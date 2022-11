Moreno y Ayuso libran una guerra fría por la influencia en el PP

Isabel Díaz Ayuso no se ha plegado al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y la crisis del Poder Judicial solo ha sido el último ejemplo de que la presidenta madrileña tiene agenda y objetivos políticos propios. "Va y viene porque se está preparando", señalan fuentes populares, "por si Feijóo no gobierna". Y Génova, comandada por gallegos y andaluces, también parece haber hecho su apuesta por si llega este escenario: Juanma Moreno.

"No es casual que después de filtrarse el whatsapp saliese Juanma a decir: Yo también se lo dije", dice un miembro destacado del PP. Se refiere al último episodio de la batalla por el relato político que ha dado Ayuso con el que, al menos de puertas afuera, ha conseguido marcarle el paso a Feijóo.

El jueves 27 de octubre, a última hora de la tarde, Génova enviaba un comunicado anunciando la congelación de las negociaciones del CGPJ con el Gobierno. El PP se plantaba y retomaba el con Sánchez no de Pablo Casado. Entonces, desde el entorno de Ayuso filtraron a la prensa una conversación de esa misma mañana entre la presidenta madrileña y el líder popular en la que esta le había recomendado, una vez más, no pactar con el presidente del Gobierno. "Es una barbaridad", le dijo Ayuso en ese mensaje.

Cuando información del whatsapp de Ayuso estaba ya en todos medios de comunicación, desde Andalucía salieron a remarcar que también había hablado con Moreno y que el presidente andaluz le trasladó lo mismo. En su caso, suponía romper con un perfil y un discurso más proclive al entendimiento con el Gobierno y asumiendo la postura del ala más dura del PP. "Le echó un capote" a Feijóo, coinciden varias fuentes populares que creen que entre Génova y Moreno trataron de apartar a Ayuso del foco mediático. Creen también que es la estrategia el largoplacista.



Si no logra gobernar en 2023, a Feijóo -que tiene ahora 61 años- le esperarán cuatro años más en la oposición hasta poder presentarse de nuevo a unas elecciones generales. En su partido no le ven tanto tiempo en esa posición después de catorce años en el poder, tras cuatro mayorías absolutas, y lo cierto es que él mismo apuntó su hoja de ruta al aterrizar en Génova. "He venido aquí para ganar y para gobernar; si no, no hubiera venido", dijo el 1 de abril en el congreso de Sevilla que le coronó como presidente del PP.

Si Feijóo es un candidato de una sola bala, la de las próximas elecciones generales, en el PP ven claramente a Ayuso y Moreno, los dos presidentes del PP que más poder institucional y orgánico acumulan, allanando el terreno para una posible sucesión. Ambos han negado siempre cualquier aspiración nacional, de la misma forma y casi con palabras idénticas a las que utilizaba Feijóo.

Moreno tiene una mayoría absoluta y Ayuso no

Pero en esta guerra fría librada hasta ahora a base de mensajes cruzados y una batalla fiscal a la baja que el andaluz inició para competir con Madrid, Moreno tiene algo que Ayuso no tiene: una mayoría absoluta. Las autonómicas del mes de mayo serán trascendentales en este sentido y desde las filas populares a nivel nacional creen que el "regate" de Ayuso a Feijóo con el Poder Judicial tiene que ver con la proximidad de esta cita electoral.

Señalan desde las filas del PP que solo Moreno Bonilla y Feijóo pueden presumir en este momento de haber conseguido la absoluta y que si Ayuso, aunque gane, no consigue subirse a ese podio (el 4 de mayo de 2021 le faltaron dos escaños) quedará "tocada" y con Feijóo y Moreno haciendo pinza desde la misma sede de Génova.

Porque el nuevo PP -la etiqueta cada vez más desdibujada que se le puso al equipo y la estrategia de Feijóo- está comandado por gallegos y andaluces. El expresidente de la Xunta llevó a Madrid a sus colaboradores más cercanos y Moreno aportó a los suyos. Elías Bendodo, hombre fuerte del presidente andaluz, ha adquirido un importante peso interno a nivel nacional como número tres de Feijóo y Juan Bravo, gurú económico de Moreno, se ha convertido en el responsable de las políticas económicas del PP. El pilar que sostiene su ofensiva contra el Gobierno.

Así, en una absoluta sintonía entre equipos que hasta hace poco eran el mismo, desde Madrid se dio el visto bueno al plan de Moreno para "competir" con la Comunidad de Madrid. Así mismo lo reconoció el líder andaluz, suprimiendo el impuesto al patrimonio. Tras él vino un goteo de rebajas fiscales desde las comunidades del PP, pero el primero fue Moreno y el "tanto" se lo anotó él, señalan fuentes populares.