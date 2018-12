La reunión que el Consejo de Ministros celebrará el próximo viernes 21 de diciembre en Barcelona tendrá lugar en la Casa Llotja de Mar, un lugar que los Mossos d'Esquadra desaconsejan.

El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ha afirmado este jueves que "no toca a los Mossos aconsejar o desaconsejar" dónde deben celebrarse encuentros sino que el cuerpo presenta siempre "revisiones críticas" sobre las localizaciones.

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha advertido por su parte de que la Llotja de Mar "no es el lugar más idóneo" para celebrar esa reunión, no por un "criterio político, sino técnico", ya que "había otras alternativas", como el Palacete Albéniz, con "menor afectación a la movilidad".

En una rueda de prensa en el Departamento de Interior en la que ha presentado una campaña de concienciación para frenar los accidentes de motoristas, Buch ha asegurado que en las reuniones de coordinación que se mantienen ante este tipo de eventos los Mossos "buscan amenazas, puntos fuertes y débiles" de cada localización.

Y "aunque siempre pueden proponer espacios", ha indicado, "quien decide dónde se hace o no" la reunión, en este caso la del Consejo de Ministros, "no son los Mossos d'Esquadra", sino el propio Gobierno. El conseller no ha querido informar así del contenido de la "revisión crítica" presentada por la policía catalana pese a la insistencia de los periodistas.

Buch ha defendido que "los Mossos están plenamente capacitados para garantizar la seguridad" ese día y que el dispositivo será el mismo "venga el presidente del Estado español, de Italia o de Francia".

Fuentes de la conselleria han explicado que la reunión de coordinación mantenida entre los distintos cuerpos policiales no fue convocada para tratar de forma específica el dispositivo del 21 de diciembre, sino que se trataba de una reunión ordinaria. Asimismo, ha indicado que este jueves se mantendrá un nuevo encuentro y que se celebrarán varios más hasta el día 21 para organizar el dispositivo.



Buch se ha mostrado seguro de que no habrá problemas de coordinación entre las distintas fuerzas policiales, ya que cada cual actuará "según las competencias que tiene", y ha sostenido que los Mossos "cumplirán escrupulosamente y con éxito" sus funciones.

Ha subrayado, asimismo, que las reuniones de coordinación son algo habitual en grandes eventos, como por ejemplo las que se efectuaron antes de la celebración de los Juegos del Mediterráneo de este verano en Tarragona.