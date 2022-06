Moreno se gana el centro y consigue frenar a la ultraderecha

Juanma Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, ha logrado en solo tres años y medio, después de ser el primero que pactó con Vox en el Estado, darle la vuelta como un calcetín a los resultados electorales: el giro hacia la derecha, alumbrado casi por accidente en 2018, se ha confirmado ahora de un modo extremadamente contundente. De 26 escaños el PP ha pasado a obtener más del doble: 57, dos por encima de la mayoría absoluta.

Él tenía razón y el cambio operado en Andalucía en relación al PP era profundo, en efecto. El gran partido de Andalucía que fue el PSOE durante tanto tiempo es hoy, en este momento, el PP. Ese era, más allá de los discursos prudentes, el gran objetivo de Moreno y sus más estrechos colaboradores, sobre todo el habilidoso Elías Bendodo, hoy instalado en Génova.

El presidente, que había manifestado que iba a ver alguna película de acción para entretener las horas de espera a lo largo del día de votación, llegó a la sede del PP en la sevillana calle de San Fernando poco después de las ocho de la tarde, cuando ya los sondeos pronosticaban su mayoría absoluta. Sus colaboradores oscilaban entre el gesto serio, de responsabilidad y de contención de la euforia, y la amplia sonrisa. "Va a ir muy bien", afirmó uno de ellos a Público.

Y vaya si les fue bien. El 44% de los votos escrutados ya le daba al PP la absoluta: justo en ese momento, se escucharon gritos de victoria y alegría en la sede.

Macarena Olona, la candidata de la ultraderecha, convirtió en el último debate televisado, estas autonómicas en una especie de referéndum sobre su presencia en el Gobierno andaluz. Su sobreactuación no conectó en absoluto con el electorado, que le lanzó un claro mensaje.

Santiago Abascal, líder de Vox, se equivocó enmendando la plana a los pactos y a los tres acuerdos presupuestarios, con una estrategia radical contra el Ejecutivo que había sostenido hasta que decidió no apoyar los presupuestos del año 2022, mientras que el presidente acertó de lleno con la fecha de las elecciones y con su estrategia de moderación, lejos de la crispación de Vox –en una deriva personalista, Juanma presidente, a lo Emmanuel Macron, como él mismo ha venido diciendo– y ha logrado lo impensable durante 40 años en la comunidad más poblada: una mayoría absoluta del PP.

El encargo que tiene ahora ante sí Moreno –gobernar para todos– no es fácil. En cierto sentido, este 19 de junio es el 28F del PP: a través de Juanma Moreno, los votantes han dejado claro que no quieren aventuras de ultraderecha ni tampoco a nadie que no entienda la diversidad de Andalucía. Esta vez, 40 años después, otorgaron su confianza al PP. ¿Qué hará Moreno con ella?