van a votar. Primero hemos decidido qué queremos hacer. Y ahora tenemos que ver cómo lo ponemos en marcha. Si este acuerdo ya es firme, ahora tendremos que empezar a hablar del día 27, hablar de la mesa y veremos la composición de la mesa. En ella, tiene que haber paridad y representación de todas las fuerzas políticas. Pluralidad y paridad. Si algunos quieren bloquear la mesa con la paridad, sería inédito. Espero que de aquí al 26 seamos capaces de hablar. [Tendremos] un acuerdo para la mesa con el PP y luego plantearemos esa composición desde el diálogo. No estamos nerviosos ni por llegar a acuerdos ni por ocupar sillones". "No dejamos a nadie fuera del tablero. No vamos a hablar primero de quién, sino de cómo se pone en marcha la legislatura", agregó Marín.

Las negociaciones sobre el programa han estado coordinadas por parte del PP por Elías Bendodo, de la confianza plena de Moreno, y por parte de Ciudadanos por Marta Bosquet, que cuenta con el respaldo de Marín.