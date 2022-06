Moreno quiere tener su nuevo gobierno listo a finales de julio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), quiere tener su próximo Gobierno listo a finales del mes de julio. El objetivo declarado a es ponerse manos a la obra cuanto antes y preparar un presupuesto para el año 2023, que permita "luchar con la situación económica de las familias" y lanzar una "agenda reformista" –de momento, no se avanzaron medidas concretas más allá de las que Moreno esbozó a lo largo de la campaña electoral–, según dijeron este miércoles sus principales lugartenientes hasta ahora, el vicepresidente Juan Marín y el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.

Ambos dejarán el Ejecutivo, cuando haya uno nuevo, por diferentes razones. Marín decidió morir con las botas puestas, como los héroes de sus queridos westerns, y han pagado el pato del hundimiento de Ciudadanos, y Bendodo, un talento y un habilidoso e inteligente animal político, se va a trabajar al 100% en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, que quiere sacar a Pedro Sánchez del Gobierno de España.

Moreno, por tanto, tiene que tomar decisiones importantes de aquí al momento en que el nuevo gobierno tome posesión: el presidente deberá conformar un nuevo núcleo duro que lo acompañe estos cuatro años de mayoría absoluta, en los que pretende, según afirmaron sus heraldos, hablar con todos los partidos y no aplicar rodillo alguno, algo que se antoja difícil, no solo por su actitud, sino por la de la oposición que no es necesaria para nada, porque el PP se basta y se sobra para tomar las medidas que quiera tomar. Es su responsabilidad.

Bendodo dejó unos consejos, a modo de guía, ante de irse, al respecto de cómo gobernar con mayoría absoluta: "Hay que gobernar como si no se tuviera mayoría absoluta. Moreno está apegado al terreno. Con humildad, con la toma de tierra conectada. El diálogo va a seguir siendo seña de identidad. Hemos pactado de todo con todos. El objetivo es ser la gran locomotora económica de España blindando servicios públicos. Escuchando a todos hayan votado lo que hayan votado: gobernará para todos: es un imperativo, no es un eslógan".

Además, la posibilidad de que Juan Bravo, el consejero de Hacienda, rostro de las reformas fiscales de Moreno, deje el Gobierno andaluz, también está sobre la mesa. Bravo es, como Bendodo, una de las personas claves en el nuevo rumbo que Feijóo quiere darle al PP, pero en el ámbito económico.

"Bravo y yo formamos parte del equipo de Feijóo. El consejero Bravo posiblemente vaya en la misma línea [que yo]. Aquello es bastante grande, muy difícil compatibilizar. Tendrán que tener una conversación [Moreno y Bravo] y tendrán que hablarlo ellos", dijo Bendodo al respecto de la situación de Bravo. Fuentes cercanas a Bravo dijeron a Público que "deberán hablar Juanma y Feijóo, y decidir ellos dónde debe estar Juan".

Nuevos equipos y nombres

En el PP circulan ya nombres que podrían ocupar puestos relevantes en el nuevo Gobierno, gente de la que Moreno se fía, pero las decisiones últimas las tomará el presidente, según dijo Bendodo, en solitario, después de pensarlo mucho y con todas las consecuencias.

Hay tres personas de las que ya se habla en el partido, que probablemente ocuparán de nuevo puestos de responsabilidad, tal vez mayores –o no– de los que tienen hoy, según dijeron a Público fuentes del PP. Son la actual consejera de Fomento, MariFran Carazo, la actual delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y Tomás Burgos, actual secretario general de la presidencia, un puesto clave en la organización de la vida de un presidente de la Junta.

En todo caso, aunque circulen nombres de la confianza de Moreno, la decisión de nombrar un consejero es personal e intransferible. "Los interesados se van a enterar diez minutos antes. Requiere reflexión y buscar a los mejores. Eso lo va a trabajar él consigo mismo", dijo Bendodo.

Fue un día en San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, donde se celebró el primer consejo del Gobierno saliente tras lo comicios de reencuentros tras los días fragorosos de la campaña. Marín, después del fiasco electoral, deseó suerte a los consejeros con los que ha compartido ejecutivo y recibió el reconocimiento de Moreno y del PP. "Muchas veces la política es injusta. Marín es el segundo político mejor valorado de Andalucía", resumió Bendodo, que llamó "amigo" a Marín. "Ha sido un momento muy agradable, muy simpático. Va a haber una continuidad en el traabajo. A ver si nos montamos una fiesta. Yo haré unas torrijas. Y las llevaré", dijo Marín con melancólico humor.

Bendodo no pierde un minuto ni desaprovecha una tribuna para hacer su trabajo, que ahora es ya de oposición al Gobierno de España. Así, Bendodo, en rueda de prensa, cargó contra Sánchez. "[Tenemos] un gobierno de España cruzado de brazos: el precio de la gasolina crece cada día más, la cesta de la compra también. ¿Es solo en España? No ¿El impacto en España es mayor? Sí. Estábamos esperando que el Gobierno sacara algún as de la manga: ya lo tienen ustedes: El IVA. El Gobierno de España acierta cuando rectifica. El porcentaje del IPC le da igual, solo le importa el porcentaje de votos".