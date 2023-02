Podemos no espera "nada" de la reunión entre Gobierno y supermercados: "La solución no es pactar con especuladores"

La reunión entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las grandes distribuidoras de alimentación que se celebra este lunes con el objetivo de estudiar una rebaja de los precios de la cesta de la compra no convence a Podemos. Los de Ione Belarra no esperan "nada" de este encuentro porque no confían que en que los supermercados estén dispuestos a reducir su margen de beneficios con una rebaja voluntaria del coste de sus productos.

Así lo ha trasladado este mismo lunes Pablo Fernández, portavoz de la formación morada: "No esperamos nada de esa reunión; la solución no es pactar con los especuladores que suben los precios de los alimentos mientras muchas familias no pueden hacer frente a esos precios", ha asegurado.

A su juicio, la solución "no puede ser pactar con quienes son el problema. Los precios no suben solos, los incrementan los dueños de las grandes superficies que son paradigmas del capitalismo despiadado, especuladores, y la solución no puede pasar por pactar con los especuladores", ha insistido Fernández.

Podemos le planteó al socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, la intervención del mercado de la alimentación para poner topes a los precios con el objetivo de que las familias vieran una rebaja en su cesta de la compra. Sin embargo, los socialistas rechazaron esta opción, por lo que los de Belarra optaron por otra fórmula: la bonificación en un 14% de estos productos por parte del Estado.

Esta medida se basa en la bonificación parcial del precio de los carburantes que se desplegó y operó durante buena parte del pasado año, con el objetivo de reducir una inflación alimentada, entre otros factores, por el elevado precio de los combustibles. Fernández ha explicado que el PSOE no le ha trasladado una respuesta formal a Podemos sobre su propuesta, pero que asumen que los de Pedro Sánchez lo rechazan por las declaraciones ofrecidas en medios de comunicación.

Los desahucios, disparados por las ejecuciones hipotecarias

"No hemos tenido contestación directa más allá de lo que hemos visto en los medios. El PSOE no debería ser guardián de los intereses económicos de los poderosos", ha asegurado el portavoz de la formación morada. Alejandra Jacinto, también portavoz del partido y candidata de Podemos-IU a las elecciones a la Comunidad de Madrid, se ha referido también al incremento de los desahucios del último trimestre, una consecuencia, ha explicado, en gran parte debida a ejecuciones hipotecarias.

Jacinto ha calificado las medidas desplegadas por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, de "insuficientes". Calviño pactó con las entidades financieras una ampliación del denominado Código de Buenas Prácticas para que los bancos redujeran de forma voluntaria y temporal las cuotas de familias vulnerables, a través de una reestructuración que podía conllevar el alargamiento del periodo de pago de deuda hipotecaria.

Desde Unidas Podemos se ha dado traslado al PSOE de varias propuestas que buscan limitar de manera directa la subida de las cuotas hipotecarias provocada por el incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. "Se demuestra que las medidas de Calviño son insuficientes; solo se han acogido a ellas 1.000 personas en todo el Estado. Pedimos que se intervengan con carácter inmediato los precios de las hipotecas", ha defendido Jacinto.