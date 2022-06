Moreno se ve fuerte y apunta a Pedro Sánchez

Que un resultado malo para el PSOE en Andalucía, la mayor federación, es un terremoto para todo el socialismo es una evidencia. Cierto es que Pedro Sánchez siempre tendrá a mano, si lo necesita, el argumento de que obtuvo casi medio millón de votos más en las generales de 2019 de los que había sacado el partido un año antes, en las autonómicas de 2018, que desembocaron en un cambio histórico de Gobierno.

Que sea el candidato del PP en las andaluzas el que sienta tan fuerte como para apuntar que el Ejecutivo quedaría en "difícil situación" si el PSOE sufre en Andalucía "una severa derrota" no es frecuente. Cierto es que Juanma Moreno ha entrado en esta campaña con el viento de cola de las encuestas –la mayoría de ellas pronostican precisamente ese escenario: una contundente victoria del PP y por tanto "una severa derrota" del PSOE– y no ha cometido apenas errores.

Moreno dijo en El Rocío (Huelva) que, aunque que el 19 de junio se van a celebrar unas elecciones "de y para Andalucía", lo que ocurra tendrá "resonancia e impacto en la política nacional". "A nadie le cabe duda de que una severa derrota del PSOE pondría en una difícil situación al Gobierno de Pedro Sánchez", añadió.

Moreno agregó que el PSOE andaluz ha sido siempre unos de los "grandes graneros de votos" de los socialistas a nivel nacional. "Todo lo que sucede en Andalucía tiene eco e impacto en el resto de España", agregó el presidente, según recoge Europa Press.

El candidato socialista, Juan Espadas, que tiene el gran reto de movilizar a la desencantada izquierda andaluza, prosiguió con su estrategia de atraer el voto joven –en el que hay un importante porcentaje de indecisos, según los sondeos– con mensajes de esperanza dirigidos exactamente hacia ellos.

"Creemos –dijo Espadas– que ahora mismo el Gobierno andaluz tiene que implicarse clara y directamente en tender un puente entre la formación profesional, la educación superior y el mercado laboral. En mi programa de gobierno [está el propósito] en los próximos cuatro años se destinen 2.000 millones de euros, mil millones desde la iniciativa pública y otros mil en alianza con la iniciativa privada, para poder llegar a alcanzar el objetivo de 100.000 empleos jóvenes en un mandato, lo que permitiría claramente reducir de manera enormemente considerable esas tasas de desempleo juvenil".

"Estoy convencido –agregó el candidato del PSOE– de que ese es el camino y ese es el mensaje que hoy queremos dejarle a los jóvenes andaluces, a los que les pido que se impliquen con su voto y decidan efectivamente si quieren avanzar en un Gobierno de progreso, que les dé igualdad de oportunidades a ellos como colectivo en este momento vulnerable y con muchas dificultades para acceder al mercado laboral, o un Gobierno, el de la coalición PP-Vox, que ni habla de la juventud ni se ha preocupado por plantear ninguna propuesta a la misma, e incluso votó en contra de la creación de un grupo de trabajo parlamentario a iniciativa del PSOE para analizar, debatir y aplicar una estrategia de futuro para los jóvenes andaluces".

El PSOE confía en que el 30% de indecisos, "en su mayoría de izquierdas", den la sorpresa el 19J, indicaron a Público las fuentes consultadas. En San Vicente analizan que en la calle el ambiente es bueno, que lo ven diferente al clima de los comicios de 2018, y que hay que aprovechar cada día de la campaña. Preocupa, eso sí, el calor, que puede llevar a mucha gente a la playa en lugar de a las urnas.

El desembarco de ministros de Sánchez es constante. Este sábado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió a hacer campaña a Fuengirola, donde arremetió contra Moreno de quien dijo que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda: siguen siendo los mismos de siempre".

Nieto feminista

Por Andalucía explota estos días el lado feminista de su programa y de su candidata Inma Nieto. "Llevamos una semana muy dura con tres mujeres asesinadas" en Andalucía, dijo Nieto, quien cargó contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), quien frivolizó en un mitin con la violencia machista y luego pidió disculpas.

Urbano que tenía una mano vendada dijo: "No entro en muchas explicaciones, pero algunos me han visto la mano así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer".

Para Nieto estas palabras no fueron un desliz. "No lo echaron del mitin, hoy no lo han echado todavía del partido, va muy tarde. Las mujeres no aceptamos las disculpas, ya esta bien de frivolizar con la violencia machista, hay miles de mujeres pasando miedo. Es el pensamiento profundo de la derecha que banaliza la violencia machista, que la niega, que la hace de menos y así nos niega y hace de menos a las mujeres. Y ya son muchos deslices y muchas disculpas", dijo Nieto.

Para Espadas, el episodio revela que PP y Vox tienen un proyecto coincidente. "El PP intenta ocultarlas, a veces con silencios muy cómplices, y a veces con bromas pesadas", dijo el candidato socialista.

A la izquierda del PSOE existe el mismo problema, el de la movilización. Para Nieto, la clave está en explicar sus propuestas: "Cuando nos cuenten las encuestas les contamos lo de la vivienda, lo del centro de salud y lo del colegio, y lo del agua, lo que esta pasando nuestra gente del campo y la mar, nuestra gente del sector turístico. Si lo hacemos así y eludimos el ruido y la crispación y nos ponemos al lío el 19 de junio empieza el nuevo futuro de Andalucía", aseguró Nieto. Este sábado, la coalición de izquierdas propuso la creación de un plan vacacional "similar al Imserso" para personas sin ingresos o rentas bajas.