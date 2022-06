Moreno atisba un resultado histórico para el PP: "Los jefes son todos y cada uno de los ocho millones de andaluces"

El PP eligió el muelle de la Sal en Sevilla, con vistas a la torre del Oro y Triana al fondo, para echar el primer candado a la campaña que más expectativas ha levantado para la derecha en Andalucía. El presidente de la Junta y candidato a la reelección, después, se fue pitando a Málaga, a hacer un doble cierre. "Mientras otros se van a cenar, haré un doble cierre, en Sevilla y en Málaga", dijo Moreno.

El presidente ha hecho una campaña en la que ha buscado votos hasta debajo de las piedras con un objetivo: volar con las manos más libres que pueda. "Hay que votar al PP. Hay que votar a Juanma. Ese es el futuro", dijo en Sevilla.

El presidente estaba relajado y de muy buen humor, en plena forma y llamó a que nadie se confíe en su victoria y a votar: "Las encuestas son encuestas. Y se equivocan las encuestas. A veces me las creo, luego bajo a la tierra. Nada está hecho, nada es seguro. Todavía tenemos muchas incertidumbres. Hay personas que pueden confiarse en la victoria electoral. El sábado vamos a la playa. Y volvemos el domingo. Si vais el domingo a la playa, os vais a un bar, tomáis un café, votáis y después os vais a la playa. Hacedlo así, en ese orden. También se puede ir mañana [por este sábado] a la playa. Te quemas y luego el domingo en casa fresquito, dispuesto a votar. Hay muchas opciones, pero la única que no podemos perder es que vayamos todos a votar. Que no perdamos ni un solo voto".

A quienes dudan, dijo Moreno, "les pido serenamente que piensen solo en ellos, que reflexionen, que sean egoístas, y que piensen qué fórmula política les puede interesar mas: ¿Un gobierno eficiente o un experimento o la vuelta al pasado. Les pido que nos presten su confianza. Juanma Moreno es la única opción".

"¿Quién va a gobernar, si no somos nosotros? ¿Ocho partidos? ¿Una vuelta al pasado?", se preguntó Moreno. Luego, definió así lo que a su juicio ha pasado en estos tres años y medio desde que llegó a la presidencia de la Junta: "Esto ha sido profundo. Ha sido un cambio en la manera de entender la política. Desde la proximidad se tiene que hacer política. Los jefes de uno son todos y cada uno de los 8 millones de andaluces. A ellos me debo. Es un cambio de mentalidad".

Sevilla, clave

"Os invito a que soñéis conmigo. El cambio le ha sentado bien a Andalucía y a Sevilla", agregó. Moreno citó como "emblema del cambio" el hospital-militar, "abandonado durante 18 años por la desidia y el desinterés de los Gobiernos de Andalucía: Los mejores quirófanos de España están en el Hospital Militar". El presidente manifestó que eso se había hecho porque él mismo impulsó el proyecto: "Yo he dado mi palabra y mi palabra se cumple. Solo cumplen los que creen que pueden. Estamos ante una oportunidad histórica".

Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla, sirve de botón de muestra de cómo le ha ido al PP en esta campaña. En Sevilla, un auténtico fortín socialista, donde nunca ha ganado el PP, esta vez ven la posibilidad: "El PP de Sevilla sale a ganar las elecciones en nuestra provincia. Vamos a ganar las elecciones en Sevilla. Lo que funciona, no se cambia", dijo Pérez.

El PP atisba un resultado histórico. Hoy se ha licitado la línea 3 del metro de Sevilla, "un proyecto rescatado del cajón", según dijo el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, que definió a Moreno como "el mejor alcalde de Sevilla".

Moreno abundó en que la provincia es clave para su victoria: "Gracias a todos los que habéis sufrido. Vamos a hacer historia en la provincia de Sevilla. Sin Sevilla no hay cambio posible. No hay forma de consolidar el cambio. Esta provincia es capital en todos y cada uno de los asuntos".