Moreno Bonilla: "Marinaleda no me parece un modelo de avance"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), fue interpelado este jueves por el diputado José Ignacio García (Adelante Andalucía) al respecto de la situación de incertidumbre que existe en Marinaleda una vez que el TSJA le ha dado la razón a la Junta y ha cerrado –a la espera del Supremo– la vía de la compra de la tierra por parte de los cooperativistas, durante un debate parlamentario sobre la situación del campo andaluz.

El presidente, en la primera vez que se refiere en público a este tema, fue escueto, no entró en el fondo del asunto, no se comprometió a nada. Se limitó a decir una sola frase sobre este tema. Muy general. Fue esta: "Respeto escrupulosamente su modelo. Pero no es el mío. El modelo de Marinaleda no me parece precisamente que sea un modelo de progreso, de avance y que sea pionero en términos económicos y sociales. No lo creo. Y además hay datos que así lo avalan".

"Sea nítido ahora mismo", le había pedido García, quien le expuso que las cooperativas de Marinaleda "generan beneficios incluso según sus criterios capitalistas". "Genera empleo, Marinaleda es uno de los pocos pueblos que tiene menos del 10% de paro y lo hace en torno a tres ideas, propiedad pública de la tierra, planificación comunal y gestión cooperativa".

Luego, García le planteó el problema que genera desasosiego en la localidad. "La primera idea está en crisis porque la propiedad de la tierra es de la Junta y ustedes pretenden venderla a un fondo de inversión".

Canon y tierra pública

"Le pido dos cosas. Una. Que se reúna con el alcalde de Marinaleda, usted y la consejera, no mande a los técnicos. Dos. Que no haga nada, deje que Marinaleda siga pagando un canon y que la tierra sea pública, y defienda así un proyecto beneficioso para la tierra de Marinaleda", manifestó García su posición respecto al asunto.

Moreno evitó referirse al problema concreto y optó contraponer la ideología, esa que en manos del PP andaluz es de quita y pon, a veces existe y otras no existe.

La referencia a la reunión de García se refiere a que el pasado lunes se produjo un encuentro en la Consejería de Agricultura, al que acudió el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes, acompañado de representantes de la cooperativa y de Diego Cañamero. Al final se sentó con ellos la viceconsejera, pero no se llegó a acuerdo alguno, según las fuentes consultadas por Público.