Moreno reclama al Gobierno que revise los criterios para Granada y Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó al Gobierno que se "revise" la decisión de dejar a las provincias de Granada y Málaga al completo en la fase 0. A los pocos minutos de que el ministro Salvador Illa, y Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, anunciasen las provincias y distritos sanitarios que pasan a la fase 1, raudo y veloz, Moreno acudió a su cuenta de Twitter y escribió: "El mapa de Andalucía debería estar pintado del color de la fase 1 (azul más claro)".

"Es difícil de entender que en otras CCAA se permita una desescalada por distritos sanitarios y en Andalucía no. Pediré que se revise esa decisión y se nos aplique el mismo criterio que a los demás", agregó el presidente de la Junta de Andalucía.

En paralelo, y en la misma línea que Moreno, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), expresó su "decepción y sorpresa" por la decisión del Ministerio de Sanidad. Marín aseguró no entender "cómo se ha establecido en Andalucía el criterio de provincia y en otras comunidades el criterio de distrito sanitario que planteaba el Gobierno andaluz" y exigió "algún tipo de explicación porque esto no lo van a entender los ciudadanos de la provincia de Granada y Málaga", según recoge Europa Press.

"Se trata de una decisión arbitraria que perjudica claramente a Andalucía en dos provincias eminentemente turísticas que tienen que empezar a recuperar su actividad", dijo Marín. El vicepresidente censuró además que Simón, haya dicho que Málaga y Granada "están muy cerca pero no se ajustan a los criterios".

Distritos sanitarios

Marín recordó que Andalucía planteaba una desescalada por distritos sanitarios "porque así está conformado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), no por provincias" y ha insistido en que "lo que no puede hacer el Gobierno es aplicar el criterio de provincias aquí y en otros territorios no".

A su juicio, el Gobierno vuelve a protagonizar un "nuevo agravio a los intereses de Andalucía, y de las provincias de Málaga y Granada, y un ataque frontal al Gobierno andaluz que parece que por hacer bien las cosas lo que se hace con nosotros es castigarnos".

"Esto no es justo y estoy convencido de que muchísimos andaluces no entenderán la decisión del Gobierno de España de discriminar una vez más a Andalucía cambiando de criterio en función de cómo le interesa al Gobierno de España y no de cómo le interesa a los andaluces", remachó Marín.